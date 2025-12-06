Scaramantici e mattinieri, le abitudini degli italiani in viaggio

E anche per quanto riguarda il capitolo dei prodotti di bagno ci sono visioni diverse a seconda di genere ed età. Gli over 65 (55%) e le donne (45%) sono più propensi a utilizzarli in vacanza, mentre chi ha tra i 25 e i 34 anni preferisce portarli via sia per evitare gli sprechi (25%) sia perché li hanno pagati (21%). Gli uomini sono comunque quelli che, se non li usano, tendono a lasciarli lì dove li hanno trovati: per il 20% sarebbe un piccolo “furto d’hotel”.