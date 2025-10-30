Halloween 2025, cosa fare in Veneto: eventi e feste a tema

La notte più spaventosa dell’anno si sta avvicinando, pronta a regalarci brividi lungo la schiena. In Veneto la festa di Halloween non è fatta solo di zucche e travestimenti: è un’occasione per vivere la festività in modo diverso, tra musica, teatro, musei e divertimento per tutte le età. Il Veneto si posiziona al decimo posto nell’Indice della Notte delle Streghe (INS) 2025 di Casinos.com, lo studio che analizza le ricerche Google per scoprire dove Halloween è più sentito e partecipato in Italia

Halloween è alle porte e il Veneto si prepara a tingersi di nero, arancio e mistero. Quest’anno il 31 ottobre cade di venerdì, una fortuna perché è a ridosso del weekend — il pretesto perfetto per scatenarsi tra feste di Halloween, serate in discoteca, eventi per famiglie e concerti da brivido. La Regione con il suo mix unico di storia, misteri e atmosfere suggestive, è il palcoscenico ideale per trasformare la notte di Halloween in un ricordo indimenticabile e offre un menù ricchissimo di possibilità. Tra gli appuntamenti più attesi, spiccano gli eventi al Castello di Bevilacqua, la Notte di Halloween a Villa Pisani, le zombie walk in varie città e le serate tematiche organizzate nei locali del centro storico di Verona, Padova e Venezia.

Dove festeggiare Halloween 2025 in Veneto?

Ovviamente la meta ideale è il parco divertimenti più famoso d’Italia: Gardaland. Qui Halloween viene celebrato in tutta la sua grandezza. Il format si chiama Gardaland Magic Halloween e dal 3 ottobre al 2 novembre 2025 il parco si tinge di terrore! Il nero e l’arancione sono i colori che regnano sovrani, ogni anfratto è decorato con mostri, streghe, fantasmi e zucche. Persino il cibo diventa a tema. Il consiglio è quello di entrare travestiti oppure di comprare qualche accessorio nel parco per entrare appieno nel mood. Lungo le vie di Gardaland ci saranno comunque delle postazioni trucco con dei make-up artists. Un buona soluzione è anche Movieland The Hollywood Park, un parco divertimenti a tema film che si trova sul Lago di Garda, molto vicino a Gardaland, consigliato per i bambini dai 120cm in su per poter salire su tutte (quasi tutte) le attrazioni adrenaliniche.

Movieland

Sempre in tema di parchi divertimento, Movieland celebra l’autunno e Halloween con una serie di eventi a tema spaventoso. Il parco si trasforma con decorazioni di zucche, mostri e scheletri, offrendo la Halloween Night con un DJ set (31 ottobre) e varie esperienze horror come il Berghel Mental Hospital e il Holmes Hotel, riservate agli adulti e agli adolescenti. Numerosi spettacoli e attività, come il labirinto, trucco per bambini e dolcetto o scherzetto, arricchiscono l’offerta per le famiglie. Sono disponibili anche cibi e dolci a tema, come hamburger e gelato spaventosi.