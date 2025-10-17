Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Gli Skifidol Brainrot italiani sono il nuovo linguaggio globale di Gen Z e Alpha

Lifestyle

Nati sui social e diventati virale, sono usciti dal web per diventare reali grazie a uno spettacolo teatrale portato recentemente in scena a Broadway. Con oltre 1 miliardo di visualizzazioni nel mondo, in Italia, 6 ragazzi su 10 tra gli 11 e i 18 anni, hanno dichiarato di guardare i Brainrot ogni giorno

ascolta articolo

È il fenomeno culturale globale del momento: Italian Brainrot. Per metà oggetti e per metà umani, questi personaggi non parlano ma hanno nomi e fanno versi accompagnati da canzoncine martellanti. Brainrot significa letteralmente marciume cerebrale, tipico di chi passa troppo tempo a scrollare video sui social. Un linguaggio assurdo che parla in modo trasversale. 

I Brainrot, un'idea tutta italiana come fenomeno globale

L'Italia ha contribuito in modo decisivo al successo globale di questo fenomeno, dove è nato Skifidol™ Italian Brainrot. Qui si è trasformato in una serie di carte da gioco collezionabili con personaggi estremi e situazioni improbabili, unendo cultura digitale, gioco di gruppo e collezionismo tradizionale, rafforzando così quel senso di appartenenza e complicità tipico degli appassionati: scambiare carte, completare set, inseguire la rarità ed espandere il proprio mazzo di carte. Un rituale che non è mai scomparso dalle abitudini giovanili, ma che oggi assume nuove forme. Ogni carta è diventata così un simbolo d’identità da mostrare, condividere e talvolta ostentare.  Il gioco nasce nel mondo fisico delle edicole ma trova la sua naturale amplificazione online, come in uno scambio continuo tra web e realtà. Su TikTok e YouTube i ragazzi reinterpretano le carte come meme viventi, costruendo community digitali che fanno di Skifidol™ Italian Brainrot un fenomeno trasversale. È qui che il linguaggio nonsense acquista forza: un contenuto esagerato viene rilanciato, remixato e condiviso, trasformando ogni carta in un “pretesto creativo” che va oltre la sfida da tavolo.

Brainrot

Officina Comunicazione Srl: creatività che anticipa i trend

Skifidol Italian Brainrot è un marchio di Officina Comunicazione Srl, officina creativa e casa editrice che anticipa, intercetta, interpreta e diffonde i linguaggi delle Generazione Z e Alpha trasformandoli in prodotti di successo. Officina ha dato vita a un universo psichedelico che mescola gioco, ironia e tendenze pop, conquistando le edicole e la fantasia dei propri consumatori in tutta Italia e nel mondo, difatti Skifidol™ Italian Brainrot – creato interamente in italia - è attualmente esportato in oltre 100 paesi grazie anche a partnership distributive con i principali player di settore come ad esempio Panini SpA.

Lifestyle: Ultime notizie

Gli Skifidol Brainrot italiani sono il nuovo linguaggio globale

Lifestyle

Nati sui social e diventati virale, sono usciti dal web per diventare reali grazie a uno...

La rivoluzione di Pokémon Z-A ora su Nintendo Switch e Switch 2

Lifestyle

Il nuovo capitolo della serie Leggende Pokémon, permette di esplorare liberamente la città di...

#IOLEGGOTOPOLINO, l'iniziativa per invogliare i bambini alla lettura

Lifestyle

Un teasing misterioso in 120 scuole primarie, cinque digital ambassador, un sito dedicato, una...

Oroscopo del 17 ottobre, scopri cosa ti riservano gli astri

Lifestyle

Tutto pronto per affrontare al meglio una nuova giornata. Sarà ricca di novità? Se sei curioso di...

Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 16 ottobre: numeri vincenti

Lifestyle

Le estrazioni dei numeri dei giochi...

Lifestyle: I più letti