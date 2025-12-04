Natale 2025, cosa fare a Torino: gli eventi in programma

Eventi, installazioni luminose e attività per adulti e bambini in un ricco calendario di appuntamenti in tutta la città per il mese di dicembre
Musica, spettacoli, mercatini e un fitto programma di animazione diffusa intorno ai luoghi simbolo delle feste. È il Natale a Torino, che accompagna cittadini e turisti dal primo dicembre al 6 gennaio. Tra le proposte di quest’anno, fa sapere il Comune, il Boschetto di Natale in piazzetta Reale, in un allestimento completamente rinnovato, il Presepe di Emanuele Luzzati, nella nuova collocazione ai Giardini Sambuy, e il Teatrino di Natale, che sarà in piazza Carlo Alberto con un nuovo spettacolo multimediale. Tra installazioni luminose e mercatini non mancano quindi gli appuntamenti per respirare l'atmosfera natalizia.
Il calendario dell'Avvento
Anche quest'anno prende vita accanto al Duomo di Torino il suggestivo allestimento del Calendario dell’Avvento sui bozzetti di Emanuele Luzzati. Ogni giorno alle 17.30, dall’1 al 24 dicembre, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Torino, con i mezzi più spettacolari, scoprono una nuova casella del grande castello fiabesco che scandisce il conto alla rovescia fino a giorno di Natale. Per adulti e bambini.
Il villaggio di Natale
Un ricco calendario di attività natalizie per tutta la famiglia nel cuore del centro di Torino, in piazza Solferino. Nel villaggio di Natale la Casa di Babbo Natale con 34 casette in legno, la buca delle lettere di Babbo Natale, il borgo degli Elfi (area per bambini), una pista da Pattinaggio e illuminazione e decorazioni natalizie in tutto il Villaggio.
Pattinaggio sul ghiaccio
Due eventi speciali dedicati allo sport sono in programma al PalaTazzoli, dove istruttori qualificati accoglieranno le famiglie e accompagneranno chi vorrà cimentarsi nel pattinaggio sul ghiaccio in due giornate ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Martedì 23 dicembre, dalle 17.30 alle 22, si terrà “Aspettando il Natale”, mentre lunedì 5 gennaio, negli stessi orari “Aspettando la Befana”.
Il teatrino di Natale
Martedì 9 dicembre alle 11, in piazza Carlo Alberto verrà inaugurato il Teatrino di Natale, un progetto ideato e realizzato in collaborazione con l’assessorato alle Politiche educative. Quest’anno, fa sapere il Comune, lo spettacolo multimediale proporrà, oltre alle storie di Gianni Rodari e Roberto Piumini, anche le avventure della Pimpa, in occasione del cinquantesimo anniversario del personaggio nato dall’immaginazione di Francesco Tullio Altan. Un evento perfetto per bambini e bambine.
Christmas Show
Lunedì 22 dicembre alle 20.30 al Teatro San Giuseppe andrà in scena “Christmas Show”, spettacolo ispirato al leggendario Radio City Music Hall di New York che offrirà al pubblico un’immersione nell’atmosfera natalizia attraverso musica e danza.
Un evento speciale al Museo del Cinema
Lunedì 15 dicembre dalle 19 alle 22 il celebre Museo del Cinema ospiterà l’evento su prenotazione “Ciak… Che Natale”: un'occasione speciale in cui cittadini e turisti potranno partecipare a una visita serale gratuita del Museo Nazionale del Cinema, incontrare Babbo Natale per una foto nelle sale del museo e ascoltare un attore professionista che racconterà curiosi aneddoti legati ai più celebri film natalizi della storia del cinema.
Approfondimento
Natale 2025, cosa fare a Milano: gli eventi in programma
Mercatini di Natale 2025, i più belli d'Italia: da Aosta a Benevento
Il più antico è a Bolzano, in Alto Adige, mentre il più suggestivo a Candelara, nelle Marche. Decine, lungo tutta la Penisola, i mercatini natalizi che dalla fine di novembre ai primi giorni di gennaio animano le strade e le piazze di borghi e città italiane. Dalla Valle d'Aosta alla Campania, i comuni si riempiono di luci e bancarella con tante idee regalo e una moltitudine di prodotti enogastronomici