Halloween 2025, cosa fare in Veneto: eventi e feste a tema

La notte più spaventosa dell’anno si sta avvicinando, pronta a regalarci brividi lungo la schiena. In Veneto la festa di Halloween non è fatta solo di zucche e travestimenti: è un’occasione per vivere la festività in modo diverso, tra musica, teatro, musei e divertimento per tutte le età. Il Veneto si posiziona al decimo posto nell’Indice della Notte delle Streghe (INS) 2025 di Casinos.com, lo studio che analizza le ricerche Google per scoprire dove Halloween è più sentito e partecipato in Italia
Halloween è alle porte e il Veneto si prepara a tingersi di nero, arancio e mistero. Quest’anno il 31 ottobre cade di venerdì, una fortuna perché è a ridosso del weekend — il pretesto perfetto per scatenarsi tra feste di Halloween, serate in discoteca, eventi per famiglie e concerti da brivido. La Regione con il suo mix unico di storia, misteri e atmosfere suggestive, è il palcoscenico ideale per trasformare la notte di Halloween in un ricordo indimenticabile e offre un menù ricchissimo di possibilità. Tra gli appuntamenti più attesi, spiccano gli eventi al Castello di Bevilacqua, la Notte di Halloween a Villa Pisani, le zombie walk in varie città e le serate tematiche organizzate nei locali del centro storico di Verona, Padova e Venezia.
Dove festeggiare Halloween 2025 in Veneto?
Ovviamente la meta ideale è il parco divertimenti più famoso d’Italia: Gardaland. Qui Halloween viene celebrato in tutta la sua grandezza. Il format si chiama Gardaland Magic Halloween e dal 3 ottobre al 2 novembre 2025 il parco si tinge di terrore! Il nero e l’arancione sono i colori che regnano sovrani, ogni anfratto è decorato con mostri, streghe, fantasmi e zucche. Persino il cibo diventa a tema. Il consiglio è quello di entrare travestiti oppure di comprare qualche accessorio nel parco per entrare appieno nel mood. Lungo le vie di Gardaland ci saranno comunque delle postazioni trucco con dei make-up artists. Un buona soluzione è anche Movieland The Hollywood Park, un parco divertimenti a tema film che si trova sul Lago di Garda, molto vicino a Gardaland, consigliato per i bambini dai 120cm in su per poter salire su tutte (quasi tutte) le attrazioni adrenaliniche.
Movieland
Sempre in tema di parchi divertimento, Movieland celebra l’autunno e Halloween con una serie di eventi a tema spaventoso. Il parco si trasforma con decorazioni di zucche, mostri e scheletri, offrendo la Halloween Night con un DJ set (31 ottobre) e varie esperienze horror come il Berghel Mental Hospital e il Holmes Hotel, riservate agli adulti e agli adolescenti. Numerosi spettacoli e attività, come il labirinto, trucco per bambini e dolcetto o scherzetto, arricchiscono l’offerta per le famiglie. Sono disponibili anche cibi e dolci a tema, come hamburger e gelato spaventosi.
Padova
Per Halloween la città si trasforma in un palcoscenico di eventi da giovedì 31 ottobre a sabato 2 novembre, gli amanti del mistero potranno partecipare al Tour di Padova Gotica, un viaggio tra le atmosfere ottocentesche della città ispirato al romanzo thriller di Matteo Strukul “La Giostra dei fiori spezzati”. Il tour, animato da letture e guide turistiche, farà rivivere i luoghi più oscuri e suggestivi della Padova di un tempo. La notte del 31 ottobre, invece, i ragazzi potranno divertirsial Fishmarket, che per l’occasione si vestirà di ombre e luci sinistre, in una serata ispirata a American Horror Story. Per gli amanti dell’artigianato, torna anche Artigianiamo Padova Halloween, nella splendida cornice di Piazza Capitaniato, con stand handmade e creazioni originali.
Verona
Il Castello di Bevilacqua in provincia di Verona propone un Halloween in Veneto alternativo con una grande festa in maschera sia per adulti che per bambini, con la possibilità di fermarsi a dormire nel castello. Per i bambini vengono organizzati giochi e laboratori. La cena sarà animata da zombie e spettri, zucche mostruose, incantesimi e atmosfere tenebrose. Al termine la serata continuerà con un dj set per ballare sulla migliore musica del momento. Venerdì 31 ottobre 2023 ore 20.30.
Vicenza
Il centro città e i dintorni si animeranno per celebrare la notte più spaventosa dell’anno con musica, spettacoli e tanto divertimento. Tra gli eventi principali spicca il Silent Halloween Party in Piazza dei Signori, un grande evento musicale con tre DJ-set da ascoltare in cuffia, per ballare sotto le stelle nel cuore di Vicenza. Numerosi locali cittadini, come il celebre Mama L’Oca, proporranno serate a tema con travestimenti, drink speciali e musica fino a tarda notte. Per un’atmosfera più familiare e adatta ai bambini, il Centro Commerciale Palladio ospiterà anche quest’anno attività a tema, tra cui il tradizionale “Castello delle Streghe”, laboratori creativi e spettacoli dedicati ai più piccoli.
Venezia
Dulcis in fundo la Serenissima! Anche quest’anno il palinsesto de “ Le Città in Festa” propone numerose manifestazioni per Halloween. Un ricco programma dedicato soprattutto ai bambini, ma anche agli adulti. Da Mestre al Lido, venerdì 31 ottobre e sabato 1 novembre si potrà scegliere tra tante feste che proporranno animazione, magia, giochi e molto altro. Ecco gli appuntamenti di domani:
- Dalle 15.30 alle 18.30, appuntamento in Piazza Ferretto con Happy Halloween 2025: il tema scelto per questa edizione è "Gli stregoni e la magia", un omaggio alle arti arcane, alle pozioni, ai rituali antichi e alle meraviglie che da sempre affascinano l’immaginazione di tutti, invitando a scoprire il fascino del mistero e della fantasia. Il protagonista indiscusso di questa giornata speciale sarà il noto prestigiatore e youtuber Jack Nobile, che si esibirà in tre interventi spettacolari della durata di trenta minuti ciascuno. Ci saranno anche altri spettacoli e animazioni itineranti, con con attività previste dalle 15.30 alle 18.30.
- A Ca’ Noghera divertimento mostruoso con la Festa di Halloween organizzata dal Comitato insieme per Ca’ Noghera. Appuntamento alle ore 16 al Centro Culturale Peter Pan. All’evento ci saranno momenti di gioco e animazione per bambini. Inoltre una truccatrice creerà maschere di Halloween per i più piccoli.
- In piazza Mercato si festeggia con “Halloween Marghera”, manifestazione organizzata dall’Associazione Marghera 2000. Divertimento per bambini e genitori dalle 15 alle 19. Alle 15.30 musica con il dj set di Thomas. A seguire, alle 16, lo spettacolo del Mago Stracciatella. Alle 17, invece, sarà la volta della Halloween Parade, una sfilata in maschera con premi per quelle più originali. I bambini riceveranno caramelle e dolciumi.
- Appuntamento alle 16 in piazza Galuppi per “Halloween a Burano”, festa organizzata dall’associazione Venezia Nativa. Tutti mascherati, ci si potrà divertire con l’animazione e la musica di Dj Aldo.
