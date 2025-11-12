Tra arte del disegno e alta sartoria: Ascari firma un foulard per LHM

Dalla collaborazione tra Luxury Hotel Management e l’illustratore e urbanista nasce un progetto che celebra il dialogo tra arte, design, ospitalità e visione contemporanea: un foulard in edizione limitata, ispirato all’identità di Palazzo Velabro e alla città di Roma ascolta articolo

Pensato come una mappa emozionale e realizzato in seta 100%, il foulard nato dalla collaborazione tra LHM e l'illustratore e urbanista Jacopo Ascari è un omaggio raffinato alla bellezza urbana e al valore dell'accoglienza intesa come esperienza culturale e sensoriale. I segni, i colori e le prospettive tracciati da Ascari raccontano l’anima di Roma e di Palazzo Velabro, intrecciando architettura, memoria e immaginazione. Prodotto in Italia e rifinito a mano, il foulard rappresenta un gesto d’ospitalità che si fa arte.

Il disegno di Ascari che celebra le bellezze della città eterna Ascari lo disegna come un piccolo teatro tascabile, dove scorci architettonici, dettagli decorativi e suggestioni urbane si fondono in un racconto visivo coinvolgente. Dai Fori Imperiali a Trastevere, dalle cupole barocche alle piazze iconiche, fino ai dettagli nascosti della città eterna, ogni tratto diventa parte di un microcosmo narrativo da indossare. "Roma è una città-mondo, stratificata e affascinante, un teatro all'aperto che si offre allo sguardo con generosità e mistero" ha raccontato Jacopo Ascari. "Con questo foulard ho voluto renderle omaggio, traducendo la sua anima in un racconto per immagini."

Jacopo Ascari e Cristina Paini

Tra sogno, ospitalità e meraviglia "Per LHM, l'ospitalità non è solo servizio, ma una forma di cultura. Ogni hotel è pensato come uno spazio vivo in cui la bellezza è esperienza quotidiana, non mero decoro." ha affermato Cristina Paini, CEO di LHM Srl . "Collaborare con un'artista come Ascari significa far tesoro della sua capacità di unire la precisione del disegno architettonico alla leggerezza del sogno. Le sue illustrazioni restituiscono un senso di meraviglia, la stessa che vogliamo offrire ogni giorno ai nostri ospiti". Il foulard "Velabro", creazione esclusiva di Jacopo Ascari per LHM, è riservato agli ospiti e disponibile presso la hall dell'hotel.

Jacopo Ascari per Palazzo Velabro

Jacopo Ascari, una promessa nel mondo dell'illustrazione Jacopo Ascari nasce a Modena nel 1993. Cresciuto in un ambiente creativo e stimolante, inizia a lavorare come illustratore freelance appena maggiorenne. Innamorato da sempre dell’architettura e della città, nel 2018 consegue la laurea in architettura con Lode in Urban planning presso il Politecnico di Milano. Sempre nello stesso anno Jacopo fonda Atelier Ascari, uno studio di illustrazione e atelier creativo che si è da subito distinto per le innumerevoli collaborazioni nei settori della moda e del lusso, dell’architettura. Il suo linguaggio estetico combina elementi di moda, architettura, luoghi iconici, piazze e figurini, creando narrazioni visive che attraversano diverse dimensioni artistiche e diverse epoche. Dipinto come una delle nuove promesse nel campo dell’ illustrazione, grazie al suo tratto riconoscibile, dalle sue opere si percepisce un mix eclettico di influenze, storia e arte, antica e contemporanea, architetture vecchie e nuove, ma soprattutto figure femminili, donne sensuali, forti, libere e grintose, che rimandano al lavoro dei grandi maestri, da Tintoretto a Milo Manara, da Goya ad Antonio Lopez. Ascari continua a esprimere la sua urgenza creativa disegnando ogni giorno, fermando su carta emozioni e dettagli che rendono il suo lavoro un dialogo costante tra passato, presente e futuro.

Jacopo Ascario per Palazzo Velabro