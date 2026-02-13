Introduzione
I numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono estratti da anni ogni martedì, giovedì e sabato, dalle ore 20. Da luglio a dicembre 2023 è stata introdotta una quarta estrazione settimanale, il venerdì, per raccogliere fondi in favore delle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dalle alluvioni nel maggio di quell'anno. Oltre a Lotto ed Enalotto è stata disposta un’estrazione aggiuntiva anche per tutti i tipi di giochi connessi, ovvero 10eLotto, SuperStar e Simbolotto. L'estrazione aggiuntiva del venerdì è poi stata prorogata per tutto il 2024, per il 2025 e per il 2026 e le entrate sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali. Ecco i numeri fortunati del 13 febbraio.
Quello che devi sapere
Come funziona il Lotto?
Il gioco del Lotto in Italia è gestito dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Per giocare bisogna indicare un numero o una serie di numeri su una delle ruote. I numeri devono essere compresi tra l’1 e il 90. Le ruote sono undici: dieci hanno il nome di un capoluogo di regione (Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia), poi c’è la ruota Nazionale. Per ogni ruota vengono estratti cinque numeri. Come funziona l’estrazione? I numeri sono stampati su delle palline identiche, inserite in un'urna meccanica che le mescola con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Per vincere bisogna azzeccare l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. Con una sola schedina è possibile vincere al massimo la cifra lorda di 6 milioni di euro.
I numeri vincenti del Lotto
Ecco quali sono i numeri vincenti del Lotto del 13 febbraio 2026:
- Bari: 71 - 07 - 88 - 38 - 26
- Cagliari: 08 - 45 - 59 - 34 - 70
- Firenze: 01 - 70 - 13 - 39 - 50
- Genova: 54 - 26 - 42 - 41 - 39
- Milano: 51 - 58 - 82 - 10 - 72
- Napoli: 57 - 04 - 49 - 86 - 54
- Palermo: 72 - 03 - 54 - 83 - 33
- Roma: 68 - 44 - 06 - 22 - 70
- Torino: 33 - 37 - 14 - 25 - 79
- Venezia: 16 - 20 - 40 - 27 - 37
- Nazionale: 88 - 15 - 53 - 07 - 80
Il 10eLotto
Un altro gioco è il 10eLotto, che prevede tre diverse modalità di estrazione dei 20 numeri: estrazione connessa all'estrazione del Lotto; estrazione immediata; estrazione a intervallo di tempo. Soffermiamoci sull’estrazione legata al Lotto. I 20 numeri vincenti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla ruota di Bari e proseguendo in ordine alfabetico. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro (primo estratto della ruota di Bari) e Doppio Oro (primo e secondo estratti della ruota di Bari), opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. Ci sono, poi, i 15 numeri Extra, che vengono individuati a partire dal terzo estratto del Lotto per ogni ruota o comunque dal numero successivo all’ultimo individuato per completare la ventina vincente del 10eLotto, con esclusione dei numeri ripetuti e di quelli già appartenenti alla ventina vincente del 10eLotto.
La serie fortunata del 10eLotto del 13 febbraio
Ecco i 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione:
01 - 03 - 04 - 07 - 08 - 16 - 20 - 26 - 33 - 37 - 44 - 45 - 51 - 54 - 57 - 58 - 68 - 70 - 71 - 72
Numero oro: 71
Doppio oro: 71 - 07
Extra: 06 - 10 - 13 - 14 - 34 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 49 - 59 - 82 - 86 - 88
Come funziona il Superenalotto
Il Superenalotto è il gioco che permette di vincere la cifra più importante, quindi anche il più atteso. Per aggiudicarsi il Jackpot bisogna indovinare tutti i 6 numeri estratti. Si può vincere anche indovinando 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi di ogni concorso, più eventualmente il jackpot del concorso precedente, viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito tra i vincitori delle singole categorie. La vincita, quindi, dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar
Sono stati estratti i 6 numeri del 13 febbraio 2026 e molti vogliono conoscere la serie fortunata.
La combinazione vincente è: 01 - 52 - 57 - 71 - 76 - 83
Il numero Jolly è: 37
Il numero Superstar è: 03
Il Jackpot del Superenalotto del 13-02-2026 è di 120.100.000 euro
Il Jackpot del Superenalotto del 14-02-2026: 121.000.000 euro
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto del 14 febbraio 2026, ecco quali sono i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Cagliari 55 (manca da 112 estrazioni)
- Torino 18 (manca da 108 estrazioni)
- Genova 34 (manca da 99 estrazioni)
- Cagliari 10 (manca da 95 estrazioni)
- Genova 69 (manca da 93 estrazioni)
- Nazionale 27 (manca da 92 estrazioni)
- Firenze 16 (manca da 92 estrazioni)
- Torino 34 (manca da 89 estrazioni)
- Milano 55 (manca da 87 estrazioni)
- Napoli 3 (manca da 86 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 41 (manca da 71 estrazione) - 23 (da 67) - 64 (da 54)
- Cagliari 55 (manca da 112 estrazioni) - 10 (da 95) - 21 (da 74)
- Firenze 16 (manca da 92 estrazioni) - 14 (da 80) - 77 (da 75)
- Genova 34 (manca da 99 estrazioni) - 69 (da 93) - 80 (da 55)
- Milano 55 (manca da 87 estrazioni) - 45 (da 61) - 26 (da 60)
- Napoli 3 (manca da 86 estrazioni) - 84 (da 67) - 88 (da 64)
- Palermo 85 (manca da 63 estrazioni) - 73 (da 58) - 46 (da 53)
- Roma 81 (manca da 78 estrazioni) - 89 (da 71) - 82 e 25 (da 70)
- Torino 18 (manca da 108 estrazioni) - 34 (da 89) - 40 (da 62)
- Venezia 24 (manca da 84 estrazioni) - 48 (da 52) - 69 (da 49)
- Nazionale 27 (manca da 92 estrazioni) - 31 (da 69) - 17 (da 67)
I numeri ritardatari del Superenalotto
Ecco, infine, quali sono i numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto:
- 87 (da 59) - 62 (da 55) - 23 (da 46) - 70 (da 42) - 48 e 59 (da 41) - 10 (da 40)
