Vino, quali sono le maggiori aziende vitivinicole. La classifica

Tra le aziende con gli investimenti più ingenti nell'ultimo anno (superiori ai 10 milioni di euro), c'è in primis Herita Marzotto Wine Estates, con oltre 28 milioni di euro. Al secondo posto troviamo Caviro, vicina ai 28 milioni di euro destinati principalmente al più grande impianto agrivoltaico mai realizzato su un vigneto in Italia, oltre a nuovi stabilimenti per la lavorazione dei sottoprodotti della filiera. La ricerca, l'innovazione tecnologica e la sostenibilità sono al centro delle strategie di investimento di molte cantine. Tra queste, spiccano nomi di prestigio come Marchesi Frescobaldi (24,3 milioni) e Marchesi Antinori (23,6 milioni). Anche le cooperative si dimostrano molto attive, con investimenti significativi da parte di Conegliano Vittorio Veneto (17 milioni), Riunite (14 milioni) e Gruppo Vivo (13 milioni). La famiglia Sgarzi, con 12,5 milioni di euro, ha destinato parte dei fondi all'acquisto di un impianto per la produzione di vini pronti da bere in lattina, un segmento in cui l'azienda è leader. Hanno investito consistenti somme anche Viticoltori Ponte (oltre 12 milioni) e la casa vinicola veneta Masi Agricola (più di 11 milioni), l'unica quotata in Borsa. Chiude la classifica la siciliana Cantine Ermes (oltre 11 milioni) che ha investito in nuovi stabilimenti in Lombardia e Puglia, seguita da Tenute del Cerro (UnipolSai) con oltre 10 milioni