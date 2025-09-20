Catania, al via la settima edizione di Etnabook

Dal 21 al 25 settembre e il 1° ottobre, torna nella città alle pendici del vulcano più famoso d’Italia, il festival internazionale del libro di Catania: cinque giornate intense di presentazioni, workshop, arte e musica dove, come ogni anno, i grandi protagonisti saranno i libri

Si svolgerà dal 21 al 25 settembre, con una giornata speciale il primo ottobre, la settima edizione di EtnaBook, il festival internazionale del libro di Catania; cinque giornate intense di presentazioni, workshop, arte e musica dove, come ogni anno, i grandi protagonisti saranno i libri. Tanti incontri che coinvolgeranno il pubblico di tutte l’età, un calendario fitto di eventi con l’unico scopo di mettere in circolo la cultura. Il tema scelto per questa edizione, è “Re-Si-Ste-Re” un termine che abbraccia le molteplici forme di resistenza, collettive, interiori, intellettuali, sociali, sottolineando l’accezione in cui resistere significa anche condividere e costruire un pensiero, è un messaggio di superamento delle sfide attraverso la lettura. Presidente di Etnabook è Cirino Cristaldi, che da sette anni con il fidato amico, il filosofo, giornalista e intellettuale etneo Salvatore Massimo Fazio, Presidente del Comitato Scientifico, hanno accolto in squadra tra gli altri negli anni a seguire il vicepresidente Mirko Giacone, il consulente artistico Alessandro Cecchi Paone, il giornalista Marco Pitrella e lo scrittore Giovanni Coppola.

Spazio ai più piccoli

Tanti gli appuntamenti in cartellone, tra le varie sezioni ricordiamo: EtnaKids, coordinata da Claudia Santonocito, incontri di letteratura per l’infanzia e laboratori per i più piccoli. Expo Pedara Corner, dove per il quarto anno consecutivo nel Comune alle pendici dell’Etna si terranno presentazioni ed eventi correlati al festival, curati da Mario Cunsolo e Simona Zagarella del circolo letterario Pennagramma. L’appuntamento d’apertura di Etnabook 2025 sarà la serata di premiazione, del 21 settembre, condotta da Paolo Maria Noseda e Simona Zagarella, in cui verranno svelati i vincitori del Premio Letterario Etnabook – Cultura sotto il Vulcano.