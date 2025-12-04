Natale 2025, cosa fare a Torino: gli eventi in programma

Eventi, installazioni luminose e attività per adulti e bambini in un ricco calendario di appuntamenti in tutta la città per il mese di dicembre

Musica, spettacoli, mercatini e un fitto programma di animazione diffusa intorno ai luoghi simbolo delle feste. È il Natale a Torino, che accompagna cittadini e turisti dal primo dicembre al 6 gennaio. Tra le proposte di quest’anno, fa sapere il Comune, il Boschetto di Natale in piazzetta Reale, in un allestimento completamente rinnovato, il Presepe di Emanuele Luzzati, nella nuova collocazione ai Giardini Sambuy, e il Teatrino di Natale, che sarà in piazza Carlo Alberto con un nuovo spettacolo multimediale. Tra installazioni luminose e mercatini non mancano quindi gli appuntamenti per respirare l'atmosfera natalizia.

Il calendario dell'Avvento

Anche quest'anno prende vita accanto al Duomo di Torino il suggestivo allestimento del Calendario dell’Avvento sui bozzetti di Emanuele Luzzati. Ogni giorno alle 17.30, dall’1 al 24 dicembre, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Torino, con i mezzi più spettacolari, scoprono una nuova casella del grande castello fiabesco che scandisce il conto alla rovescia fino a giorno di Natale. Per adulti e bambini.

Il villaggio di Natale

Un ricco calendario di attività natalizie per tutta la famiglia nel cuore del centro di Torino, in piazza Solferino. Nel villaggio di Natale la Casa di Babbo Natale con 34 casette in legno, la buca delle lettere di Babbo Natale, il borgo degli Elfi (area per bambini), una pista da Pattinaggio e illuminazione e decorazioni natalizie in tutto il Villaggio.

Pattinaggio sul ghiaccio

Due eventi speciali dedicati allo sport sono in programma al PalaTazzoli, dove istruttori qualificati accoglieranno le famiglie e accompagneranno chi vorrà cimentarsi nel pattinaggio sul ghiaccio in due giornate ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Martedì 23 dicembre, dalle 17.30 alle 22, si terrà “Aspettando il Natale”, mentre lunedì 5 gennaio, negli stessi orari “Aspettando la Befana”.