Lotto e Superenalotto, l’estrazione del 27 settembre: numeri vincenti

Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, sabato 27 settembre.
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
I numeri vincenti del Lotto del 27 settembre
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di sabato 27 settembre 2025:
- Bari: 38 - 55 - 18 - 54 - 58
- Cagliari: 15 - 58 - 62 - 51 - 78
- Firenze: 1 - 10 - 50 - 21 - 20
- Genova: 66 - 33 - 51 - 3 - 4
- Milano: 1 - 74 - 66 - 42 - 26
- Napoli: 80 - 60 - 31 - 17 - 22
- Palermo: 42 - 26 - 72 - 68 - 48
- Roma: 57 - 62 - 79 - 89 - 56
- Torino: 1 - 28 - 27 - 32 - 85
- Venezia: 18 - 23 - 28 - 70 - 81
- Nazionale: 36 - 78 - 2 - 52 - 65
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto di sabato 27 settembre
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 27 settembre sono:
1 - 10 - 15 - 18 - 23 - 26 - 28 - 33 - 38 - 42 - 50 - 51 - 55 - 57 - 58 - 60 - 62 - 66 - 74 - 80
Numero oro: 38
Doppio oro: 38 - 55
Extra: 3 - 4 - 17 - 20 - 21 - 27 - 31 - 32 - 54 - 68 - 70 - 72 - 78 - 79 - 89
Superenalotto: come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Superenalotto, jackpot e numeri del 27 settembre
Ecco i numeri estratti il 27 settembre 2025:
La combinazione vincente è: 9 - 10 - 21 - 25 - 27 - 68
Il numero Jolly è: 54
Il numero Superstar è: 6
Jackpot del Superenalotto del 27-09-2025: 57.000.000 euro
I ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto del 30 settembre 2025, ecco i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Nazionale 82 (manca da 103 estrazioni)
- Cagliari 42 (manca da 103 estrazioni)
- Cagliari 85 (manca da 100 estrazioni)
- Bari 82 (manca da 94 estrazioni)
- Milano 25 (manca da 93 estrazioni)
- Nazionale 69 (manca da 90 estrazioni)
- Firenze 42 (manca da 90 estrazioni)
- Venezia 5 (manca da 90 estrazioni)
- Palermo 59 (manca da 84 estrazioni)
- Cagliari 8 (manca da 80 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 82 (manca da 94 estrazioni) - 72 (da 68) - 88 (da 65)
- Cagliari 42 (manca da 103 estrazioni) - 85 (da 100) - 8 (da 80)
- Firenze 42 (manca da 90 estrazioni) - 76 (da 77) - 89 (da 52)
- Genova 56 (manca da 67 estrazioni) - 49 (da 59) - 54 (da 55)
- Milano 25 (manca da 93 estrazioni) - 47 (da 60) - 56 (da 59)
- Napoli 25 (manca da 64 estrazioni) - 8 (da 55) - 33 (da 54)
- Palermo 59 (manca da 84 estrazioni) - 14 (da 71) - 45 (da 60)
- Roma 63 (manca da 76 estrazioni) - 16 (da 63) - 53 (da 49)
- Torino 7 (mancano da 74 estrazioni) - 4 (da 70) - 46 (da 62)
- Venezia 5 (manca da 90 estrazioni) - 58 (da 69) - 16 (da 67)
- Nazionale 82 (manca da 103 estrazioni) - 69 (da 90) - 59 (da 79)
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto sono:
- 84 (da 133) - 24 (da 44) - 48 e 4 (da 43) - 50 (da 41) - 89 (da 38)
