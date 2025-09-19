Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 19 settembre

Introduzione

I numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono estratti da anni ogni martedì, giovedì e sabato, dalle ore 20. Da luglio a dicembre 2023 è stata introdotta una quarta estrazione settimanale, il venerdì, per raccogliere fondi in favore delle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dalle alluvioni nel maggio di quell'anno. Oltre a Lotto ed Enalotto è stata disposta un’estrazione aggiuntiva anche per tutti i tipi di giochi connessi, ovvero 10eLotto, SuperStar e Simbolotto. L'estrazione aggiuntiva del venerdì è poi stata prorogata per tutto il 2024 e per il 2025 e le entrate sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali. Ecco i numeri fortunati del 19 settembre (ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO).