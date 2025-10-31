Halloween, 11 milioni di italiani festeggiano la notte delle streghe

Halloween 2025, 11 milioni di italiani festeggeranno la notte delle streghe: i datiLifestyle
Introduzione
Halloween, ricorrenza dalle origini irlandesi ma ormai adottata e amata anche in Italia, oggi coinvolgerà circa 11 milioni di italiani tra travestimenti, festa in casa, musica e l’immancabile “dolcetto o scherzetto”. Una tradizione che non riguarda più solo i bambini, ma tutte le fasce d’età, e che sostiene due mercati in particolare: quello delle caramelle, protagoniste della serata, e quello delle zucche, sempre più richieste tra tavola e decorazioni.
Quello che devi sapere
Caramelle: il dolce simbolo di Halloween
Le caramelle restano il prodotto più consumato in questa festa: il 65% dei consumatori le sceglie, davanti a cioccolatini (56%), snack (38%) e biscotti (32%). Nel 2024 le vendite di caramelle a ottobre sono aumentate del 13% rispetto alla media mensile, superando i 55 milioni di euro, secondo elaborazioni Unione Italiana Food su dati Niq. Nel complesso, il settore ha raggiunto nel 2024 un valore di 586 milioni di euro e 56 milioni di kg venduti. Un comparto che punta su innovazione e nuovi gusti: ogni anno arrivano sul mercato 10-15 nuove caramelle, frutto di un lavoro che può richiedere da uno a due anni tra ideazione e produzione.
Innovazione e nuovi trend
Le aziende dolciarie continuano a proporre ricette rivisitate, nuovi formati e prodotti con ingredienti come vitamine, minerali e probiotici. “Le caramelle sono un prodotto dalla storia pluricentenaria, ma con una costante capacità di guardare al futuro", ha riferito Luigi Serra, produttore e portavoce del progetto Piacere, Caramelle. “Ogni giorno le aziende dolciarie lavorano per trovare il gusto perfetto e nuove combinazioni di sapore che possano assecondare il piacere di provare questo prodotto. Gli ultimi trend innovativi hanno riguardato, in particolare, le caramelle senza zucchero e soprattutto quelle nutraceutiche, in grado di coniugare gusto e benefici per il benessere delle persone, in quanto contengono nutrienti come vitamine, minerali e probiotici in dosi concentrate per supportare funzioni fisiologiche dell'organismo”, ha aggiunto.
Chi consuma più caramelle in Italia? I gusti più amati
Secondo una ricerca AstraRicerche per Unione Italiana Food, il 95% degli italiani consuma caramelle e 1 su 3 lo fa almeno 3-4 volte alla settimana. Le regioni dove si registrano le percentuali più alte di consumo abituale sono Sicilia (37%), Lombardia (35%), Campania (33%) e Puglia (33%). Il gusto preferito è quello agli agrumi (44%), seguito da menta forte o balsamica (39%) e liquirizia (36%). Seguono menta, eucalipto e anice (34%), e frutti di bosco (27%).
La “zucca economy” vale 30 milioni
Non solo dolci: Halloween muove anche la cosiddetta “zucca economy”,che ha superato il valore di 30 milioni di euro, secondo l’analisi della Coldiretti diffusa in vista della festività di Ognissanti.
Rispetto allo scorso anno la stagione delle zucche ha avuto un andamento produttivo migliore con un raccolto che dovrebbe aggirarsi sulle 40mila tonnellate, anche se le rese si sono mantenute basse a causa degli effetti dei cambiamenti climatici. In Italia sono circa 2mila gli ettari coltivati, divisi soprattutto tra Lombardia (con circa il 25% della superficie nazionale), Emilia Romagna e Veneto, seguite da Campania, Lazio, Liguria, Sicilia e Toscana. Cresce inoltre l’interesse per ricette tradizionali e piatti regionali a base di zucca, con un prezzo medio di circa 2 euro/kg, che aumenta se il prodotto è già pulito e tagliato.
Zucche tra cucina e tradizione
La produzione italiana resta prevalentemente destinata al consumo alimentare, anche se cresce la coltivazione di varietà di zucche a scopi ornamentali o da “competizione”. Accanto a varietà internazionali come l’Americana, la Butternut, l’Asterix, molti imprenditori agricoli in Italia sono impegnati nella conservazione di quelle tradizionali come la zucca Cappello del prete, la Berretta piacentina, la Mini Moscata, la Violina, la Moscata di Provenza, la Trombetta e la Delica della quale si utilizza tutto, dalle foglie ai fiori, dalla buccia ai semi, oltre alla polpa.