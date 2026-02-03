Taste 2026, il salone di Pitti dedicato all’eccellenza enogastronomica

Dal 7 al 9 febbraio Firenze diventa la capitale italiana del mangiare e del bere bene. Tema scelto per il 2026 è “Cibo vero – TRUE FOOD”, a sottolineare l'autenticità e la concretezza di materie prime e prodotti che il salone pone all'attenzione di un pubblico di buyer sempre più internazionale. Protagoniste saranno oltre 750 aziende per una fotografia aggiornata e approfondita della produzione e della cultura enogastronomica, tra tradizione e modernità