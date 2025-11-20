Guida Michelin, ristorante Olio di Origgio conquista la prima stella

Il ristorante è nato 5 anni fa all’intero del progetto Spazio The Box, luogo alle porte di Milano dove la passione per il bello e per il buono convivono, mescolando insieme arte, design, auto d'epoca e e cucina
Il Ristorante Olio di Origgio (VA), guidato dallo chef Andrea Marinelli, entra ufficialmente nella selezione dei ristoranti stellati della Guida MICHELIN 2026, conquistando la sua prima stella. Un riconoscimento che premia la costanza, la ricerca e la qualità di un progetto gastronomico in cui ogni piatto nasce dall’equilibrio tra materia prima e tecnica, tra memoria mediterranea e sensibilità contemporanea. La proposta si distingue per la generosità degli ingredienti, l’attenzione ai dettagli e la volontà di preservare la natura autentica del prodotto, valorizzandolo.
Lo chef Marinelli: "Riconoscimento di un percorso condiviso"
“Questa stella non è un punto di arrivo, semmai un nuovo punto di partenza” commenta Andrea Marinelli, Executive Chef del Ristorante Olio di Origgio e di Olio fishbar a Saronno. “È il riconoscimento di un percorso condiviso da tutta la nostra squadra, in cucina e in sala, e della fiducia dei nostri ospiti, che sono parte integrante di questa storia”. Accanto allo chef Marinelli lavora una brigata solida e coesa, con professionisti che hanno contribuito alla crescita del ristorante fin dai primi mesi di apertura nel 2020. Tra questi, i sous chef Alessandro Rigamonti e Nicolò Sironi, il maître Giovanni Di Luggo e la sommelier Ilaria Bignotti, punti di riferimento rispettivamente in cucina e in sala.
Il progetto Spazio The Box che ospita Olio
“Quando è nato Olio, insieme all’intero progetto di Spazio The Box, l’obiettivo era creare un luogo dove la passione per il bello e per il buono potessero convivere: arte, design, motori e cucina come espressioni diverse della stessa ricerca di armonia” spiega Luigi Milini, fondatore e titolare di Olio, Olio fishbar e Spazio The Box. “Questo riconoscimento è il frutto di una visione condivisa, resa possibile dal talento di Andrea Marinelli e dal lavoro quotidiano di un team che crede nella qualità autentica, quella che nasce dal fare bene ogni singola cosa”. Olio è parte integrante di Spazio The Box, un luogo dove ristorazione, arte e motori convivono in un equilibrio inedito. All’interno di questo ecosistema, il ristorante si distingue per un’interpretazione gastronomica che unisce la purezza della materia prima alla cura del dettaglio e alla tecnica della cucina d’autore. L’assegnazione della stella Michelin arriva a poco più di cinque anni dall’apertura del ristorante, confermando la solidità e la coerenza di un percorso che guarda al futuro con entusiasmo e gratitudine.
