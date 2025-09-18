Esplora tutte le offerte Sky
Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 18 settembre: numeri vincenti

Le estrazioni dei numeri dei giochi del LottoSuperenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. Si può giocare fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco i numeri fortunati di giovedì 18 settembre

Come funziona il Lotto

Per giocare al gioco del Lotto, si indica un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote (Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia) a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere azzeccando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L’estrazione avviene con un'urna meccanica che mischia le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Con una sola schedina la vincita massima lorda consentita è 6 milioni di euro.

 

Per approfondire:

L’estrazione del 16 settembre

I numeri vincenti del Lotto

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di giovedì 18 settembre 2025:

 

  • Bari:                   24 - 27 - 8 - 70 - 68   
  • Cagliari:            75 - 27 - 64 - 20 - 17
  • Firenze:            53 - 20 - 46 - 14 - 39
  • Genova:           38 - 72 - 71 - 36 - 65
  • Milano:             24 - 43 - 76 - 19 - 26
  • Napoli:              32 - 70 - 51 - 23 - 48
  • Palermo:           23 - 73 - 55 - 64 - 62
  • Roma:               66 - 58 - 15 - 49 - 55
  • Torino:              84 - 22 - 38 - 29 - 64
  • Venezia:           47 - 52 - 56 - 35 - 89
  • Nazionale:        4 - 49 - 67 - 57 - 5

La serie fortunata del 10eLotto

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.

Il 10eLotto del 18 settembre (in aggiornamento)

I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 18 settembre sono:

 

8 – 20 – 22 – 23 – 24 – 27 – 32 – 38 – 43 – 47 – 52 – 53 – 58 – 64 – 66 – 70 – 72 – 73 – 75 – 84

 

 

Numero oro: 24

 

Doppio oro: 24 - 27

 

Extra: 

Come funziona il Superenalotto

Il gioco che permette di vincere le cifre più alte è il Superenalotto. Con il Superenalotto si può vincere il Jackpot indovinando:

  • due numeri;
  • tre numeri;
  • quattro numeri;
  • cinque numeri;
  • cinque numeri più il numero jolly (5+1);
  • tutti i sei numeri.

 

Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

 

Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. La vincita dipende quindi dal montepremi e dal numero di altri vincitori della stessa categoria.

Jackpot e numeri del 18 settembre (in aggiornamento)

I numeri estratti il 18 settembre 2025:

 

 

La combinazione vincente è: 46 – 60 – 49 – 65 – 38 – 12

 

Il numero Jolly è: 2

 

 

Il numero Superstar è: 46

 

 

Jackpot del Superenalotto del 18-09-2025: 52.600.000 euro

 

 

Jackpot del prossimo Superenalotto del 19-09-2025:

I ritardatari della prossima estrazione del Lotto

Per la prossima estrazione del Lotto del 19 settembre 2025, ecco i numeri ritardatari.

I numeri ritardatari in assoluto: 

  • Milano            74 (manca da 139 estrazioni)
  • Firenze            34 (manca da 98 estrazioni)
  • Nazionale        82 (manca da 97 estrazioni)
  • Cagliari             42 (manca da 97 estrazioni)
  • Cagliari             85 (manca da 94 estrazioni)
  • Bari                    82 (manca da 88 estrazioni)
  • Milano              25 (manca da 87 estrazioni)
  • Nazionale         69 (manca da 84 estrazioni)
  • Firenze              42 (manca da 84 estrazioni)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari                 82 (manca da 88 estrazioni) - 72 (da 62) - 88 (da 59)
  • Cagliari           42 (manca da 97 estrazioni)  - 85 (da 94) - 8 (da 74)
  • Firenze           34 (manca da 98 estrazioni) - 42 (da 84) - 76 (da 71)
  • Genova           56 (manca da 61 estrazioni) - 88 (da 60) - 49 (da 53)
  • Milano            74 (manca da 139 estrazioni) - 25 (da 87) - 5 (da 78)
  • Napoli            25 (manca da 58 estrazioni) - 8 (da 49) - 33 (da 48)
  • Palermo         59 (manca da 78 estrazioni) - 14 (da 65) - 45 (da 54)
  • Roma              63 (manca da 70 estrazioni) - 16 (da 57) - 71 (da 52)
  • Torino             7 (mancano da 68 estrazioni) - 64 e 4 (da 64) - 46 e 31 (da 56)
  • Venezia           5 (manca da 86 estrazioni) - 54 (da 76) - 15 (da 67)
  • Nazionale       82 (manca da 97 estrazioni) - 69 (da 84) - 59 (da 73)

I numeri ritardatari del Superenalotto

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto sono:

 

  • 84 (da 127) - 21 (da 56) - 2 (da 49) - 24 (da 38) - 48 e 4 (da 37)

 

Per approfondire: 

Superenalotto, vinto il primo jackpot online da 73 milioni. Le 10 vincite record

