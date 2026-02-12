Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 12 febbraio: nessun 6 o 5+

Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, giovedì 12 febbraio.
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
I numeri vincenti del Lotto
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di giovedì 12 febbraio 2026:
- Bari: 59 - 27 - 52 - 63 - 12
- Cagliari: 51 - 02 - 87 - 11 - 25
- Firenze: 71 - 20 - 87 - 65 - 25
- Genova: 87 - 07 - 90 - 32 - 18
- Milano: 81 - 89 - 49 - 03 - 51
- Napoli: 56 - 79 - 80 - 14 - 81
- Palermo: 59 - 77 - 61 - 42 - 67
- Roma: 26 - 76 - 54 - 42 - 55
- Torino: 73 - 52 - 26 - 44 - 50
- Venezia: 09 - 29 - 43 - 63 - 39
- Nazionale: 14 - 49 - 53 - 71 - 28
Il 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto del 12 febbraio
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 12 febbraio sono:
02 - 07 - 09 - 20 - 26 - 27 - 29 - 51 - 52 - 56 - 59 - 71 - 73 - 76 - 77 - 79 - 81 - 87 - 89 - 90
Numero oro: 59
Doppio oro: 59 - 27
Extra: 03 - 11 - 12 - 14 - 25 - 32 - 42 - 43 - 44 - 49 - 54 - 61 - 63 - 65 - 80
Superenalotto: come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar
Ecco i numeri del Superenalotto estratti il 12 febbraio 2026:
La combinazione vincente è: 05 - 11 - 35 - 52 - 80 - 85
Il numero Jolly è: 66
Il numero Superstar è: 29
Jackpot del Superenalotto del 12-02-2026: 119.400.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 13-02-2026: 120.100.000 euro
Le quote del Superenalotto
Le quote del Concorso Superenalotto/Superstar n.25 di oggi:
Vincite Superenalotto
- Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00
- Punti 5+: 0 totalizzano Euro:0,00
- Punti 5: 6 totalizzano Euro: 30.218,63
- Punti 4: 740 totalizzano Euro: 257,93
- Punti 3: 25.724 totalizzano Euro: 21,85
- Punti 2: 378.953 totalizzano Euro: 5,00
Vincite Superstar
- Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 4SS: 2 totalizzano Euro: 25.793,00
- Punti 3SS: 164 totalizzano Euro: 2.185,00
- Punti 2SS: 2.010 totalizzano Euro: 100,00
- Punti 1SS: 12.989 totalizzano Euro: 10,00
- Punti 0SS: 25.573 totalizzano Euro: 5,00
Vincite Seconda Chance 50 Euro: 106 totalizzano Euro: 5.300,00
Vincite Seconda Chance 3 Euro: 15.927 totalizzano Euro: 47.781,00
Vincite WinBox 1: 2.219 totalizzano Euro: 55.475,00
Vincite WinBox 2: 259.009 totalizzano Euro: 527.058,00
Totale vincite Seconda Chance: 16.033
Totale vincite WinBox: 261.228
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto del 13 febbraio 2026, ecco quali sono i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Cagliari 55 (manca da 111 estrazioni)
- Torino 18 (manca da 107 estrazioni)
- Genova 34 (manca da 98 estrazioni)
- Cagliari 10 (manca da 94 estrazioni)
- Genova 69 (manca da 92 estrazioni)
- Nazionale 27 (manca da 91 estrazioni)
- Firenze 16 (manca da 91 estrazioni)
- Torino 34 (manca da 88 estrazioni)
- Milano 55 (manca da 86 estrazioni)
- Napoli 3 (manca da 85 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 41 (manca da 70 estrazione) - 23 (da 66) - 64 (da 53)
- Cagliari 55 (manca da 111 estrazioni) - 10 (da 94) - 21 (da 73)
- Firenze 16 (manca da 91 estrazioni) - 14 (da 79) - 77 (da 74)
- Genova 34 (manca da 98 estrazioni) - 69 (da 92) - 80 (da 54)
- Milano 55 (manca da 86 estrazioni) - 45 (da 60) - 26 (da 59)
- Napoli 3 (manca da 85 estrazioni) - 84 (da 66) - 88 (da 63)
- Palermo 85 (manca da 62 estrazioni) - 73 (da 57) - 46 (da 52)
- Roma 81 (manca da 77 estrazioni) - 89 (da 70) - 82 e 25 (da 69)
- Torino 18 (manca da 107 estrazioni) - 34 (da 88) - 40 (da 61)
- Venezia 24 (manca da 83 estrazioni) - 20 (da 54) - 48 (da 51)
- Nazionale 27 (manca da 91 estrazioni) - 31 (da 68) - 17 (da 66)
I numeri ritardatari del Superenalotto
Ecco, infine, quali sono i numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto:
- 87 (da 58) - 62 (da 54) - 23 (da 45) - 70 (da 41) - 48 e 59 (da 40) - 10 (da 39)
