Natale 2025 a Palermo, cosa fare: eventi da non perdere

Anche Palermo ha i suoi mercatini di Natale, dove passeggiare respirando l'atmosfera delle feste. Il borgo di Geraci Siculo, noto per essere uno dei "Borghi più belli d'Italia", diventa simbolo del Natale animando le vie del paese con diverse iniziative. Per l'occasione il paese diventa magico, tra decorazioni, artigianato e spettacoli per adulti e più piccoli Il programma prende il via sabato 6 dicembre e prosegue fino a domenica 21 dicembre, con appuntamenti distribuiti nei fine settimana.

Un concerto rock di musica natalizia e un appuntamento pensato per i più piccoli, con la possibilità di incontrare Babbo Natale, scattare fotografie e ricevere un piccolo omaggio, il Candy Cane, classico dolce natalizio a forma di ombrello. I bambini potranno lasciare la loro lettera a Babbo Natale. Sabato 20 e domenica 21 dicembre, dalle 16 alle 18. In Piazza Ruggero Settimo.

A Piazza Castelnuovo, sotto l’albero di Natale, è previsto un calendario di attività per adulti, famiglie e bambini. La proposta nasce dalla volontà di trasformare l’albero di Natale e l’area circostante in un nuovo spazio di incontro, fa sapere il Comune: un luogo vivo, accessibile e riconoscibile, capace di generare relazione e partecipazione durante tutto il periodo delle festività. Domenica 7 dicembre alle 18 appuntamento con l'accensione dell'albero accompagnata da un coro gospel che proporrà i più celebri brani natalizi in chiave corale.

Natale al Sud ha un fascino particolare. La città di Palermo, conosciuta nel mondo per le sue bellezze artistiche, la storia e il mare, anche durante il periodo natalizio offre occasioni magiche per adulti e bambini per respirare l'atmosfera natalizia, tra mercatini e piste di pattinaggio. Vediamone alcune da non perdere nel mese di dicembre.

Il Christmas Village

Il Villaggio di Natale a Palermo è un'esperienza imperdibile per chiunque visiti la città durante le festività. Con la sua pista di pattinaggio di 1.500 metri quadrati, completamente al coperto, è una delle più grandi d’Italia e d’Europa, progettata per offrire un’esperienza di pattinaggio adatta a ogni età. Dal 2024, Palermo On Ice si è trasformata in uno spettacolo di luci, grazie a un sistema di illuminazione Twinkly di ultima generazione, capace di creare scenografie dinamiche e giochi di colore che si muovono a ritmo di musica. Oltre alla pista di pattinaggio, altre attrazioni a tema natalizio come la Casa di Babbo Natale e il Gioco del Grinch, pensato per i più piccoli. Il villaggio è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 24. Sabato fino all'1.



Natalelandia

Un altro appuntamento per magia e divertimento è quello con Natalelandia, il villaggio natalizio allestito all’interno della magica cornice settecentesca di Parco Villa Filippina, in piazza San Francesco di Paola. Un'occasione di svago per famiglie e bambini: dai laboratori creativi all'area gonfiabili e al planetario, l'offerta è varia. Il villaggio è aperto nei week end: il venerdì dalle 16 alle 20, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20.