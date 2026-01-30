 Bambini in viaggio, 6 ragioni per scegliere il Vietnam | Sky Tg24
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Bambini in viaggio, 6 ragioni per scegliere il Vietnam

Lifestyle fotogallery
6 foto

Il Vietnam è una destinazione affascinante, perfetta per una vacanza in famiglia. Con i suoi paesaggi mozzafiato, una cultura ricca e una cucina deliziosa, offre esperienze uniche che piaceranno a grandi e piccini. Ecco sei caratteristiche che rendono il Vietnam una meta ideale per una vacanza in famiglia

Lifestyle: Ultime gallery

Buongiorno 29 gennaio, frasi da inviare per i giorni della Merla

Lifestyle

Dal 29 al 31 gennaio si celebrano i giorni della Merla, le giornate più fredde dell'anno. Ecco...

8 foto

Libri per bambini e ragazzi, 3 modi per parlare di guerra e libertà

Lifestyle

Parlare di guerra ai bambini e ai ragazzi è sempre molto complicato. E' fondamentale trovare la...

3 foto

Da Piazza di Spagna al Pigneto, l’Afternoon Tea a Roma

Lifestyle

Nato quasi per caso alla corte della regina Vittoria, il cosiddetto rito del "tè delle cinque" ha...

16 foto

Trentino Verde Alpi, viaggio nel tempo tra Belle Époque e Relatività

Lifestyle

Un viaggio invernale adatto a tutta la famiglia da Milano alla Svizzera a bordo del Trenino Verde...

14 foto

Viaggi 2026, la classifica Best of the Best Travelers' Choice Awards

Lifestyle

Bali, Londra e Dubai in cima alla classifica delle destinazioni più "gettonate" per gli utenti di...

11 foto

ALTRE NOTIZIE

Australian Open, sfida Sinner-Djokovic: 1 set pari. LIVE

Sport

L'azzurro affronta sulla Rod Laver Arena il campione serbo che è arrivato in semifinale dopo il...

Avanza ancora la frana a Niscemi. Verso estensione zona rossa. LIVE

live Cronaca

"Niscemi peggio del Vajont", dice il capo della Protezione civile Ciciliano. E non è finita:...

Il Cremlino: "Stop agli attacchi fino a domenica solo su Kiev". LIVE

live Mondo

Mosca ha accettato di astenersi da attacchi all'Ucraina fino a domenica 1° febbraio in seguito...