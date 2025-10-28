Anche quest'anno Torino celebra l’arte contemporanea con Artissima

Il tema dell’ultima edizione è ispirato, ancora una volta, alla figura di Richard Buckminster Fuller . “Vedo arrivare una rivoluzione totale, e se è una rivoluzione di sangue l’uomo perderà. Se è una rivoluzione nel design, nell’uso competente ed efficiente delle risorse, allora l’uomo può vincere” questa una delle frasi più celebri dell’inventore statunitense. Diretta per il quarto anno consecutivo da Luigi Fassi , Artissima 2025 porta in scena iniziative specifiche che confermano la sua unicità nel panorama culturale europeo e la sua capacità di attrarre gallerie, artisti, collezionisti e curatori di respiro internazionale, riaffermandosi come una fiera di ricerca, sperimentale e sempre all’avanguardia: “Il pianeta Terra, è una “nave spaziale” affidata alla responsabilità collettiva di chi la abita e che ci rende tutti suoi piloti. Come possiamo prendercene cura bilanciandone risorse e sostenibilità per tutti i viventi?".

L’ultima edizione vede la partecipazione di 176 gallerie italiane e internazionali , di cui 63 presentano progetti monografici. Sono rappresentati 36 paesi di 5 continenti : Argentina, Austria, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Colombia, Croazia, Cuba, Emirati Arabi, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Hong Kong, Italia, Lituania, Messico, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Singapore, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Sud Africa, Svizzera, Turchia, Ungheria, Uruguay e Zimbabwe. Quest’anno le sezioni di Artissima 2025 sono sette. Le consuete sono:

Le sezioni monografiche

Tra le esposizioni più attese di quest’anno, le tre sezioni saranno presenti in fiera con stand monografici: Present Future, Back to the Future e Comitato Disegni.

PRESENT FUTURE

La sezione che Artissima dedica da 25 anni ai talenti emergenti. Curata per il secondo anno da Léon Kruijswijk Performance Curator presso il Mudam – Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean di Lussemburgo, e Joel Valabrega, curatrice indipendente con base a Porto e a Milano, la sezione ospita progetti monografici con l’obiettivo di mettere in risalto le nuove tendenze che caratterizzano il panorama artistico internazionale. Nelle parole dei curatori Léon Kruijswijk e Joel Valabrega : “Present Future presenta il lavoro di promettenti artisti le cui riflessioni critiche si fondano sulla sperimentazione con i materiali. Essi rivelano tensioni e risonanze tra peso e leggerezza, tra dimensione industriale e naturale, tra costruito e organico, tra oggetti trovati e forme modellate con minuzia”.

BACK TO THE FUTURE

Back to the Future include progetti monografici di grandi pionieri dell’arte contemporanea, il cui lavoro ha avuto un ruolo chiave nella storia dell’arte. Il team curatoriale di Back to the Future è composto per il secondo anno da Heike Munder, curatrice indipendente e scrittrice a Zurigo, e Jacopo Crivelli Visconti, direttore dell’Albuquerque Foundation a Sintra. Nelle parole di Heike Munder e Jacopo Crivelli Visconti: “Per l’ultima edizione abbiamo riunito posizioni artistiche che abbracciano un arco temporale che va dagli anni Quaranta agli anni Novanta e che esplorano diverse metodologie e possibilità comunicative. La nostra attenzione si concentra non solo sulle innovazioni tecnologiche, ma anche sulle riflessioni critiche intorno alle condizioni e ai limiti della comunicazione in un mondo in trasformazione”. Nel 2025 partecipano a Back to the Future 11 artisti, presentati da 10 gallerie straniere e 3 gallerie italiane.

DISEGNI

Disegni, alla sua nona edizione, è l’unica sezione fieristica in Italia dedicata a questo mezzo espressivo. Curata da Irina Zucca Alessandrelli, curatrice della Collezione Ramo di Milano, per il quarto anno, la sezione presenta progetti concepiti come mostre personali che valorizzano l’autenticità e l’autonomia dell’opera su carta. La sezione promuove l’unicità del disegno e la sua istantaneità con lo scopo di far conoscere la potenza e la ricchezza espressiva di un medium ancora poco conosciuto e valorizzato. Con questa sezione l’obiettivo di mostrare le ricerche più innovative, tenendo fede alla sua vocazione di fiera sperimentale, capace di precorrere le tendenze ed esplorare sempre nuovi percorsi. Per questa edizione 2025 Disegni porterà all’attenzione del pubblico i lavori di 10 artisti, rappresentati da 10 gallerie di cui 3 italiane.