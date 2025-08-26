Woody Allen, 'Cosa succede a Baum' esce in Italia: recensione

Un romanzo che piacerà ai fan del regista, che offre loro un'ulteriore incursione nel suo universo intellettuale e ironico. È un libro che fa riflettere, divertire e apprezzare la sua capacità di raccontare la complessità dell'esistenza umana con leggerezza e profondità
In vista dei suoi 90 anni, il 30 novembre, e in concomitanza con l'uscita negli Stati Uniti, arriva dal oggi in Italia, con La Nave di Teseo, il primo romanzo di Woody Allen, uno degli autori più geniali e acclamati dei nostri tempi, "un tour de force umoristico che lascerà i lettori a bocca aperta", promette la casa editrice. Il libro "Che succede a Baum?" offre una riflessione ironica e profonda sull'esistenza, l'identità e la cultura newyorkese, tipica dello stile del regista. Il romanzo, che segna il suo debutto nella narrativa, è stato accolto con entusiasmo e considerato un'aggiunta significativa alla sua carriera letteraria.
La recensione
Si tratta di un romanzo che, pur essendo scritto in prosa, mantiene il tono e lo spirito tipici dei film di Woody Allen. Il protagonista, un intellettuale newyorkese, è ossessionato dai temi della futilità della vita e del vuoto esistenziale, elementi ricorrenti nella sua opera. Il libro è una critica ironica e tagliente dei miti culturali della città, offrendo uno sguardo disincantato e divertente su personaggi e situazioni tipiche dell'ambiente intellettuale newyorkese. La trama ruota attorno alle nevrosi e alle ossessioni del protagonista, che si confronta con la propria fragilità e la ricerca di significato in un mondo caotico e spesso privo di senso. Allen utilizza il suo caratteristico umorismo per affrontare temi profondi, rendendo la lettura piacevole e stimolante.
La trama
Asher Baum sta silenziosamente perdendo la testa. Come biasimarlo? È un giornalista ebreo di mezza età, diventato romanziere e drammaturgo, consumato dall'ansia per qualsiasi cosa accada, i suoi ampollosi libri filosofici ricevono recensioni tiepide e il suo prestigioso editore newyorkese lo ha abbandonato. Il suo terzo matrimonio è in crisi, e sospetta che il suo attraente e affermato fratello minore possa aver sedotto la moglie laureata ad Harvard. È a disagio per la stretta relazione di lei con il figlio, uno scrittore più affermato di lui, e sospettoso anche del loro vicino in Connecticut. Come se non bastasse, in un momento di irrazionalità ha impulsivamente cercato di baciare una giovane e attraente giornalista durante un'intervista che lei sta per rendere pubblica. C'è da stupirsi che Baum abbia iniziato a parlare da solo? Gli sconosciuti che lo incrociano per strada scuotono la testa e lo evitano. Nel frattempo, ha scoperto un segreto esplosivo: meglio tenerlo per sé, o rivelarlo e mandare così all'aria il suo matrimonio?
Leggi anche
Woody Allen presta la voce a un corto su Bobby Fischer
La carriera
Regista, attore, sceneggiatore, compositore e anche scrittore, nato a Brooklyn da una famiglia ebraica di origine ungherese, Allen nel corso della sua carriera ha ricevuto numerose nomination all'Oscar, vincendone tre. Nel 1995 è stato premiato a Venezia con il Leone d'Oro alla carriera. Tra le sue opere - capaci di cogliere l'ordinaria follia del quotidiano, le contraddizioni degli Stati Uniti e della società globale - La lampadina galleggiante (2003), Rivincite (2004), Senza piume (2004), Effetti collaterali (2004), Sesso e bugie (2005), Provaci ancora, Sam (2008), Conversazioni su di me e tutto il resto (2008), Pura anarchia (2009), edite da Bompiani. E ancora la raccolta di interviste Io, Woody e Allen. Un regista si racconta (Minimum Fax, 2005), l'autobiografia A proposito di niente (La Nave di Teseo 2020), Zero gravity (La Nave di Teseo 2022).
Leggi anche
Libri, città italiane dove si legge di più. La classifica Amazon
Woody Allen compie 86 anni: tutti i suoi film in 26 foto
Nato a New York il 1 dicembre 1935, il regista, comico e attore statunitense è uno dei maestri del cinema degli ultimi cinque decenni. Istrionico, autoironico e raffinato, ha vinto 4 Oscar nel corso della sua carriera. Autore di decine di pellicole, ha realizzato capolavori immortali, da “Amore e guerra” a “Io e Annie”, da “Manhattan” a “Crimini e misfatti”. Ecco le sue opere più importanti