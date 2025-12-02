Passata di pomodoro, la classifica delle migliori per il Gambero Rosso

Leader di questa classifica la passata di pomodoro verace di Cirio: il nome Cirio è legato alle origini dell’industria conserviera italiana e, nonostante alcune vicende societarie complesse, resta sinonimo di affidabilità. La passata presenta una separazione evidente tra parte liquida e polpa, ma al gusto riscatta ampiamente l’impatto visivo. Il pomodoro è chiaro, maturo, coerente. L’acidità è breve e funzionale, la dolcezza piena ma mai stancante. La bocca resta pulita, avvolta da una texture setosa e confortante. Un risultato ordinato e convincente, che giustifica la reputazione storica del marchio nella grande distribuzione.

Per approfondire: Gambero Rosso, i migliori ristoranti d'Italia premiati dagli esperti: ecco quali sono