Gentilezza, gli italiani campioni di ascolto (ma ultimi in Europa)

Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Giornata gentilezza, gli italiani campioni di ascolto (ma in coda alla classifica europea)

Lifestyle
©Getty

La gentilezza è un’esperienza quasi quotidiana per il 71% dei cittadini europei: la Spagna si distingue come Paese più gentile (76%), seguita dal Regno Unito (71%), dalla Germania al pari con la Francia (70%) e dall’Italia (69%). Nel nostro Paese, la gentilezza viene associata all'empatia e all'ascolto, e le più attente alle emozioni e alle relazioni sono le donne

ascolta articolo

Il 13 novembre si celebra la Giornata mondiale della gentilezza, promossa dal World Kindness Movement e nata a Tokyo nel 1988. Un'occasione dedicata agli atti di amore, amicizia e solidarietà, ideata per ricordare il valore delle piccole cose e dei gesti semplici.
Gli italiani sono considerati da sempre un popolo particolarmente socievole, cordiale e ospitale, ma oggi potrebbero aver perso – almeno in parte – questo loro storico primato. È quanto rivela la nuova ricerca “The State of Kindness in Europe” realizzata da Sanrio – l’azienda giapponese creatrice di Hello Kitty – con l’Istituto YouGov in cinque Paesi europei – Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna – e pubblicata in occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza. L’indagine, realizzata a ottobre 2025, ha esplorato la diffusione e l’impatto dei gesti gentili nella vita quotidiana e le emozioni che ne derivano, offrendo uno spaccato europeo ed italiano sullo stato dell’arte della gentilezza: la gentilezza è un’esperienza quasi quotidiana per il 71% dei cittadini europei (71% UE5 vs il 69% dell’Italia), che dichiarano di aver vissuto in prima persona atti di gentilezza nell’ultima settimana, attraverso piccoli e semplici gesti di grande importanza.

La Spagna è il Paese europeo più gentile

Nel dettaglio, infatti, nella classifica europea, la Spagna si distingue come Paese più gentile (76%), seguita dal Regno Unito (71%), dalla Germania al pari con la Francia (70%) e infine, sorprendentemente, dall’Italia (69%). Nonostante l’ultimo posto in classifica, ben il 95% dei nostri connazionali associa la gentilezza ad emozioni positive. Nel dettaglio, essere gentili per gli italiani migliora l’umore e l’intera giornata (49%), suscita calma e pace (35%) e gratitudine (34%). In altre parole, si tratta del cosiddetto warm-glow effect, la sensazione di benessere che deriva dal fare qualcosa di buono per gli altri.

Per gli italiani la gentilezza è empatia e ascolto

Dalla ricerca emerge chiaramente un aspetto che contraddistingue l’Italia: la gentilezza ha una chiara impronta relazionale volta al benessere emotivo altrui. Si basa infatti sull’empatia, sull’ascolto e sulla voglia di esserci sempre e comunque, per i propri affetti. A confermarlo è la tendenza degli italiani nel fare complimenti (55%), offrire supporto nei momenti difficili (54%) e domandare “Come stai?” (53%). Le più attente alle emozioni e alle relazioni sono le donne: nell’area del supporto emotivo (ascolto senza giudizio, abbracci o gesti di conforto) la quota femminile raggiunge il 64%. Un elemento curioso quando si guarda all’Italia è che, tra i destinatari di gesti gentili, la famiglia è indicata dagli intervistati alla pari con gli amici, entrambi al 43%. Un dato rilevante alla luce del fatto che le attenzioni che i nostri connazionali dedicano alla famiglia sono le più basse in assoluto rispetto alla media europea (UE5 54%). Al contrario, la famiglia registra un picco in Francia e Spagna dove il 64% degli intervistati lo indica come luogo privilegiato.

 
Un'infografica della ricerca “The State of Kindness in Europe” .

 

Il valore del dialogo intergenerazionale

Altrettanto interessanti sono le attenzioni nei confronti delle generazioni più anziane da parte degli italiani (30%), un dato piuttosto in linea con la media UE5 (32%) ma che sottolinea ancora una volta l’Italia come un Paese che valorizza il dialogo generazionale, identificando negli anziani un bene prezioso di cui prendersi cura e da cui poter imparare. Infine, particolarmente attenti ai partner sono i più giovani, che registrano un picco del 33% nella fascia 18-34 anni e del 32% nella fascia 35-44 anni (vs una media italiana del 22%).

Il 28% degli italiani è, inoltre, solito fare gesti gentili quando naviga online o sui social media, ad esempio con messaggi di supporto e commenti positivi: una tendenza in chiara opposizione al diffusissimo hate speech che dilaga sul web.  Al contrario, gli italiani sono ultimi nella classifica europea al momento di compiere gesti concreti (30% vs 50% UE5) e nelle attività legate alla propria comunità (14% vs 19% UE5). 

Approfondimento

Giornata Mondiale della Gentilezza (che non è sempre gentile)
FOTOGALLERY

©IPA/Fotogramma

1/10
Cronaca

Giornata mondiale gentilezza, come mantenere buoni rapporti al lavoro

Quando non si sopporta il proprio capo, i propri colleghi e il cattivo umore dilaga, è meglio calmarsi e cominciare a ragionare: ecco cinque consigli per non farsi prendere dai cattivi pensieri e non rovinare quanto di buono si è costruito sul proprio posto di lavoro, evitando anche espressioni facciali fraintendibili

Vai alla Fotogallery

Lifestyle: Ultime notizie

Gentilezza, gli italiani campioni di ascolto (ma ultimi in Europa)

Lifestyle

La gentilezza è un’esperienza quasi quotidiana per il 71% dei cittadini europei: la Spagna si...

Ristoranti di sushi, i migliori in Italia secondo il Gambero Rosso

Lifestyle

Nella nuova Guida Sushi 2026 del Gambero Rosso, giunta alla sua terza edizione, i ristoranti...

Salmon Nigiri, Burned Salmon Sushi and topped with Shrimp Eggs and Tempura with chopstick, Japanese food on ceramic dish, Japanese food style, Japanese Food menu, selective focus

World Ski Awards 2025, ecco le destinazioni migliori per sciare

Lifestyle

Come succede ormai da diversi anni, anche nel 2025 sono stati assegnati i World Ski Awards: si...

Oroscopo del 13 novembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Lifestyle

Tutto pronto per vivere al meglio una nuova giornata: sarà da ricordare? Lavoro, amore e finanze...

Guida Michelin Italia, migliori ristoranti per rapporto qualità-prezzo

Lifestyle

Mercoledì 19 novembre, a Parma, sarà presentata la Guida Michelin Italia 2026. All’interno...

Lifestyle: I più letti