Italian Brainrot days: le date del tour nei centri commerciali

Il calendario prevede appuntamenti da nord a sud dello stivale in tutti i prossimi fine settimana, a partire da sabato 22 novembre fino a marzo 2026
Il progetto nasce per portare dal vivo l’energia e l’immaginario del fenomeno Skifidol™ Italian Brainrot in tutti i centri commerciali d'Italia. Ogni tappa si articola su due giornate e propone sei appuntamenti quotidiani (alle ore 11, 12, 15, 17, 18 e 19), durante i quali i piccoli fan potranno incontrare quattro dei personaggi più amati dell’universo Skifidol™ Italian Brainrot: Tung Tung Tung Sahur, Mateo, Cappuccino Assassino e Bromosuaro Rex.
Cosa aspettarsi dal tour degli SKIFIDOL™ ITALIAN BRAINROT DAYS
Ogni evento, della durata di circa 30 minuti, si aprirà con una performance dei ballerini della scuola H2O di Cassino. La coreografia, semplice e divertente, viene pubblicata sui canali social ufficiali nei giorni precedenti così permette ai bambini di arrivare già pronti a ballare con i personaggi Brainrot. Subito dopo, il pubblico potrà vivere un’imperdibile meet&greet. Per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, all’interno del centro commerciale saranno presenti anche sei pannelli foto-hole dedicati ai personaggi, da scovare in una piccola “caccia al tesoro” che permetterà ai partecipanti di realizzare scatti divertenti lungo il percorso dell’evento. Le sorprese non finiscono qui: ogni giornata del tour offre la possibilità di partecipare allo scambio delle carte originali Skifidol™ Italian Brainrot, un momento di socialità, gioco e interazione molto atteso dagli appassionati desiderosi di completare la propria collezione. Per l’occasione verranno distribuite 2.000 carte omaggio, equamente suddivise sulle due giornate della tappa (1.000 al giorno), fino a esaurimento scorte e destinate ai partecipanti presenti.
Le tappe del tour
Le prime date del tour - al Centro Commerciale Gran Reno di Casalecchio di Reno, al Centro Commerciale Romaest di Roma e a Il Leone Shopping Center di Lonato - hanno registrato una grande affluenza. Un successo travolgente che conferma la forza del fenomeno Skifidol™ Italian Brainrot, trasformando ogni appuntamento in una vera e propria festa. Il calendario è in via di definizione. Chiunque voglia partecipare può scoprire le tappe del tour sul sito web.
Italian Brainrot, i meme nati in Italia e diventati virali sui social
Un coccodrillo bombardiere, uno squalo con le Nike oppure ancora un cammello con il corpo di un frigorifero. Sono solo alcuni delle immagini create con l'intelligenza artificiale che stanno spopolando sui social, specie tra i più giovani, in Italia e non solo. Eccone alcuni