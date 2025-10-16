Lo spirito irriverente di Yas!Games torna al Lucca Comics & Games

Dal 29 ottobre al 2 novembre, tra gli spazi del padiglione Carducci al Lucca Comics & Games, i visitatori potrebbero sentire nell'aria frasi sfacciate e politically “scorréct”. Niente di cui preoccuparsi: il merito, o la colpa, è di Yas!Games, la linea di party game più sfrontata di sempre, che anche quest’anno porterà alla kermesse lucchese la sua inconfondibile impronta. Lo stand CAR 353 sarà una tappa obbligata per scoprire tutte le chicche in catalogo, tra novità e piccoli cult. E, dopo il successo dello scorso anno, ci sarà occasione per presentare la seconda stagione di Party Gamers, il video podcast che unisce chiacchiere, giochi da tavolo e sfide fatte apposta per far sprofondare nell’imbarazzo i partecipanti.

Il video podcast, prodotto in collaborazione con Wtlk, coniuga una sana e accesa competizione con l’irriverenza tipica di Yas!Games, grazie a un innovativo format ibrido a metà tra reality e talk show . A condurre questa nuova stagione saranno gli iNoob – vere e proprie superstar del web , con un canale YouTube da un milione e mezzo di iscritti –, che con la loro ironia e capacità condurranno il pubblico alla scoperta di novità ed evergreen , in una corsa lunga otto esilaranti puntate . A far compagnia ai conduttori, ben tre importanti content creator, Luca Sironi , Anna Folzi e Francesco Posa , pronti a sfidarsi a colpi di carte e battutacce, regalando ore di impagabile intrattenimento.

Cosa aspettarsi dagli imprevedibili Yas!Games

Al centro dell’attenzione ci saranno sia i grandi cult sia le novità della linea: la nuova edizione di What Do You Meme? in una nuovissima GIF edition, decreterà il vero meme master del gruppo anche attraverso le immagini animate e l’espansione Hot Stuff, che aggiungerà un tocco decisamente spicy alle partite. Hole In, gioco di carte strategico al punto giusto che ha l’obiettivo di raggiungere l’orgasmo tra centimetri, aperture e "problemini". Joking Hazard, il gioco di Cyanide & Happiness, dove lo scopo è quello di portarsi a casa la vittoria costruendo la vignetta più offensiva, no-sense e dissacrante. E ancora, Hitster - Film e Serie Tv, il gioco musicale diventato ormai un cult, che torna in una nuova edizione dove la musica si unisce alla passione per il cinema e offre l’occasione di giocare con oltre 300 colonne sonore che hanno fatto la storia del piccolo e grande schermo. Per chi invece ama arrovellarsi sui rompicapo, invece, Hangover è il gioco perfetto: un board game immersivo che chiede ai player di fare luce sulla scomparsa di un amico in seguito a un party davvero fuori di testa. Accanto a questi, ci sarà spazio anche per giochi già amati da un ampio pubblico, e che aspettano solo di scioccare e conquistare altri apprezzatori: il caotico Muffin Time, che sotto l’estetica kawaii nasconde un gameplay spietato capace di trasformare le partite tra amici in lotte senza quartiere. Joke’s On Who, in cui i giocatori devono servirsi di indizi-post per indovinare l’identità di varie celebrità. E ancora il fuori di testa Birdy Call, in cui i player imitano diverse specie di uccelli allo scopo di quagliare prima degli altri, il frenetico Smart Ass, in cui bisogna rispondere a 5 domande più velocemente possibile per dimostrare di non essere poi così somari e infine Punish Me, Daddy, creato appositamente per mettere in imbarazzo sé stessi e i propri amici tra carte Danno, Castigo e Beffa.