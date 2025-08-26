Woody Allen, 'Cosa succede a Baum' esce in Italia: recensione

Un romanzo che piacerà ai fan del regista, che offre loro un'ulteriore incursione nel suo universo intellettuale e ironico. È un libro che fa riflettere, divertire e apprezzare la sua capacità di raccontare la complessità dell'esistenza umana con leggerezza e profondità

In vista dei suoi 90 anni, il 30 novembre, e in concomitanza con l'uscita negli Stati Uniti, arriva dal oggi in Italia, con La Nave di Teseo, il primo romanzo di Woody Allen, uno degli autori più geniali e acclamati dei nostri tempi, "un tour de force umoristico che lascerà i lettori a bocca aperta", promette la casa editrice. Il libro "Che succede a Baum?" offre una riflessione ironica e profonda sull'esistenza, l'identità e la cultura newyorkese, tipica dello stile del regista. Il romanzo, che segna il suo debutto nella narrativa, è stato accolto con entusiasmo e considerato un'aggiunta significativa alla sua carriera letteraria.

La recensione

Si tratta di un romanzo che, pur essendo scritto in prosa, mantiene il tono e lo spirito tipici dei film di Woody Allen. Il protagonista, un intellettuale newyorkese, è ossessionato dai temi della futilità della vita e del vuoto esistenziale, elementi ricorrenti nella sua opera. Il libro è una critica ironica e tagliente dei miti culturali della città, offrendo uno sguardo disincantato e divertente su personaggi e situazioni tipiche dell'ambiente intellettuale newyorkese. La trama ruota attorno alle nevrosi e alle ossessioni del protagonista, che si confronta con la propria fragilità e la ricerca di significato in un mondo caotico e spesso privo di senso. Allen utilizza il suo caratteristico umorismo per affrontare temi profondi, rendendo la lettura piacevole e stimolante.