Lotto e Superenalotto, l’estrazione del 27 settembre: numeri vincenti

Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 27 settembre: i numeri vincenti

Lifestyle
©Ansa

Introduzione

Le estrazioni dei numeri dei giochi del LottoSuperenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, sabato 27 settembre.

Quello che devi sapere

Il gioco del Lotto

Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.

 

Per approfondire: Le estrazioni di venerdì 26 settembre

I numeri vincenti del Lotto del 27 settembre

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di sabato 27 settembre 2025:

  • Bari:                  38 - 55 - 18 - 54 - 58
  • Cagliari:            15 - 58 - 62 - 51 - 78
  • Firenze:            1 - 10 - 50 - 21 - 20
  • Genova:           66 - 33 - 51 - 3 - 4
  • Milano:             1 - 74 - 66 - 42 - 26
  • Napoli:             80 - 60 - 31 - 17 - 22
  • Palermo:          42 - 26 - 72 - 68 - 48
  • Roma:               57 - 62 - 79 - 89 - 56
  • Torino:              1 - 28 - 27 - 32 - 85
  • Venezia:           18 - 23 - 28 - 70 - 81
  • Nazionale:       36 - 78 - 2 - 52 - 65

La serie fortunata del 10eLotto

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.

Il 10eLotto di sabato 27 settembre

I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 27 settembre sono:

 

1 - 10 - 15 - 18 - 23 - 26 - 28 - 33 - 38 - 42 - 50 - 51 - 55 - 57 - 58 - 60 - 62 - 66 - 74 - 80

 

Numero oro: 38

 

Doppio oro: 38 - 55

 

Extra: 3 - 4 - 17 - 20 - 21 - 27 - 31 - 32 - 54 - 68 - 70 - 72 - 78 - 79 - 89

Superenalotto: come funziona

Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:

  • due numeri;
  • tre numeri;
  • quattro numeri;
  • cinque numeri;
  • cinque numeri più il numero jolly (5+1);
  • tutti i sei numeri.

 

Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

 

Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.

 

Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare

Superenalotto, jackpot e numeri del 27 settembre

Ecco i numeri estratti il 27 settembre 2025:

 

La combinazione vincente è: 9 - 10 - 21 - 25 - 27 - 68

 

Il numero Jolly è: 54

 

Il numero Superstar è: 6

 

Jackpot del Superenalotto del 27-09-2025: 57.000.000 euro

 

Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona

I ritardatari della prossima estrazione del Lotto

Per la prossima estrazione del Lotto del 30 settembre 2025, ecco i numeri ritardatari.

I numeri ritardatari in assoluto: 

  • Nazionale        82 (manca da 103 estrazioni)
  • Cagliari             42 (manca da 103 estrazioni)
  • Cagliari             85 (manca da 100 estrazioni)
  • Bari                    82 (manca da 94 estrazioni)
  • Milano              25 (manca da 93 estrazioni)
  • Nazionale         69 (manca da 90 estrazioni)
  • Firenze              42 (manca da 90 estrazioni)
  • Venezia              5 (manca da 90 estrazioni)
  • Palermo             59 (manca da 84 estrazioni)
  • Cagliari               8 (manca da 80 estrazioni)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari                 82 (manca da 94 estrazioni) - 72 (da 68) - 88 (da 65)
  • Cagliari           42 (manca da 103 estrazioni) - 85 (da 100) - 8 (da 80)
  • Firenze           42 (manca da 90 estrazioni) - 76 (da 77) - 89 (da 52)
  • Genova           56 (manca da 67 estrazioni) - 49 (da 59) - 54 (da 55)
  • Milano            25 (manca da 93 estrazioni) - 47 (da 60) - 56 (da 59)
  • Napoli            25 (manca da 64 estrazioni) - 8 (da 55) - 33 (da 54)
  • Palermo         59 (manca da 84 estrazioni) - 14 (da 71) - 45 (da 60)
  • Roma              63 (manca da 76 estrazioni) - 16 (da 63) - 53 (da 49)
  • Torino             7 (mancano da 74 estrazioni) - 4 (da 70) - 46 (da 62)
  • Venezia           5 (manca da 90 estrazioni) - 58 (da 69) - 16 (da 67)
  • Nazionale       82 (manca da 103 estrazioni) - 69 (da 90) - 59 (da 79)

 

Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?

I numeri ritardatari del Superenalotto

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto sono:

 

  • 84 (da 133) - 24 (da 44) - 48 e 4 (da 43) - 50 (da 41) - 89 (da 38)

 

Per approfondire: Superenalotto, vinto il primo jackpot online da 73 milioni. Le 10 vincite record

