Rapalloonia 2025, 50 anni con i manga al Castello sul Mare

Il 27 e 28 settembre Rapallo celebra la 50ma Mostra Internazionale dei Cartoonists con “Fumetti di Levante. I manga visti da Rapallo”: 100 tavole originali, proiezioni e incontri tra Castello sul Mare e Villa Queirolo. Madrina Yoshiko Watanabe, in programma i Kappa Boys, Tamiazzo, Vitagliano e l’omaggio a Matsumoto, Toppi e Kojima. La mostra resta aperta fino al 5 ottobre
Una mostra per i 50 anni della manifestazione
Rapalloonia 2025 taglia un traguardo speciale: la 50ma Mostra Internazionale dei Cartoonists. Per festeggiare, il tema scelto è “Fumetti di Levante. I manga visti da Rapallo”, un viaggio che unisce Liguria e Giappone mettendo al centro il fumetto nipponico, diventato la più grande rivoluzione culturale editoriale degli ultimi decenni.
Il Castello sul Mare protagonista
La mostra torna nella sua sede storica, il Castello sul Mare, da poco restaurato e restituito alla città. Qui saranno esposte 100 tavole originali di manga, mentre nelle antiche prigioni verranno proiettati film e corti animati. La curatela è affidata a Giovanni Nahmias, che ha costruito un percorso capace di valorizzare il legame tra Italia e Giappone.
Toppi, Matsumoto, Kojima e i maestri italiani
L’esposizione si apre con un dialogo simbolico tra Sergio Toppi e Leiji Matsumoto, seguita da una sezione dedicata a Gōseki Kojima, presentato con rarissimi acquerelli. Non mancano i contributi italiani: Stefano Tamiazzo, tra i pochi autori pubblicati in Giappone e vincitore dello Shikisho, e Elena Vitagliano, prima europea pubblicata su Shonen Jump + e vincitrice del Silent Manga Audition.
Yoshiko Watanabe madrina d’eccezione
A impreziosire la manifestazione è la presenza della madrina Yoshiko Watanabe, autrice e animatrice che ha lavorato con Osamu Tezuka, leggenda dell’animazione giapponese. Con lei, appuntamenti imperdibili con i Kappa Boys, pionieri nella diffusione dei manga in Italia.
Incontri, firme e la Cena dei Cartoonist
Non solo mostra: sabato 27 settembre dalle 10:30, Villa Queirolo ospita oltre 50 autori per firme, sketch e incontri con il pubblico. In serata si rinnova la tradizione della Cena dei Cartoonist al Ristorante Ugiancu, durante la quale sarà consegnato il Premio Ugiancu, giunto alla 32ma edizione.
Orari e calendario
Il Castello aprirà sabato 27 settembre alle ore 16:00, mentre domenica 28 sarà visitabile dalle 10:00 alle 19:00 con orario continuato. La mostra resterà aperta fino al 5 ottobre 2025.
Info utili
Quando: 27 settembre – 5 ottobre 2025
Dove: Castello sul Mare e Villa Queirolo, Rapallo
Ospiti: Yoshiko Watanabe, Kappa Boys, Stefano Tamiazzo, Elena Vitagliano
Eventi: Cena dei Cartoonist con Premio Ugiancu (sabato sera)
Contatti: asscultrapalloonia@gmail.com