Italian Brainrot days: le date del tour nei centri commerciali

Il progetto nasce per portare dal vivo l’energia e l’immaginario del fenomeno Skifidol™ Italian Brainrot in tutti i centri commerciali d'Italia. Ogni tappa si articola su due giornate e propone sei appuntamenti quotidiani (alle ore 11, 12, 15, 17, 18 e 19), durante i quali i piccoli fan potranno incontrare quattro dei personaggi più amati dell’universo Skifidol™ Italian Brainrot: Tung Tung Tung Sahur, Mateo, Cappuccino Assassino e Bromosuaro Rex.

Cosa aspettarsi dal tour degli SKIFIDOL™ ITALIAN BRAINROT DAYS Ogni evento, della durata di circa 30 minuti, si aprirà con una performance dei ballerini della scuola H2O di Cassino. La coreografia, semplice e divertente, viene pubblicata sui canali social ufficiali nei giorni precedenti così permette ai bambini di arrivare già pronti a ballare con i personaggi Brainrot. Subito dopo, il pubblico potrà vivere un’imperdibile meet&greet. Per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, all’interno del centro commerciale saranno presenti anche sei pannelli foto-hole dedicati ai personaggi, da scovare in una piccola “caccia al tesoro” che permetterà ai partecipanti di realizzare scatti divertenti lungo il percorso dell’evento. Le sorprese non finiscono qui: ogni giornata del tour offre la possibilità di partecipare allo scambio delle carte originali Skifidol™ Italian Brainrot, un momento di socialità, gioco e interazione molto atteso dagli appassionati desiderosi di completare la propria collezione. Per l’occasione verranno distribuite 2.000 carte omaggio, equamente suddivise sulle due giornate della tappa (1.000 al giorno), fino a esaurimento scorte e destinate ai partecipanti presenti. Potrebbe interessarti Gli Skifidol Brainrot italiani sono il nuovo linguaggio globale

