Lotto e Superenalotto, l'estrazione di oggi 18 settembre

Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. Si può giocare fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco i numeri fortunati di giovedì 18 settembre
Quello che devi sapere
Come funziona il Lotto
Per giocare al gioco del Lotto, si indica un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote (Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia) a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere azzeccando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L’estrazione avviene con un'urna meccanica che mischia le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Con una sola schedina la vincita massima lorda consentita è 6 milioni di euro.
I numeri vincenti del Lotto
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di giovedì 18 settembre 2025:
- Bari: 24 - 27 - 8 - 70 - 68
- Cagliari: 75 - 27 - 64 - 20 - 17
- Firenze: 53 - 20 - 46 - 14 - 39
- Genova: 38 - 72 - 71 - 36 - 65
- Milano: 24 - 43 - 76 - 19 - 26
- Napoli: 32 - 70 - 51 - 23 - 48
- Palermo: 23 - 73 - 55 - 64 - 62
- Roma: 66 - 58 - 15 - 49 - 55
- Torino: 84 - 22 - 38 - 29 - 64
- Venezia: 47 - 52 - 56 - 35 - 89
- Nazionale: 4 - 49 - 67 - 57 - 5
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto del 18 settembre (in aggiornamento)
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 18 settembre sono:
8 – 20 – 22 – 23 – 24 – 27 – 32 – 38 – 43 – 47 – 52 – 53 – 58 – 64 – 66 – 70 – 72 – 73 – 75 – 84
Numero oro: 24
Doppio oro: 24 - 27
Extra:
Come funziona il Superenalotto
Il gioco che permette di vincere le cifre più alte è il Superenalotto. Con il Superenalotto si può vincere il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. La vincita dipende quindi dal montepremi e dal numero di altri vincitori della stessa categoria.
Jackpot e numeri del 18 settembre (in aggiornamento)
I numeri estratti il 18 settembre 2025:
La combinazione vincente è: 46 – 60 – 49 – 65 – 38 – 12
Il numero Jolly è: 2
Il numero Superstar è: 46
Jackpot del Superenalotto del 18-09-2025: 52.600.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 19-09-2025:
I ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto del 19 settembre 2025, ecco i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Milano 74 (manca da 139 estrazioni)
- Firenze 34 (manca da 98 estrazioni)
- Nazionale 82 (manca da 97 estrazioni)
- Cagliari 42 (manca da 97 estrazioni)
- Cagliari 85 (manca da 94 estrazioni)
- Bari 82 (manca da 88 estrazioni)
- Milano 25 (manca da 87 estrazioni)
- Nazionale 69 (manca da 84 estrazioni)
- Firenze 42 (manca da 84 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 82 (manca da 88 estrazioni) - 72 (da 62) - 88 (da 59)
- Cagliari 42 (manca da 97 estrazioni) - 85 (da 94) - 8 (da 74)
- Firenze 34 (manca da 98 estrazioni) - 42 (da 84) - 76 (da 71)
- Genova 56 (manca da 61 estrazioni) - 88 (da 60) - 49 (da 53)
- Milano 74 (manca da 139 estrazioni) - 25 (da 87) - 5 (da 78)
- Napoli 25 (manca da 58 estrazioni) - 8 (da 49) - 33 (da 48)
- Palermo 59 (manca da 78 estrazioni) - 14 (da 65) - 45 (da 54)
- Roma 63 (manca da 70 estrazioni) - 16 (da 57) - 71 (da 52)
- Torino 7 (mancano da 68 estrazioni) - 64 e 4 (da 64) - 46 e 31 (da 56)
- Venezia 5 (manca da 86 estrazioni) - 54 (da 76) - 15 (da 67)
- Nazionale 82 (manca da 97 estrazioni) - 69 (da 84) - 59 (da 73)
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto sono:
- 84 (da 127) - 21 (da 56) - 2 (da 49) - 24 (da 38) - 48 e 4 (da 37)
