Libri per bambini e ragazzi, 3 modi per parlare di guerra e libertà

Parlare di guerra ai bambini e ai ragazzi è sempre molto complicato. E' fondamentale trovare la chiave affinché questa parola si associ a libertà e speranza. Ecco tre proposte proprio per parlare di diritti violati e voglia di libertà. Buona lettura!
- I principi fondamentali e le sfide del mondo di oggi. Per osservare da vicino i principi che informano la nostra Repubblica e scoprire da dove veniamo, dove siamo arrivati e quanta strada c'è ancora da fare. Attraverso alcune parole-chiave: Repubblica, Costituzione, Democrazia, Lavoro, Diritti e Doveri, Memoria e Radici, Solidarietà, Uguaglianza, Minoranze linguistiche, Confessioni religiose, Cultura e Paesaggio.
- In Ucraina la guerra c'è, ma la vita insiste con una forza ostinata. Max studia, litiga con il fratello e impara che anche i forti possono piangere. Alex combina pasticci, ma scopre che chiedere scusa è il gesto più coraggioso. Qui la speranza non è un sentimento: è apparecchiare per i morti e per i vivi, preparare due Natali per non perdere nessuno, vendere mazzetti di fiori al mercato e tornare a casa con le tasche piene.
- Marettimo, Sicilia. Scilla ha quattordici anni ed è la ‘Capitana' della Cariddi, la feluca ereditata dal padre. Un giorno, sfidando il vento forte e gli squali, riesce a catturare il pesce spada più grande della sua vita. Ma tra le branchie trova un ciondolo d'oro che racchiude una foto. E un segreto riaffiora dal passato. Da quel momento l'isola non è più soltanto casa: è il punto di partenza di una ricerca che attraversa tempeste e silenzi, ferite e scoperte.