Halloween, 11 milioni di italiani festeggiano la notte delle streghe

Le aziende dolciarie continuano a proporre ricette rivisitate, nuovi formati e prodotti con ingredienti come vitamine, minerali e probiotici. “Le caramelle sono un prodotto dalla storia pluricentenaria, ma con una costante capacità di guardare al futuro", ha riferito Luigi Serra, produttore e portavoce del progetto Piacere, Caramelle. “Ogni giorno le aziende dolciarie lavorano per trovare il gusto perfetto e nuove combinazioni di sapore che possano assecondare il piacere di provare questo prodotto. Gli ultimi trend innovativi hanno riguardato, in particolare, le caramelle senza zucchero e soprattutto quelle nutraceutiche, in grado di coniugare gusto e benefici per il benessere delle persone, in quanto contengono nutrienti come vitamine, minerali e probiotici in dosi concentrate per supportare funzioni fisiologiche dell'organismo”, ha aggiunto.

