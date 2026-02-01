San Valentino, da Verona all'isola di Tupai: 15 mete per una vacanza romantica
Dalla gita in carrozza trainata dai cavalli in Alto Adige alla cena nel ristorante più piccolo del mondo, in Tirolo. Ma anche a bordo di un convoglio che attraversa l'Anatolia e in un glamping di lusso nel cuore del deserto di Sharqiya Sands, in Oman. A poco meno di due settimane dalla Festa degli Innamorati vi portiamo alla scoperta di 15 destinazioni nel mondo dove prenotare un viaggio da condividere con la propria dolce metà
a cura di Costanza Ruggeri
- L'amore a Verona non ha bisogno di presentazioni. Il capoluogo scaligero respira sentimento da secoli, ben oltre la storia di Romeo e Giulietta. Dal 14 al 16 febbraio, Verona si trasforma nella capitale dell'amore con Verona in Love, l'evento che porta nelle piazze della città diverse iniziative romantiche. Piazza dei Signori diventa il fulcro della festa, con il suo mercato a forma di cuore e tante sorprese per chi vuole vivere San Valentino in modo originale
- Il Trenino Verde delle Alpi è un invito a vivere il romanticismo in movimento, trasformando una semplice gita fuori porta in un weekend da condividere fatto di lentezza, panorami e scoperte. Il percorso attraversa piccoli paesi e borghi dal fascino autentico tra il Piemonte e la Svizzera, dove fermarsi per una passeggiata mano nella mano, una pausa gourmand o una visita culturale tra musei, eventi tradizionali e sapori locali
- Passeggiare mano nella mano, fermarsi davanti a un belvedere, concedersi un brindisi in cantina o un momento di benessere in una SPA. I territori di Langhe, Monferrato e Roero sono una delle mete imperdibili dove trascorrere il weekend di San Valentino. Tra i luoghi simbolo da scoprire all’aria aperta spicca il Sentiero del Bacio di Cherasco, che prende il nome dal celebre cioccolatino, e la Panchina gigante del cuore a Monastero Bormida
- La Festa degli Innamorati è l’occasione per una passeggiata romantica a Firenze alla scoperta di profumerie storiche, officine, farmacie, drogherie ed erboristerie. Tra queste: la Antica Erboristeria San Simone, dove si può partecipare a un’esperienza sensoriale e creare il proprio profumo; lo Speziere di Palazzo Vecchio e l’Officina Profumo-Farmaceutica, attiva da oltre quattro generazioni, custode della sapienza officinale fiorentina
- Per le coppie che prediligono il ritmo lento, l’atmosfera romantica e l’osservazione silenziosa di boschi innevati, la meta giusta è San Viglio di Marebbe, in Alto Adige, per un'escursione in calesse, trainato da cavalli in abiti tradizionali. Un'esperienza che è un'immersione nel passato, nelle tradizioni ladine, quando le carrozze erano il mezzo d’elezione per muoversi tra valli e montagne
- Nel weekend di San Valentino, Courmayeur accoglierà il Courmayeur Design Week-end: quattro giorni in cui la località ai piedi del Monte Bianco diventerà una destinazione ideale per le coppie amanti del design, dell’architettura e del paesaggio alpino, tra mostre e installazioni. E per concludere la giornata è d'obbligo una sosta al Jardin de l’Ange per il San Valentino Love Aperitif, tra musica dal vivo, cioccolata calda e i vini della Cave Mont Blanc
- Nel cuore del Tirolo, a Kufstein, si trova il ristorante più piccolo del mondo. È una stanza di soli 15 metri quadri con un unico tavolo per due e un giradischi in vinile. A lume di candela si gustano i piatti della tradizione tirolese in un’atmosfera intima e sospesa nel tempo. Prima di sedersi a tavola, l’aperitivo ideale è allo Stollen 1930, il gin bar annesso che ospita la più grande collezione di gin al mondo, certificata dal Guinness dei Primati
- Per una fuga romantica all’insegna dell’intimità e dell’amore, Vienna incanta con la sua eleganza senza tempo. Il viaggio nell’amore non può che iniziare al Belvedere dove ammirare il Bacio di Klimt e approfittare dell’offerta Come for a Kiss, valida il 14 febbraio dalle 19 alle 23, per ottenere una foto professionale e gratuita di fronte all’iconico quadro. Quest’anno, il 14 febbraio coincide con il prestigioso Ballo dei Giuristi (Juristenball), dedicato proprio a San Valentino
- Dall'8 febbraio al 12 marzo si terrà a Lubiana, capitale della Slovenia, il LUV Festival. Una celebrazione dell'amore nella città che ha l'amore nel nome. Pare infatti che la parola Ljubljana derivi dalla radice slava -ljub, che significa proprio "amare". L'occasione giusta per una passeggiata nel centro storico, un giro al Tivoli Park sotto la neve, un selfie un po’ kitsch sul Ponte dei Calzolai e un lucchetto lasciato al Ponte dei Macellai
- Attraversare l’Anatolia centrale e orientale in treno. Un viaggio che da Ankara porta a Kars (sede della pista da sci più alta del mondo) a bordo del TOURISTIC ESTERN EXPRESS, un vero e proprio osservatorio mobile su Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ed Erzurum. Diventato negli ultimi anni uno dei casi più interessanti di turismo ferroviario sostenibile in Turchia, il convoglio consente, in poco più di 24 ore, di ammirare la diversa geografia del Paese
- In Arabia Saudita, il lusso incontra la natura in esperienze di soggiorno pensate per coccolare corpo e anima. Tra le mete più suggestive AlUla è il luogo in cui il tempo rallenta: nel corso dell’AlUla Arts Festival, fino al 14 febbraio, Hegra After Dark è l’esperienza notturna che accompagna i visitatori, sotto il cielo stellato, attraverso il sito UNESCO di Hegra per un viaggio sensoriale e poetico perfetto da condividere in due
- Il Sultanato dell’Oman è la meta ideale per chi desidera trascorrere San Valentino all’insegna di temperature più miti ed esperienze rigeneranti. Qui il relax trova spazio in resort eleganti dove rituali alla rosa e all'incenso celebrano le tradizioni locali. Prenotando un glamping di lusso nel cuore del deserto di Sharqiya Sands si può cenare accanto al fuoco, ammirando il cielo stellato avvolti solo dal silenzio delle dune
- Non solo Tokyo, Kyoto e Osaka. Un viaggio in Giappone è anche scoperta di un’anima autenticamente romantica. Dalle Meoto Iwa (“rocce marito e moglie”) a Ise, nella prefettura di Mie, all Angel Road, sull’isola di Shodoshima: un banco di sabbia visibile solo durante la bassa marea da attraversare con la persona amata. Da non perdere Shirahama dove si trova lo stabilimento termale più antico del Paese con le vasche termali che affacciano direttamente sull’oceano
- La Polinesia Francese è un invito naturale a rallentare e a disegnare la propria fuga a due in un vero e proprio paradiso. A una ventina di chilometri dalla ben più famosa Bora Bora c'è Tupai, considerato l’atollo più romantico del mondo perché, se visto dall’alto, ha la forma di un cuore. Per questo motivo è spesso chiamato il cuore dell’oceano. Una leggenda locale lo vuole dedicato a Pere, dea polinesiana del fuoco e della passione
- Un’idea originale e romantica per vivere un’avventura fuori dal tempo e in un ambiente naturale speciale è quello di soggiornare nel cuore della foresta pluviale più antica del mondo, la Daintree Rainforest, in Australia. Un soggiorno che parla di connessione, equilibrio e romanticismo essenziale con passeggiate mano nella mano, momenti di quiete interrotti solo dai suoni della natura e la possibilità di raggiungere un’altra icona naturale: la Great Barrier Reef