Lotto e Superenalotto, estrazione del 26 settembre: numeri vincenti

Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. Si può giocare fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco i numeri fortunati di venerdì 26 settembre
Quello che devi sapere
Come funziona il gioco del Lotto
Per giocare al gioco del Lotto, si indica un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote (Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia) a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere azzeccando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L’estrazione avviene con un'urna meccanica che mischia le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Con una sola schedina la vincita massima lorda consentita è 6 milioni di euro.
Per approfondire:
I numeri vincenti del Lotto del 26 settembre
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella del 26 settembre 2025:
- Bari: 15 - 3 - 85 - 54 - 45
- Cagliari: 59 - 39 - 18 - 24 - 70
- Firenze: 13 - 34 - 70 - 32 - 14
- Genova: 40 - 37 - 45 - 88 - 81
- Milano: 27 - 12 - 16 - 53 - 70
- Napoli: 6 - 44 - 76 - 67 - 50
- Palermo: 24 - 23 - 62 - 63 - 34
- Roma: 38 - 90 - 71 - 4 - 77
- Torino: 15 - 84 - 47 - 39 - 13
- Venezia: 54 - 38 - 15 - 4 - 56
- Nazionale: 67 - 63 - 88 - 60 - 8
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto del 26 settembre
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 26 settembre sono:
Numero oro: 3 - 6 - 12 - 13 - 15 - 18 - 23 - 24 - 27 - 34 - 37 - 38 - 39 - 40 - 44 - 54 - 59 - 84 - 85 - 90
Doppio oro: 15 - 3
Extra: 4 - 14 - 16 - 35 - 45 - 47 - 53 - 62 - 63 - 67 - 70 - 71 - 76 - 81 - 88
Superenalotto: la combinazione vincente, il Jolly e il Superstar
Il gioco che permette di vincere le cifre più alte è il Superenalotto. Con il Superenalotto si può vincere il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. La vincita dipende quindi dal montepremi e dal numero di altri vincitori della stessa categoria.
Jackpot e numeri del 26 settembre
I numeri estratti il 26 settembre 2025:
La combinazione vincente è: 82 - 2 - 17 - 23 - 39 - 58
Il numero Jolly è: 75
Il numero Superstar è: 6
Jackpot del Superenalotto del 26-09-2025: 56.200.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 27-09-2025: 57.000.000 euro
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto, che si tiene sabato 27 settembre, ecco quali sono i numeri ritardatari. I numeri ritardatari in assoluto:
- Firenze 34 (manca da 103 estrazioni)
- Nazionale 82 (manca da 102 estrazioni)
- Cagliari 42 (manca da 102 estrazioni)
- Cagliari 85 (manca da 99 estrazioni)
- Bari 82 (manca da 93 estrazioni)
- Milano 25 (manca da 92 estrazioni)
- Nazionale 69 (manca da 89 estrazioni)
- Firenze 42 (manca da 89 estrazioni)
- Venezia 5 (manca da 89 estrazioni)
- Palermo 59 (manca da 83 estrazioni)
Ecco invece quali sono, per ciascuna ruota, i 3 numeri con il maggior ritardo:
- Bari 82 (manca da 93 estrazioni) - 72 (da 67) - 88 (da 64)
- Cagliari 42 (manca da 102 estrazioni) - 85 (da 99) - 8 (da 79)
- Firenze 34 (manca da 103 estrazioni) - 42 (da 89) - 76 (da 76)
- Genova 56 (manca da 66 estrazioni) - 88 (da 65) - 49 (da 58)
- Milano 25 (manca da 92 estrazioni) - 47 (da 59) - 56 (da 58)
- Napoli 25 (manca da 63 estrazioni) - 8 (da 54) - 33 (da 53)
- Palermo 59 (manca da 83 estrazioni) - 14 (da 70) - 45 (da 59)
- Roma 63 (manca da 75 estrazioni) - 16 (da 62) - 71 (da 57)
- Torino 7 (mancano da 73 estrazioni) - 4 (da 69) - 46 (da 61)
- Venezia 5 (manca da 89 estrazioni) - 54 (da 81) - 58 (da 68)
- Nazionale 82 (manca da 102 estrazioni) - 69 (da 89) - 59 (da 78)
I numeri ritardatari del Superenalotto
Ecco, infine, quali sono i numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto:
- 84 (da 132) - 21 (da 61) - 24 (da 43) - 48 e 4 (da 42) - 68 (da 41)
Per approfondire:
Superenalotto, vinto il primo jackpot online da 73 milioni. Le 10 vincite record