Dalla "Merda d’artista" a Banksy: provocazioni che hanno fatto l'arte contemporanea

Agnese Ranaldi

Giuseppe Nifosì, storico dell'arte, docente e scrittore

Parlano di sesso, Aids, violenza di genere, consumismo, guerra, ambientalismo. Gli artisti e le artiste del libro "Irriverenti. Arte contemporanea tra provocazione e denuncia", edito da Laterza e scritto dallo storico dell’arte, docente e divulgatore Giuseppe Nifosì, non vogliono essere accomodanti nei confronti del buon costume. Risultano oscenamente divertenti o profondamente disturbanti, a volte per un intento ribelle e canzonatorio, altre volte per nobili cause politiche, spiega Nifosì a Sky TG24

