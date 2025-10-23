Best in Travel 2026, le 50 mete da visitare scelte da Lonely Planet

Nella selezione di Lonely Planet debutta anche la Sardegna, unica meta italiana definita ideale per chi medita una "fuga su un'isola". Oltre alle spiagge incontaminate a partire da Cala Goloritz, la Regione conquista anche per il suo lato selvaggio e ancestrale.

A convincere gli autori sono stati i percorsi alla scoperta dei tesori archeologici lasciati in eredità dalla civiltà nuragica ma anche nuovi percorsi destinati a ciclisti ed escursionisti. "È davvero un grande risultato quello che ottiene la regione Sardegna, una delle poche destinazioni selezionate dalla Bibbia del turismo, del travel, che è Lonely Planet, la multinazionale australiana leader nel campo delle guide. Mai la Sardegna aveva avuto questo onore ed è l'unica regione europea ad avere questo titolo per il 2026", è stato il commento di Franco Cuccureddu, assessore regionale al Turismo, artigianato e Commercio che ha poi ricordato il riconoscimento delle Domus de Janas come patrimonio mondiale dell'umanità Unesco e l'attivazione, da maggio 2026, di un collegamento aereo diretto intercontinentale fra gli Stati Uniti e la Sardegna operato da Delta Airlines.