Guida Michelin, ristorante Olio di Origgio conquista la prima stella

Il ristorante è nato 5 anni fa all’intero del progetto Spazio The Box , luogo alle porte di Milano dove la passione per il bello e per il buono convivono, mescolando insieme arte, design, auto d'epoca e e cucina

Il Ristorante Olio di Origgio (VA), guidato dallo chef Andrea Marinelli, entra ufficialmente nella selezione dei ristoranti stellati della Guida MICHELIN 2026, conquistando la sua prima stella. Un riconoscimento che premia la costanza, la ricerca e la qualità di un progetto gastronomico in cui ogni piatto nasce dall’equilibrio tra materia prima e tecnica, tra memoria mediterranea e sensibilità contemporanea. La proposta si distingue per la generosità degli ingredienti, l’attenzione ai dettagli e la volontà di preservare la natura autentica del prodotto, valorizzandolo.

Lo chef Marinelli: "Riconoscimento di un percorso condiviso"

“Questa stella non è un punto di arrivo, semmai un nuovo punto di partenza” commenta Andrea Marinelli, Executive Chef del Ristorante Olio di Origgio e di Olio fishbar a Saronno. “È il riconoscimento di un percorso condiviso da tutta la nostra squadra, in cucina e in sala, e della fiducia dei nostri ospiti, che sono parte integrante di questa storia”. Accanto allo chef Marinelli lavora una brigata solida e coesa, con professionisti che hanno contribuito alla crescita del ristorante fin dai primi mesi di apertura nel 2020. Tra questi, i sous chef Alessandro Rigamonti e Nicolò Sironi, il maître Giovanni Di Luggo e la sommelier Ilaria Bignotti, punti di riferimento rispettivamente in cucina e in sala.