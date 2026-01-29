Buongiorno 29 gennaio, frasi da inviare per i giorni della Merla
Dal 29 al 31 gennaio si celebrano i giorni della Merla, le giornate più fredde dell'anno. Ecco una selezione di frasi da inviare ad amici e parenti per strappare un sorriso e riscaldare il cuore nel periodo più gelido dell'inverno
- Dal 29 al 31 gennaio si celebrano i giorni della Merla, le giornate più fredde dell'anno. Secondo la leggenda, un tempo i merli non erano neri, ma bianchi. Un giorno una merla dal piumaggio bianco si rifugiò con i suoi piccoli in un camino per ripararsi dal grande freddo di gennaio. Quando ne uscì, dopo alcuni giorni, le sue piume erano diventate nere a causa del fumo. Da allora, si racconta, tutti i merli hanno il piumaggio nero.
- Ma quali sono le frasi da inviare a parenti e amici durante queste giornate? Eccone una: "Buoni Giorni della Merla, che questo tempo freddo e intenso sappia avvolgerti come un inverno sincero e ricordarti che anche i momenti più gelidi hanno una forza silenziosa, capace di preparare la strada a giorni più luminosi".
- "Nei giorni della merla ti auguro di attraversare il gelo con il cuore caldo e lo spirito leggero, accettando il freddo come parte del cammino, un passaggio necessario dell’inverno, che insegna la pazienza e anticipa lentamente il ritorno della luce".
- Ecco un altra dedica per i Giorni della Merla: "Che i giorni più freddi dell'anno ti invitino ad ascoltare il silenzio dell’inverno: un silenzio profondo che custodisce promesse, attese lente e respiri raccolti, tempo che si ferma e pensieri che maturano. Per ricordarti che anche il freddo ha la sua poesia e che ogni stagione ha un suo valore".
- "Durante i giorni della merla ti auguro di trovare calore nelle piccole cose che scaldano davvero: un sorriso sincero, una parola gentile, un gesto semplice. Anche il freddo più intenso può diventare mite grazie all'amore e all'amicizia".
- Durante i Giorni della Merla non possono mancare anche le poesie, da dedicare alle persone più care: "Buoni giorni della merla, antichi e carichi di racconti tramandati nel tempo, di cieli limpidi e mattine gelate, che ci ricordano il legame profondo con la natura, con i suoi cicli lenti e inevitabili, e con la speranza che non smette mai di tornare".
- "Che i giorni della merla siano un tempo di riflessione, in cui accettare anche ciò che appare più duro, sapendo che nulla resta immobile per sempre, che ogni stagione ha un inizio e una fine, e che dopo il gelo più intenso arriva sempre un nuovo equilibrio".
- "Buoni giorni della merla, che il freddo simbolico di queste giornate possa insegnare la pazienza e la resilienza, la capacità di aspettare senza perdere fiducia, ricordandoci che anche le prove più dure preparano il terreno per un nuovo inizio"