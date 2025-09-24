Gli skifidol Brainrot approdano ad Acquaworld: le date e i biglietti

Esplora tutte le offerte Sky
Gli skifidol Brainrot italiani approdano ad Acquaworld: le date e i biglietti

Lifestyle

Per due weekend consecutivi ad ottobre, il fenomeno virale del momento più amato dai ragazzi prenderà vita con spettacoli che uniscono musica, danza e interazione diretta con il pubblico

ascolta articolo

Dopo il successo a Broadway e l’entusiasmo travolgente del pubblico italiano a MagicLand, gli Skifidol Italian Brainrot approdano anche ad Acquaworld, l’unico parco acquatico al coperto e all’aperto d’Italia, per un’esperienza davvero irripetibile.

 

Quando sarà possibile incontrare i Brainrot

Nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 ottobre, e sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025, il fenomeno virale più amato dai ragazzi prenderà vita con spettacoli che uniscono musica, danza e interazione diretta con il pubblico. Le iconiche mascotte ufficiali Skifidol Italian Brainrot accoglieranno i visitatori dalla balconata d’ingresso, si esibiranno in coinvolgenti coreografie dal palco centrale del parco e, per rendere l’evento ancora più straordinario, uno speciale meet & greet, farà andare in visibilio i fan che potranno abbracciare e scattare foto indimenticabili con i loro beniamini.

Un’occasione unica per immergersi nell’“Universo Psichedelico” degli Skifidol Italian Brainrot e vivere dal vivo l’energia dei personaggi che hanno invaso i social, le edicole e l’immaginario di un’intera generazione. Con questo nuovo appuntamento, Acquaworld diventa il palcoscenico perfetto per ospitare un evento atteso e amatissimo, pronto a regalare emozioni indimenticabili a bambini, ragazzi e famiglie.

Come raggiungere Acquaworld e acquistare i biglietti

In auto Milano: prendere la tangenziale est in direzione Lecco, uscita Dogana di Concorezzo; In auto da Bergamo: prendere autostrada A4, direzione Milano, verso l'uscita Agrate.  Con i mezzi pubblici: dalla fermata metro Cologno Nord (M2 Verde), prendere l’autobus Z 323 per Vimercate e scendere a Concorezzo fermata Malcantone dalla stazione di Monza, prendere l’autobus Z 321 per Trezzo e scendere a Concorezzo fermata Malcantone. 

Per acquistare biglietti e abbonamenti consultare il sito d Acquaworld. 

FOTOGALLERY

YouTube

1/22
Lifestyle

Italian Brainrot, i meme nati in Italia e diventati virali sui social

Un coccodrillo bombardiere, uno squalo con le Nike oppure ancora un cammello con il corpo di un frigorifero. Sono solo alcuni delle immagini create con l'intelligenza artificiale che stanno spopolando sui social, specie tra i più giovani, in Italia e non solo. Eccone alcuni

Vai alla Fotogallery

