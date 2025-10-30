Hugo Pratt e Corto Maltese al Lucca Comics & Games 2025

Grande attesa per lo spettacolo che andrà in scena nell'Auditorium del Suffragio di Lucca. Trent’anni dopo la scomparsa dell’autore e a due anni dal centenario della sua nascita un itinerario poetico rende omaggio al padre della letteratura disegnata ascolta articolo

Anche quest’anno Corto Maltese sbarca al più importante festival del fumetto italiano. In occasione della pubblicazione per CONG Edizioni de L’Isola di ieri, terzo volume della trilogia firmata da Martin Quenehen e Bastien Vivès, si terranno a Lucca una serie di eventi per ricordare l’arte di Hugo Pratt (di cui quest’anno ricorrono i 30 anni dalla scomparsa) e il suo personaggio principale. Oltre alla presentazione del libro, ai tradizionali incontri con i fans e ai firmacopie, il piatto forte sarà lo spettacolo Hugo Pratt e Corto Maltese, "Il mare infinito" nell’Auditorium del Suffragio, presso il Conservatorio Luigi Boccherini.

Hugo Pratt e Corto Maltese, il mare infinito Trent’anni dopo la scomparsa dell’autore e a due anni dal centenario della sua nascita, lo spettacolo "Hugo Pratt e Corto Maltese: il mare infinito" è un itinerario poetico che rende omaggio al padre della letteratura disegnata, che ha saputo attraversare epoche e generazioni; una rotta che parte da Hugo Pratt e si apre al futuro di Corto Maltese. Sul palco, insieme al pianista Smerald Kana, al Quartetto Archinué e all’attore e narratore Guglielmo Favilla ci saranno anche il disegnatore Bastien Vivès e lo sceneggiatore Martin Quenehen che a Lucca portano L’Isola di ieri, il terzo capitolo della serie dedicata a Corto Maltese nel nuovo millennio e Marco Steiner, autore di Corto maltese e Irene di Boston.

Cinque capitoli scandiscono la rotta Lo spettacolo si articola in cinque capitoli. Il Porto, punto di partenza e luogo della memoria, con le parole di Pratt tratte dalle sue biografie; La Navigazione, in cui le tavole e gli acquerelli scorrono come onde, accompagnati dalle letture di Una ballata del mare salato e Mū, sulle note di Boccherini; La Tempesta, quando l'autore scompare e il mondo cambia, dai conflitti del Novecento fino ai drammi del presente; Il Mare Aperto, momento di introspezione con le parole di Corto Maltese e Irene di Boston e infine L'Isola, approdo simbolico nel Pacifico di oggi, con letture da L'isola di ieri e le immagini disegnate dal vivo da Bastien Vivès, accompagnate dalle parole dello sceneggiatore Martin Quenehen.