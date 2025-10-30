Halloween 2025, cosa fare a Milano: eventi e feste a tema

La notte più spaventosa dell’anno si sta avvicinando, pronta a regalarci brividi lungo la schiena. A Milano la notte di Halloween non è fatta solo di zucche e travestimenti: è un’occasione per vivere la città in modo diverso, tra musica, teatro, musei e divertimento per tutte le età
Halloween è alle porte e il capoluogo lombardo si prepara a tingersi di nero, arancio e mistero. Quest’anno il 31 ottobre cade di venerdì, una fortuna perché è a ridosso del weekend — il pretesto perfetto per scatenarsi tra feste di Halloween, serate in discoteca, eventi per famiglie e concerti da brivido. Ecco una selezione degli appuntamenti più intriganti di Milano.
Candlelight Halloween
Ecco un Halloween più elegante ma sempre da brivido ovvero il Candlelight Halloween Concert, un evento suggestivo che celebra le colonne sonore più iconiche dei film horror, da L’Esorcista a Nightmare, fino ad Annabelle e The Conjuring. Una location segreta e scenografica ospiterà musicisti professionisti che suoneranno le melodie più spaventose… a lume di candela. Un’esperienza immersiva, romantica e inquietante allo stesso tempo.
I party e le discoteche più richieste
Se per voi Halloween significa festa fino al mattino, nessun problema, le discoteche di Milano si trasformano per l’occasione in veri templi del brivido! Eccone alcune:
- Fabrique Milano: mega Halloween Party con DJ internazionali e scenografie dark.
- Amnesia Milano: set elettronici e performer mostruosi per un’esperienza da rave infernale.
- Hollywood Rythmoteque: la storica discoteca di Corso Como si tinge di arancio e nero per un party elegante e spettrale. Maschere, costumi, allestimenti horror e DJ set imperdibili: la notte del 31 ottobre sarà una maratona di musica, danza e divertimento.
Party “El Día de Los Muertos” ai Dazi Milano
Venerdì 31 ottobre 2025, i Dazi Milano si trasformano in un tempio messicano del colore e della musica per celebrare Halloween in stile Día de Los Muertos. Tra teschi decorati, fiori e visual coloratissimi, sarà una notte di musica e divertimento nel cuore della città.
Halloween al Museo Impossibile
Dal 31 ottobre al 2 novembre, il Museo Impossibile di Milano (Via Atto Vannucci 16, fermata Porta Romana) accoglie bambini e famiglie per un Halloween creativo e divertente. Maschere, laboratori e photo corner spettrali ti aspettano alle Cartiere Vannucci. Biglietti in prevendita online a partire da 6 €.
SPECTRACULUM al Teatro della Quattordicesima
Per chi ama il teatro e l’horror con un tocco comico, SPECTRACULUM è lo show da non perdere. In scena la compagnia Liberi Di… Physical Theatre, celebre anche a Broadway, con uno spettacolo di horror comedy e acrobazie mozzafiato.
Halloween stellare al Planetario Civico
Il Planetario Civico di Milano propone una Halloween Night per bambini dai 6 anni in su. Una strega dispettosa ha scombussolato il cielo: tra pianeti e costellazioni, i piccoli partecipanti dovranno scoprire l’incantesimo giusto per rimettere tutto a posto. Orari spettacoli: 17:00 e 18:30. Biglietti a partire da 3 € (ridotto).
Pumpkin Patch
Dal 21 settembre al 31 ottobre 2025, il Campo di Federica a Nerviano torna con il suo magico Pumpkin Patch: un angolo d’America dove scegliere, intagliare e decorare la tua zucca perfetta. Tra birra agricola Rica, Pumpkin Pie e musica dal vivo, l’atmosfera è autenticamente autunnale. Campo by Night: ogni venerdì, sabato e domenica dal 5 settembre al 31 ottobre, dalle 19:00 alle 2:00, il campo si trasforma in un party rurale sotto le stelle con drink, musica e lanterne.
