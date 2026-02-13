Repubblica Dominicana, cosa fare e cosa mangiare tra Puerto Plata e Santiago
Il nord della Repubblica Domenicana offre cultura ed esperienza a contatto con la natura. Dalla scoperta della cultura caraibica fino agli scivoli naturali creati dall'acqua. Ecco otto esperienze da fare (e due piatti da assaggiare)
- Il Centro Culturale Leon Jimenes, a Santiago de Los Cabaleros, permette un viaggio alla scoperta delle radici della cultura caraibica: un melange che unisce tradizioni taino (l'antico popolo che viveva qui prima dell'arrivo dei conquistadores), usanze spagnole e un'estetica africana portata qui negli anni dello schiavismo
- Il sincretismo di questo mix si mostra per esempio nei giorni del carnevale, una tradizione portata dagli europei, diventata occasione per gli schiavi africani per continuare a celebrare, di nascosto, le loro tradizioni
- All'interno del Monumento agli eroi della Restaurazione a Santiago si possono trovare i 18 murales del pittore spagnolo José Vela Zanetti. Il monumento, costruito durante la dittatura di Rafael Trujillo, venne inaugurato nel 1951. Il tiranno non partecipò all'evento, irritato dalla presenza di questo murales: un inno alla liberazione del popolo
- Sempre a Santiago è possibile provare birre dai sapori caraibici e con le aromatizzazioni più particolari in una delle birrerie artigianali che si trovano in città
- Tornando a Puerto Plata invece è possibile girare a bordo di auto d'epoca. Da una Ford Mustang fino alle Pontiac ci si può far portare nei centri più interessanti della città
- Meta imperdibile a Puerto Plata dove farsi portare è Calle de las sombrillas, una via del centro coperta da ombrelli colorati, dove poter girare tra bancarelle che vendono ambra e larimar o giocare a domino dei caratterstici caffè
- Sempre a Puerto Plata, nel museo dell'ambra, si può andare alla scoperta di questa straordinaria resina fossilizzata. Simbolo del museo è questa lucertola rimasta cristallizzata all'interno dell'ambra ben 50 milioni di anni fa
- Per gli amanti del mare è possibile andare alla scoperta di come viene restaurata la barriera corallina. Da Puerto Plata ci si può far portare in catamarano alla scoperta degli "allevamenti" di coralli del progetto Magua
- Poco distante da Puerto Plata si si trovano i 27 Charcos de Damajagua, un percorso adrenalinico a contatto con la natura all'interno dell'omonimo Parco Naturale. Ci si può lasciare scivolare lungo scivoli naturali scavati nei secoli dal fiume per poi tuffarsi nella fresca acqua del fiume.
- Da assaggiare assolutamente il Sanchoco, la tipica zuppa dominicana a base di carne, yuca, mais e platano verde. La zuppa di mais, un piatto semplice e tradizionale, ha conquistato anche i ristoranti gourmet della Repubblica Dominicana