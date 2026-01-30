Offerte Sky
Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di oggi 30 gennaio

Introduzione

I numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono estratti da anni ogni martedì, giovedì e sabato, dalle ore 20. Da luglio a dicembre 2023 è stata introdotta una quarta estrazione settimanale, il venerdì, per raccogliere fondi in favore delle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dalle alluvioni nel maggio di quell'anno. Oltre a Lotto ed Enalotto è stata disposta un’estrazione aggiuntiva anche per tutti i tipi di giochi connessi, ovvero 10eLotto, SuperStar e Simbolotto. L'estrazione aggiuntiva del venerdì è poi stata prorogata per tutto il 2024, per il 2025 e per il 2026 e le entrate sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali. Ecco i numeri fortunati del 30 gennaio.

Quello che devi sapere

Il Lotto

Per giocare al gioco del Lotto, si indica un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere azzeccando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. Per l'estrazione viene usata un'urna meccanica che mischia le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Con una sola schedina la vincita massima lorda consentita è 6 milioni di euro.

 

Per approfondire: L'estrazione del 29 gennaio

I numeri vincenti del Lotto

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di venerdì 30 gennaio 2026:

  • Bari:                  52 - 28 - 46 - 44 - 56
  • Cagliari:            61 - 16 - 37 - 31 - 49
  • Firenze:            22 - 42 - 53 - 38 - 58
  • Genova:            77 - 51 - 43 - 54 - 60
  • Milano:             08 - 74 - 79 - 82 - 33
  • Napoli:              52 - 74 - 25 - 71 - 70
  • Palermo:          07 - 70 - 69 - 34 - 62
  • Roma:               67 - 59 - 29 - 22 - 77
  • Torino:              80 - 06 - 73 - 69 - 56
  • Venezia:            49 - 47 - 12 - 25 - 66
  • Nazionale:        54 - 16 - 59 - 85 - 68

La serie fortunata del 10eLotto

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.

Il 10eLotto del 30 gennaio

20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione sono:

 

06 - 07 - 08 - 16 - 22 - 28 - 37 - 42 - 46 - 47 - 49 - 51 - 52 - 59 - 61 - 67 - 70 - 74 - 77 - 80

 

Numero oro: 52

 

Doppio oro: 52 - 28

 

Extra: 12 - 25 - 29 - 31 - 34 - 38 - 43 - 44 - 53 - 54 - 69 - 71 - 73 - 79 - 82

Superenalotto: come funziona

Il gioco che permette di vincere le cifre più alte è il Superenalotto. Con il Superenalotto si può vincere il Jackpot indovinando:

  • due numeri;
  • tre numeri;
  • quattro numeri;
  • cinque numeri;
  • cinque numeri più il numero jolly (5+1);
  • tutti i sei numeri.

 

Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

 

Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. Pertanto la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori della stessa categoria.

 

Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare

Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar (in aggiornamento)

Ecco i numeri del Superenalotto estratti il 30 gennaio 2026:

 

La combinazione vincente è: 32 - 33 - 39 - 40 - 52 - 86

 

Il numero Jolly è: 63

 

Il numero Superstar è: 16

 

Jackpot del Superenalotto del 30-01-2026: 113.200.000 euro

 

Jackpot del prossimo Superenalotto del 31-01-2026: 1XX.X00.000 euro

 

Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona

I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto

Per la prossima estrazione del Lotto del 31 gennaio 2026, ecco quali sono i numeri ritardatari.

 

I numeri ritardatari in assoluto: 

  • Bari                   20 (manca da 130 estrazioni)
  • Torino                89 (manca da 112 estrazioni)
  • Cagliari              55 (manca da 104 estrazioni)
  • Torino                18 (manca da 100 estrazioni)
  • Nazionale          37 (manca da 93 estrazioni)
  • Genova              34 (manca da 91 estrazioni)
  • Cagliari              10 (manca da 87 estrazioni)
  • Genova              69 (manca da 85 estrazioni)
  • Nazionale          27 (manca da 84 estrazioni)
  • Firenze               16 (manca da 84 estrazioni)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari                 20 (manca da 130 estrazioni) - 63 (da 70) - 41 (da 63)
  • Cagliari           55 (manca da 104 estrazioni) - 10 (da 87) - 21 (da 66)
  • Firenze           16 (manca da 84 estrazioni) - 14 (da 72) - 77 (da 67)
  • Genova           34 (manca da 91 estrazioni) - 69 (da 85) - 84 (da 62)
  • Milano            55 (manca da 79 estrazioni) - 45 (da 53) - 26 (da 52)
  • Napoli            3 (manca da 78 estrazioni) - 41 (da 68) - 84 (da 59)
  • Palermo         57 (manca da 74 estrazioni) - 4 (da 56) - 85 (da 55)
  • Roma              81 (manca da 70 estrazioni) - 30 (da 67) - 89 (da 63)
  • Torino              89 (manca da 112 estrazioni) - 18 (da 100) - 34 (da 81)
  • Venezia           24 (manca da 76 estrazioni) - 51 (da 49) - 20 (da 47)
  • Nazionale       37 (manca da 93 estrazioni) - 27 (da 84) - 31 (da 61)

 

Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?

I numeri ritardatari del Superenalotto

Ecco, infine, quali sono i numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto:

  • 4 (da 58) - 87 (da 51) - 62 (da 47) - 26 e 46 (da 44) - 15 (da 41)

 

Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record

