Tissot celebra i 50 anni di UFO Robot Goldrake con il maestro Go Nagai

L’orologio è custodito in una capsula ispirata all’UFO Spazer, al cui interno sono presenti disegni realizzati e firmati a mano dal maestro e padre della cultura manga Go Nagai per questa edizione limitata ascolta articolo

In occasione del 50° anniversario di UFO Robot Goldrake, anime ideato da Go Nagai nel 1975, Tissot ha presentato un omaggio spaziale realizzato proprio in 1975 esemplari: il PRX Grendizer 50 Anniversary Special Edition. Per celebrare il ritorno di un eroe che ha sfidato tempo e memoria, ieri la Boutique Tissot di Milano ha fatto da “UFO Spazer” per l’arrivo del più grande fumettista giapponese al mondo, nonché padre fondatore della cultura manga e dei più famosi anime come Mazinga Z, Jeeg Robot d’Acciaio e Goldrake.

Un portale che conduce all’infanzia Creato da Tissot in collaborazione con Go Nagai, la mente dietro l’anime, questo orologio è un ritorno alle storie che un tempo ci hanno fatto sognare. L’orologio è custodito in una capsula ispirata all’UFO Spazer, inserita in un elegante cofanetto esterno nei toni dell’oro e del nero. Al suo interno sono presenti disegni realizzati appositamente per questa edizione limitata, firmati a mano da Go Nagai. Ogni dettaglio di questo orologio porta con sé lo spirito del passato, una celebrazione nostalgica di coloro che hanno plasmato i nostri sogni. Aprendo la confezione, si varca un portale che conduce direttamente all’infanzia. Perché, anche se non possiamo tornare indietro nel tempo per rivivere la prima volta che abbiamo assistito allo spettacolo, aprendo questa scatola possiamo, anche solo per un attimo, riaccendere quella meraviglia infantile.

Luce tra le tenebre A 50 anni dalla nascita di UFO Robot Goldrake, Tissot rende omaggio a questo “eroico” traguardo con un segnatempo unico. Dedicata agli amanti degli anime e ai sognatori, questa edizione celebra miti e storie che attraversano lo spazio e il tempo per continuare a farci sognare. Nato nelle profondità del cosmo, questo PRX interamente rivestito in PVD nero incarna l’energia mitica di Goldrake, l’eroe solitario giunto dalle stelle per difendere la Terra. Con il suo bracciale emblematico, questa edizione commemorativa riflette il viaggio dell’eroe: costruito per proteggere, forgiato per resistere e destinato a illuminare i cieli più bui. Con un richiamo al retrofuturismo, racchiude il fascino magnetico degli anime vintage e l’eccellenza dell’orologeria svizzera. Goldrake domina il quadrante in una posa dinamica, con il pugno chiuso proteso in avanti, pronto a sfondare il vetro zaffiro. Le incisioni dettagliate e le texture stratificate donano al quadrante un aspetto scultoreo, esaltando il robot con un realismo sorprendente. Gli occhi, illuminati da un giallo intenso, sono evidenziati dal Super-LumiNova® che ne delinea la forma, permettendo al robot di illuminare l’oscurità come un faro. La lancetta dei secondi, ispirata all’alabarda spaziale e realizzata in oro 18 carati, scandisce il tempo con precisione.

Un motore stellare Al cuore di questa edizione limitata pulsa il movimento Powermatic 80, con riserva di carica di 80 ore e molla del bilanciere in Nivachron, progettata per resistere a campi magnetici e variazioni di temperatura. Un meccanismo degno di un viaggio interstellare: impermeabile fino a 10 bar, robusto e pronto all’azione, progettato per accompagnare ogni avventura della vita quotidiana, mentre il sussurro del viaggio alla velocità della luce riecheggia in ogni ticchettio. Visibile attraverso il fondello trasparente, il movimento cela un guardiano nascosto: Goldrake in persona, inciso sulla massa oscillante come se vegliasse sul meccanismo dall’ombra, una sentinella proveniente dalle stelle. Ogni pezzo è numerato singolarmente e reca l’incisione “Limited Edition 1 of 1975” sul fondello, un omaggio all’anno in cui Goldrake ha illuminato per la prima volta gli schermi e l’immaginazione.

La partecipazione dell'Istituto Europeo di Design All'evento che si è svolto nella città meneghina hanno partecipato celebrities e appassionati di manga provenienti da tutta Italia. Anche IED, l’Istituto Europeo di Design più importante a livello europeo, ha accolto con grande entusiasmo l’invito Tissot nel condividere con docenti e studenti la possibilità di incontrare il proprio Mentore. L’Istituto ha reso omaggio al Maestro Go Nagai portando alla sua attenzione i lavori dei ragazzi che, per l’occasione, hanno tratto ispirazione dall’evoluzione dei grandi Eroi nel tempo: “Time of Heroes”. Un incontro culturale per il quale Tissot ha voluto offrire un contributo a IED, a sostegno dei percorsi formativi e del prezioso talento dei futuri mangaka di oggi.