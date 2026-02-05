Giornata mondiale della Nutella 2026, prodotti iconici da non perdere
Il 5 febbraio si celebra il World Nutella Day, la giornata dedicata alla crema spalmabile più famosa del mondo. La ricorrenza è nata nel 2007 da un’idea della blogger americana Sara Rosso. Per l’occasione, ecco alcuni dei prodotti più iconici a base di Nutella, acquistabili su Amazon
- La confezione Bi-pack Nutella contiene due vasetti da 750 grammi, ideale come formato scorta per tutta la famiglia. In più, gli sticker inclusi permettono di riutilizzare i vasetti in modo creativo anche dopo l’uso. È disponibile su Amazon al prezzo di 12,07 euro.
- La confezione comprende 64 vasetti monoporzione da 25 grammi di Nutella. Una soluzione pratica anche per porzioni controllate e occasioni speciali. È disponibile su Amazon al prezzo di 51,20 euro.
- La confezione contiene 84 biscotti croccanti con un ripieno di Nutella, suddivisi in 28 confezioni monoporzione. Il formato monodose li rende pratici anche fuori casa. È disponibile su Amazon al prezzo di 27,72 euro.
- La confezione Nutella & Go comprende 12 snack monoporzione da 48 grammi con grissini e crema Nutella. È disponibile su Amazon al prezzo di 22,50 euro.
- La confezione in tubo contiene biscotti croccanti con ripieno di Nutella. Il formato è pensato per la colazione, la merenda o come snack. La confezione richiudibile aiuta a conservarli più a lungo. È disponibile su Amazon al prezzo di 2,69 euro.
- Per chi vuole restare sul classico, il vasetto da 600 grammi di Nutella è disponibile su Amazon al prezzo di 5,89 euro.
- La versione vegana è invece, nel vasetto da 350 grammi, è disponibile su Amazon al prezzo di 4,49 euro.
- Il secchiello da 3 kg di Nutella è ideale per eventi o feste. È disponibile su Amazon al prezzo di 34,90 euro.
- La confezione Nutella B-ready comprende sei snack monoporzione. È disponibile su Amazon al prezzo di 2,59 euro.
- In occasione della Giornata mondiale della Nutella, sul sito ufficiale è possibile personalizzare il vasetto scegliendo un messaggio speciale. La personalizzazione è disponibile direttamente online.