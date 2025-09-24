Gli skifidol Brainrot approdano ad Acquaworld: le date e i biglietti

Dopo il successo a Broadway e l’entusiasmo travolgente del pubblico italiano a MagicLand, gli Skifidol Italian Brainrot approdano anche ad Acquaworld, l’unico parco acquatico al coperto e all’aperto d’Italia, per un’esperienza davvero irripetibile.

Quando sarà possibile incontrare i Brainrot

Nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 ottobre, e sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025, il fenomeno virale più amato dai ragazzi prenderà vita con spettacoli che uniscono musica, danza e interazione diretta con il pubblico. Le iconiche mascotte ufficiali Skifidol Italian Brainrot accoglieranno i visitatori dalla balconata d’ingresso, si esibiranno in coinvolgenti coreografie dal palco centrale del parco e, per rendere l’evento ancora più straordinario, uno speciale meet & greet, farà andare in visibilio i fan che potranno abbracciare e scattare foto indimenticabili con i loro beniamini.

Un’occasione unica per immergersi nell’“Universo Psichedelico” degli Skifidol Italian Brainrot e vivere dal vivo l’energia dei personaggi che hanno invaso i social, le edicole e l’immaginario di un’intera generazione. Con questo nuovo appuntamento, Acquaworld diventa il palcoscenico perfetto per ospitare un evento atteso e amatissimo, pronto a regalare emozioni indimenticabili a bambini, ragazzi e famiglie.