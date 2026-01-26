 Libri per bambini e ragazzi, 3 modi per parlare di guerra e libertà | Skytg24
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Libri per bambini e ragazzi, 3 modi per parlare di guerra e libertà

Lifestyle fotogallery
3 foto

Parlare di guerra ai bambini e ai ragazzi è sempre molto complicato. E' fondamentale trovare la chiave affinché questa parola si associ a libertà e speranza. Ecco tre proposte proprio per parlare di diritti violati e voglia di libertà. Buona lettura!

Lifestyle: Ultime gallery

Da Piazza di Spagna al Pigneto, l’Afternoon Tea a Roma

Lifestyle

Nato quasi per caso alla corte della regina Vittoria, il cosiddetto rito del "tè delle cinque" ha...

16 foto

Trentino Verde Alpi, viaggio nel tempo tra Belle Époque e Relatività

Lifestyle

Un viaggio invernale adatto a tutta la famiglia da Milano alla Svizzera a bordo del Trenino Verde...

14 foto

Viaggi 2026, la classifica Best of the Best Travelers' Choice Awards

Lifestyle

Bali, Londra e Dubai in cima alla classifica delle destinazioni più "gettonate" per gli utenti di...

11 foto

Libri per bambini, 6 storie per raccontare la Giornata della Memoria

Lifestyle

La Giornata dlela Memoria è un passaggio importante nella conoscenza dei più piccoli. Ecco sei...

6 foto

Viaggio a Valencia tra cucina, design e negozi della tradizione

Lifestyle

Città Creativa UNESCO dal 2023, Capitale verde europea nel 2024, terzo centro di Spagna...

26 foto

ALTRE NOTIZIE

Jacob Frey, chi è il sindaco di Minneapolis diventato icona anti Ice

Mondo

Primo cittadino di Minneapolis dal 2018, è diventato simbolo della protesta anti-Maga ed è al...

Ciclone Harry, Cdm dichiara stato d’emergenza per regioni colpite

Politica

A Palazzo Chigi si è tenuto il Consiglio dei ministri con all’ordine del giorno la dichiarazione...

WhatsApp, scatta la sorveglianza rafforzata dell'Unione europea

Tecnologia

L'app di Meta è stata inserita tra le major soggette agli obblighi del Digital Services Act