Buongiorno e buon San Faustino, frasi e immagini da inviare ai single

Buon San Faustino, frasi e immagini da inviare per il buongiorno agli amici single
Ogni anno il 15 febbraio si celebra la Festa dei single. La ricorrenza, dedicata a tutti coloro che non sono impegnati in una relazione, cade ogni anno in occasione della commemorazione di San Faustino, un cavaliere divenuto negli anni il "protettore dei single"
- Il 15 febbraio, il giorno dopo San Valentino, si celebra la Festa dei single: San Faustino. Una giornata dedicata a tutti e tutte coloro che non hanno un’anima gemella, sia per scelta o per contigenza. Questa ricorrenza cade ogni anno in occasione della commemorazione di San Faustino, un nobile cavaliere vissuto nel II secolo dopo Cristo, divenuto nella storia moderna il "protettore dei single". Di seguito, alcuni frasi da condividere con amici o amiche single
- "Essere single non è male. Dà un bel senso di irresponsabilità".
(Michael Douglas)
- "Innamorati di te, della vita e dopo di chi vuoi"
(Frida Kahlo)
- “Se sei single il mondo è il tuo buffet personale.”
(Da 'Sex and the city')
- "Più mi lasciano sola più splendo".
(Alda Merini)
- "Finché non ami te stesso, non ti sentirai mai amato".
(Arnaud Desjardins)
- "Amare se stessi è l’inizio di una storia d’amore che dura una vita"
(Oscar Wilde)
- "Smetti di chiedere agli altri l’amore che non riesci a darti da sola, altrimenti continuerai a incontrare soltanto persone che non te ne sapranno dare".
(Massimo Gramellini)