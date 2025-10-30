Halloween 2025, cosa fare a Milano: eventi e feste a tema

La notte più spaventosa dell’anno si sta avvicinando, pronta a regalarci brividi lungo la schiena. A Milano la notte di Halloween non è fatta solo di zucche e travestimenti: è un’occasione per vivere la città in modo diverso, tra musica, teatro, musei e divertimento per tutte le età

Halloween è alle porte e il capoluogo lombardo si prepara a tingersi di nero, arancio e mistero. Quest’anno il 31 ottobre cade di venerdì, una fortuna perché è a ridosso del weekend — il pretesto perfetto per scatenarsi tra feste di Halloween, serate in discoteca, eventi per famiglie e concerti da brivido. Ecco una selezione degli appuntamenti più intriganti di Milano.

Candlelight Halloween

Ecco un Halloween più elegante ma sempre da brivido ovvero il Candlelight Halloween Concert, un evento suggestivo che celebra le colonne sonore più iconiche dei film horror, da L’Esorcista a Nightmare, fino ad Annabelle e The Conjuring. Una location segreta e scenografica ospiterà musicisti professionisti che suoneranno le melodie più spaventose… a lume di candela. Un’esperienza immersiva, romantica e inquietante allo stesso tempo.

I party e le discoteche più richieste

Se per voi Halloween significa festa fino al mattino, nessun problema, le discoteche di Milano si trasformano per l’occasione in veri templi del brivido! Eccone alcune: