Buongiorno e buon Martedì Grasso, le frasi d'auguri e le immagini da inviare
I festeggiamenti del Carnevale si concludono, da tradizione, con il Martedì Grasso, il giorno che precede il Mercoledì delle Ceneri che segna l’inizio del periodo di Quaresima prima della Pasqua. Le frasi per celebrarlo
- Il martedì grasso, che quest'anno cade oggi 17 febbraio, è la festa che conclude la settimana "grassa" del carnevale e precede il mercoledì delle ceneri che segna invece l'inizio del periodo di Quaresima prima della Pasqua. Il nome deriva dal fatto che si trattava dell’ultimo giorno in cui era permesso, dalla Chiesa Cattolica, festeggiare e consumare determinati cibi come la carne e i dolci. I festeggiamenti del Carnevale si concludono, da tradizione, con questa giornata. Alcune frasi per celebrarli.
- "Ogni persona merita di tornare bambino una volta all’anno e volare tra coriandoli di cielo e manciate di sogni, a inseguire un cielo mai visto".
(Fabrizio Caramagna)
- "E sarebbe il carnevale più divertente veder la faccia vera di tanta gente".
(Gianni Rodari)
- "A Carnevale tutto il mondo è giovane, anche i vecchi. A Carnevale tutto il mondo è bello, anche i brutti".
(Nicolai Evreinov)
(Oscar Wilde)
- "Io considero il mondo per quello che è: un palcoscenico dove ognuno deve recitare la sua parte".
(William Shakespeare, Il mercante di Venezia)
- "Chi festeggia il Martedì Grasso raccoglie gioie per ogni giorno di Quaresima".
(Proverbio popolare)
- "Durante il carnevale, gli uomini indossano una maschera in più".
(Xavier Forneret)