Rapalloonia 2025, 50 anni con i manga al Castello sul Mare

Il 27 e 28 settembre Rapallo celebra la 50ma Mostra Internazionale dei Cartoonists con “Fumetti di Levante. I manga visti da Rapallo”: 100 tavole originali, proiezioni e incontri tra Castello sul Mare e Villa Queirolo. Madrina Yoshiko Watanabe, in programma i Kappa Boys, Tamiazzo, Vitagliano e l’omaggio a Matsumoto, Toppi e Kojima. La mostra resta aperta fino al 5 ottobre

Una mostra per i 50 anni della manifestazione

Rapalloonia 2025 taglia un traguardo speciale: la 50ma Mostra Internazionale dei Cartoonists. Per festeggiare, il tema scelto è “Fumetti di Levante. I manga visti da Rapallo”, un viaggio che unisce Liguria e Giappone mettendo al centro il fumetto nipponico, diventato la più grande rivoluzione culturale editoriale degli ultimi decenni.

Il Castello sul Mare protagonista

La mostra torna nella sua sede storica, il Castello sul Mare, da poco restaurato e restituito alla città. Qui saranno esposte 100 tavole originali di manga, mentre nelle antiche prigioni verranno proiettati film e corti animati. La curatela è affidata a Giovanni Nahmias, che ha costruito un percorso capace di valorizzare il legame tra Italia e Giappone.

Toppi, Matsumoto, Kojima e i maestri italiani

L’esposizione si apre con un dialogo simbolico tra Sergio Toppi e Leiji Matsumoto, seguita da una sezione dedicata a Gōseki Kojima, presentato con rarissimi acquerelli. Non mancano i contributi italiani: Stefano Tamiazzo, tra i pochi autori pubblicati in Giappone e vincitore dello Shikisho, e Elena Vitagliano, prima europea pubblicata su Shonen Jump + e vincitrice del Silent Manga Audition.