Catania, al via la settima edizione di Etnabook

Dal 21 al 25 settembre e il 1° ottobre, torna nella città alle pendici del vulcano più famoso d’Italia, il festival internazionale del libro di Catania: cinque giornate intense di presentazioni, workshop, arte e musica dove, come ogni anno, i grandi protagonisti saranno i libri
Si svolgerà dal 21 al 25 settembre, con una giornata speciale il primo ottobre, la settima edizione di EtnaBook, il festival internazionale del libro di Catania; cinque giornate intense di presentazioni, workshop, arte e musica dove, come ogni anno, i grandi protagonisti saranno i libri. Tanti incontri che coinvolgeranno il pubblico di tutte l’età, un calendario fitto di eventi con l’unico scopo di mettere in circolo la cultura. Il tema scelto per questa edizione, è “Re-Si-Ste-Re” un termine che abbraccia le molteplici forme di resistenza, collettive, interiori, intellettuali, sociali, sottolineando l’accezione in cui resistere significa anche condividere e costruire un pensiero, è un messaggio di superamento delle sfide attraverso la lettura. Presidente di Etnabook è Cirino Cristaldi, che da sette anni con il fidato amico, il filosofo, giornalista e intellettuale etneo Salvatore Massimo Fazio, Presidente del Comitato Scientifico, hanno accolto in squadra tra gli altri negli anni a seguire il vicepresidente Mirko Giacone, il consulente artistico Alessandro Cecchi Paone, il giornalista Marco Pitrella e lo scrittore Giovanni Coppola.
Spazio ai più piccoli
Tanti gli appuntamenti in cartellone, tra le varie sezioni ricordiamo: EtnaKids, coordinata da Claudia Santonocito, incontri di letteratura per l’infanzia e laboratori per i più piccoli. Expo Pedara Corner, dove per il quarto anno consecutivo nel Comune alle pendici dell’Etna si terranno presentazioni ed eventi correlati al festival, curati da Mario Cunsolo e Simona Zagarella del circolo letterario Pennagramma. L’appuntamento d’apertura di Etnabook 2025 sarà la serata di premiazione, del 21 settembre, condotta da Paolo Maria Noseda e Simona Zagarella, in cui verranno svelati i vincitori del Premio Letterario Etnabook – Cultura sotto il Vulcano.
Gli ospiti in programma
Nei giorni seguenti il programma è ricco e intenso di incontri e presentazioni volti a celebrare il valore della resilienza e la capacità di trasformare le difficoltà in opportunità, mettendo in luce il potere della cultura, della letteratura e dell’arte come strumenti di resistenza, consapevolezza e cambiamento. Tra i protagonisti di questa edizione figurano Alessandro Cecchi Paone, che presenterà il suo ultimo volume “I colori della libertà” (Piemme), e Flavio Pagano, ideatore di progetti di arte solidale, con Natività riflessa: un presepe laico dedicato alla comunità LGBT con una “bambinella arcobaleno” al centro della scena. Lunedì 22 settembre alle ore 20:00, in memoria e ricordo de 45 anni dalla scomparsa di John Lennon, sovvertitore coi Beatles della musica e del messaggio sociale, la giornalista e scrittrice genovese Carla Viazzi con il collega etneo Marco Pitrella, moderati da Salvatore Massimo Fazio, dialogheranno sul romanzo “La penultima mossa” (Morellini). Ancora spiccano Giuseppe Culicchia che parteciperà a un dibattito culturale a Sant'Agata li Battiati per presentare il suo libro "Uccidere un fascista", Elvira Fusto e Anna Vita Valentina Belvedere che presenteranno i loro rispettivi libri "Sale e rose" e "Papipantù" a Paternò.
Approfondimento
Perché è stato ucciso Jo Nolan? Un romanzo rievoca l’omicidio Lennon
Un festival aperto a tutti
Chiosano i due padri de Festival: “Il programma fitto e più interessante sicuramente degli ultimi 4 anni” dichiara il Cirino Cristaldi che tiene a precisare che “Etnabook” offre giornate intere di cultura e gli eventi sono sempre tutti gratuiti”. Gli fa eco Salvatore Massimo Fazio: “Non ci sfiora minimamente l'idea di far pagare. Catania con i catanesi e con chi viene nel capoluogo etneo per qualsivoglia motivo, merita di farsi conoscere per quell'amore per il libro che già diverse librerie e associazioni, hanno fatto emergere. Essere parte integrante nel diffondere la lettura, esprimendo culturalmente altissimi livelli con primissime di autori che non hanno mai messo piede in Sicilia, ci induce a un dovere: condividere senza richiedere nulla, motivo per il quale mai un nostro evento sarà a pagamento. Nonostante siamo un festival low-cost!”.
Leggi anche
Italo Calvino, 40 anni dalla morte: vita, opere ed eredità letteraria
Back to school, libri per bambini 8 titoli per iniziare alla grande
Si riparte! Risuona la prima campanella del nuovo anno scolastico ed è ora di ricominciare lo studio. Ecco 8 proposte per conoscere meglio la scuola, per scoprire il mondo della natura e per sorridere con divertenti avventure. Buona lettura!