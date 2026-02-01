 San Valentino, 15 mete di viaggio per un weekend romantico. FOTO | Sky TG24
San Valentino, da Verona all'isola di Tupai: 15 mete per una vacanza romantica

Dalla gita in carrozza trainata dai cavalli in Alto Adige alla cena nel ristorante più piccolo del mondo, in Tirolo. Ma anche a bordo di un convoglio che attraversa l'Anatolia e in un glamping di lusso nel cuore del deserto di Sharqiya Sands, in Oman. A poco meno di due settimane dalla Festa degli Innamorati vi portiamo alla scoperta di 15 destinazioni nel mondo dove prenotare un viaggio da condividere con la propria dolce metà

a cura di Costanza Ruggeri

