Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 19 settembre: nessun 6 o 5+1

Lifestyle
©Ansa

Introduzione

I numeri dei giochi del LottoSuperenalotto e 10eLotto vengono estratti da anni ogni martedì, giovedì e sabato, dalle ore 20. Da luglio a dicembre 2023 è stata introdotta una quarta estrazione settimanale, il venerdì, per raccogliere fondi in favore delle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dalle alluvioni nel maggio di quell'anno. Oltre a Lotto ed Enalotto è stata disposta un’estrazione aggiuntiva anche per tutti i tipi di giochi connessi, ovvero 10eLotto, SuperStar e Simbolotto. L'estrazione aggiuntiva del venerdì è poi stata prorogata per tutto il 2024 e per il 2025 e le entrate sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali. Ecco i numeri fortunati del 19 settembre (ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO).

Quello che devi sapere

Il gioco del Lotto

Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.

 

Per approfondire: Le estrazioni del 18 settembre

I numeri vincenti del Lotto del 19 settembre

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di venerdì 19 settembre 2025:

  • Bari:                  60 - 73 - 59 - 86 - 7
  • Cagliari:            7 - 15 - 64 - 59 - 12
  • Firenze:            30 - 90 - 27 - 72 - 66
  • Genova:           23 - 55 - 45 - 18 - 72
  • Milano:             45 - 37 - 3 - 21 - 5
  • Napoli:             77 - 75 - 13 - 73 - 83
  • Palermo:          34 - 3 - 39 - 79 - 66
  • Roma:               69 - 62 - 68 - 17 - 83
  • Torino:              38 - 31 - 8 - 12 - 9
  • Venezia:           42 - 24 - 9 - 61 - 22
  • Nazionale:       68 - 31 - 9 - 60 - 90

La serie fortunata del 10eLotto

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.

Il 10eLotto di venerdì 19 settembre

I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 19 settembre sono:

 

3 - 7 - 15 - 23 - 24 - 30 - 31 - 34 - 37 - 38 - 42 - 45 - 55 - 60 - 62 - 69 - 73 - 75 - 77 - 90

 

Numero oro: 60

 

Doppio oro: 60 - 73

 

Extra: 8 - 9 - 12 - 13 - 17 - 18 - 21 - 27 - 39 - 59 - 64 - 68 - 72 - 79 - 86

Superenalotto, come funziona

Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:

  • due numeri;
  • tre numeri;
  • quattro numeri;
  • cinque numeri;
  • cinque numeri più il numero jolly (5+1);
  • tutti i sei numeri.

 

Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

 

Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.

 

Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare

Superenalotto, jackpot e numeri del 19 settembre

Ecco i numeri estratti il 19 settembre 2025:

 

La combinazione vincente è: 11 - 16 - 23 - 31 - 49 - 78

 

Il numero Jolly è: 63

 

Il numero Superstar è: 13

 

Jackpot del Superenalotto del 19-09-2025: 53.200.000 euro

 

Jackpot del prossimo Superenalotto del 20-09-2025: 54.000.000 euro

 

Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona

Superenalotto: le quote

Vincite SuperEnalotto

  • Punti 6: 0 totalizzano Euro: 0,00 
  • Punti 5+: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 5: 5 totalizzano Euro: 24.904,54
  • Punti 4: 435 totalizzano Euro: 295,16
  • Punti 3: 16.959 totalizzano Euro: 22,60
  • Punti 2: 254.274 totalizzano Euro: 5,00

 

Vincite SuperStar

  • Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 4SS: 4 totalizzano Euro: 29.516,00
  • Punti 3SS: 144 totalizzano Euro: 2.260,00
  • Punti 2SS: 2.023 totalizzano Euro: 100,00
  • Punti 1SS: 11.888 totalizzano Euro: 10,00
  • Punti 0SS: 24.970 totalizzano Euro: 5,00

 

Vincite Seconda Chance 50 Euro: 72 totalizzano Euro: 3.600,00

 

Vincite Seconda Chance 3 Euro: 10.882 totalizzano Euro: 32.646,00

 

Vincite WinBox 1: 1.584 totalizzano Euro: 39.600,00

 

Vincite WinBox 2: 181.915 totalizzano Euro: 370.098,00

 

Totale vincite Seconda Chance: 10.954

 

Totale vincite WinBox: 183.499

I ritardatari della prossima estrazione del Lotto

Per la prossima estrazione del Lotto del 20 settembre 2025, ecco i numeri ritardatari.

I numeri ritardatari in assoluto: 

  • Milano            74 (manca da 140 estrazioni)
  • Firenze            34 (manca da 99 estrazioni)
  • Nazionale        82 (manca da 98 estrazioni)
  • Cagliari             42 (manca da 98 estrazioni)
  • Cagliari             85 (manca da 95 estrazioni)
  • Bari                    82 (manca da 89 estrazioni)
  • Milano              25 (manca da 88 estrazioni)
  • Nazionale         69 (manca da 85 estrazioni)
  • Firenze              42 (manca da 85 estrazioni)
  • Venezia              5 (manca da 85 estrazioni)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari                 82 (manca da 89 estrazioni) - 72 (da 63) - 88 (da 60)
  • Cagliari           42 (manca da 98 estrazioni)  - 85 (da 95) - 8 (da 75)
  • Firenze           34 (manca da 99 estrazioni) - 42 (da 85) - 76 (da 72)
  • Genova           56 (manca da 62 estrazioni) - 88 (da 61) - 49 (da 54)
  • Milano            74 (manca da 140 estrazioni) - 25 (da 88) - 47 (da 55)
  • Napoli            25 (manca da 59 estrazioni) - 8 (da 50) - 33 (da 49)
  • Palermo         59 (manca da 79 estrazioni) - 14 (da 66) - 45 (da 55)
  • Roma              63 (manca da 71 estrazioni) - 16 (da 58) - 71 (da 53)
  • Torino             7 (mancano da 69 estrazioni) - 4 (da 65) - 46 (da 57)
  • Venezia           5 (manca da 85 estrazioni) - 54 (da 77) - 15 (da 68)
  • Nazionale       82 (manca da 98 estrazioni) - 69 (da 85) - 59 (da 74)

 

Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?

I numeri ritardatari del Superenalotto

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto sono:

 

  • 84 (da 128) - 21 (da 57) - 2 (da 50) - 24 (da 39) - 48 e 4 (da 38)

 

Per approfondire: Superenalotto, vinto il primo jackpot online da 73 milioni. Le 10 vincite record

