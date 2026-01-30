Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di oggi 30 gennaio

Introduzione
I numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono estratti da anni ogni martedì, giovedì e sabato, dalle ore 20. Da luglio a dicembre 2023 è stata introdotta una quarta estrazione settimanale, il venerdì, per raccogliere fondi in favore delle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dalle alluvioni nel maggio di quell'anno. Oltre a Lotto ed Enalotto è stata disposta un’estrazione aggiuntiva anche per tutti i tipi di giochi connessi, ovvero 10eLotto, SuperStar e Simbolotto. L'estrazione aggiuntiva del venerdì è poi stata prorogata per tutto il 2024, per il 2025 e per il 2026 e le entrate sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali. Ecco i numeri fortunati del 30 gennaio.
Quello che devi sapere
Il Lotto
Per giocare al gioco del Lotto, si indica un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere azzeccando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. Per l'estrazione viene usata un'urna meccanica che mischia le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Con una sola schedina la vincita massima lorda consentita è 6 milioni di euro.
I numeri vincenti del Lotto
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di venerdì 30 gennaio 2026:
- Bari: 52 - 28 - 46 - 44 - 56
- Cagliari: 61 - 16 - 37 - 31 - 49
- Firenze: 22 - 42 - 53 - 38 - 58
- Genova: 77 - 51 - 43 - 54 - 60
- Milano: 08 - 74 - 79 - 82 - 33
- Napoli: 52 - 74 - 25 - 71 - 70
- Palermo: 07 - 70 - 69 - 34 - 62
- Roma: 67 - 59 - 29 - 22 - 77
- Torino: 80 - 06 - 73 - 69 - 56
- Venezia: 49 - 47 - 12 - 25 - 66
- Nazionale: 54 - 16 - 59 - 85 - 68
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto del 30 gennaio
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione sono:
06 - 07 - 08 - 16 - 22 - 28 - 37 - 42 - 46 - 47 - 49 - 51 - 52 - 59 - 61 - 67 - 70 - 74 - 77 - 80
Numero oro: 52
Doppio oro: 52 - 28
Extra: 12 - 25 - 29 - 31 - 34 - 38 - 43 - 44 - 53 - 54 - 69 - 71 - 73 - 79 - 82
Superenalotto: come funziona
Il gioco che permette di vincere le cifre più alte è il Superenalotto. Con il Superenalotto si può vincere il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. Pertanto la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori della stessa categoria.
Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar (in aggiornamento)
Ecco i numeri del Superenalotto estratti il 30 gennaio 2026:
La combinazione vincente è: 32 - 33 - 39 - 40 - 52 - 86
Il numero Jolly è: 63
Il numero Superstar è: 16
Jackpot del Superenalotto del 30-01-2026: 113.200.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 31-01-2026: 1XX.X00.000 euro
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto del 31 gennaio 2026, ecco quali sono i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Bari 20 (manca da 130 estrazioni)
- Torino 89 (manca da 112 estrazioni)
- Cagliari 55 (manca da 104 estrazioni)
- Torino 18 (manca da 100 estrazioni)
- Nazionale 37 (manca da 93 estrazioni)
- Genova 34 (manca da 91 estrazioni)
- Cagliari 10 (manca da 87 estrazioni)
- Genova 69 (manca da 85 estrazioni)
- Nazionale 27 (manca da 84 estrazioni)
- Firenze 16 (manca da 84 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 20 (manca da 130 estrazioni) - 63 (da 70) - 41 (da 63)
- Cagliari 55 (manca da 104 estrazioni) - 10 (da 87) - 21 (da 66)
- Firenze 16 (manca da 84 estrazioni) - 14 (da 72) - 77 (da 67)
- Genova 34 (manca da 91 estrazioni) - 69 (da 85) - 84 (da 62)
- Milano 55 (manca da 79 estrazioni) - 45 (da 53) - 26 (da 52)
- Napoli 3 (manca da 78 estrazioni) - 41 (da 68) - 84 (da 59)
- Palermo 57 (manca da 74 estrazioni) - 4 (da 56) - 85 (da 55)
- Roma 81 (manca da 70 estrazioni) - 30 (da 67) - 89 (da 63)
- Torino 89 (manca da 112 estrazioni) - 18 (da 100) - 34 (da 81)
- Venezia 24 (manca da 76 estrazioni) - 51 (da 49) - 20 (da 47)
- Nazionale 37 (manca da 93 estrazioni) - 27 (da 84) - 31 (da 61)
I numeri ritardatari del Superenalotto
Ecco, infine, quali sono i numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto:
- 4 (da 58) - 87 (da 51) - 62 (da 47) - 26 e 46 (da 44) - 15 (da 41)
