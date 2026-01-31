Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, sabato 31 gennaio (ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO).
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
I numeri vincenti del Lotto del 31 gennaio
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di sabato 31 gennaio 2026:
- Bari: 82 - 38 - 72 - 26 - 22
- Cagliari: 2 - 33 - 12 - 59 - 1
- Firenze: 10 - 6 - 1 - 81 - 39
- Genova: 29 - 27 - 75 - 25 - 4
- Milano: 48 - 71 - 51 - 56 - 18
- Napoli: 14 - 62 - 65 - 17 - 57
- Palermo: 13 - 14 - 87 - 44 - 57
- Roma: 4 - 39 - 18 - 29 - 72
- Torino: 8 - 22 - 53 - 37 - 78
- Venezia: 21 - 67 - 61 - 55 - 60
- Nazionale: 67 - 57 - 45 - 86 - 23
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto di sabato 31 gennaio
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 31 gennaio sono:
X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X
Numero oro: X
Doppio oro: X - X
Extra: X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X
Superenalotto: come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Superenalotto, jackpot e numeri del 31 gennaio
Ecco i numeri estratti il 31 gennaio 2026:
La combinazione vincente è: X - X - X - X - X - X
Il numero Jolly è: X
Il numero Superstar è: X
Jackpot del Superenalotto del 31-01-2026: 114.100.000 euro
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di martedì 3 febbraio 2026, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Bari 20 (manca da 131 estrazioni)
- Torino 89 (manca da 113 estrazioni)
- Cagliari 55 (manca da 105 estrazioni)
- Torino 18 (manca da 101 estrazioni)
- Nazionale 37 (manca da 94 estrazioni)
- Genova 34 (manca da 92 estrazioni)
- Cagliari 10 (manca da 88 estrazioni)
- Genova 69 (manca da 86 estrazioni)
- Nazionale 27 (manca da 85 estrazioni)
- Firenze 16 (manca da 85 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 20 (manca da 131 estrazioni) - 63 (da 71) - 41 (da 64)
- Cagliari 55 (manca da 105 estrazioni) - 10 (da 88) - 21 (da 67)
- Firenze 16 (manca da 85 estrazioni) - 14 (da 73) - 77 (da 68)
- Genova 34 (manca da 92 estrazioni) - 69 (da 86) - 84 (da 63)
- Milano 55 (manca da 80 estrazioni) - 45 (da 54) - 26 (da 53)
- Napoli 3 (manca da 79 estrazioni) - 41 (da 69) - 84 (da 60)
- Palermo 4 (manca da 57 estrazioni) - 85 (da 56) - 73 (da 51)
- Roma 81 (manca da 71 estrazioni) - 30 (da 68) - 89 (da 64)
- Torino 89 (manca da 113 estrazioni) - 18 (da 101) - 34 (da 82)
- Venezia 24 (manca da 77 estrazioni) - 51 (da 50) - 20 (da 48)
- Nazionale 37 (manca da 94 estrazioni) - 27 (da 85) - 31 (da 62)
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 3 febbraio sono:
- 4 (da 59) - 87 (da 52) - 62 (da 48) - 26 e 46 (da 45) - 15 (da 42)
