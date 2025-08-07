Libri, città italiane dove si legge di più. La classifica Amazon

Introduzione
Per il tredicesimo anno consecutivo Milano si conferma al primo posto tra le città che leggono di più, seguita da Pavia, che resta stabile in seconda posizione. Padova conquista invece il terzo posto, salendo di posizione rispetto allo scorso anno. È il podio della classifica stilata anche quest'anno da Amazon.it, che ha indagato anche generi letterari preferiti e libri più amati dagli italiani da luglio 2024 a giugno 2025.
Ecco nel dettaglio cosa rivela l’indagine del colosso dell’e-commerce sulle abitudini di acquisto dei lettori italiani.
Quello che devi sapere
La top 10 delle città dove si legge di più
Completano la top ten delle dieci città italiane dove si legge di più Bologna, che guadagna due posizioni rispetto allo scorso anno e si piazza quarta, seguita da Siena e Pisa, che pur scendendo leggermente restano nella parte alta della graduatoria. Firenze sale al settimo posto, mentre Cagliari e Roma perdono qualche posizione rispetto all'anno scorso. Chiude la top 10 Trieste.
Ecco la classifica completa:
• Milano
• Pavia
• Padova
• Bologna
• Siena
• Pisa
• Firenze
• Cagliari
• Roma
• Trieste
I generi più letti dagli italiani
L’analisi di Amazon.it evidenzia una preferenza per la letteratura e la narrativa, che si confermano i generi più acquistati. Seguono i testi di formazione e consultazione, i gialli e thriller, la psicologia e la narrativa storica
I cinque titoli più acquistati nel 2025
Nel periodo tra luglio 2024 e giugno 2025, i lettori italiani hanno scelto in particolare:
• Il Dio dei nostri padri di Aldo Cazzullo
• Il canto dei cuori ribelli di Thrity Umrigar
• Tatà di Valérie Perrin
• Il passato è un morto senza cadavere di Antonio Manzini
• Come l’arancio amaro di Milena Palminteri
Un trend in crescita: la scrittura indipendente
Accanto ai libri più noti, Amazon segnala un crescente interesse per la scrittura indipendente. L’iniziativa “Amazon Storyteller” continua a valorizzare autori emergenti e affermati, offrendo loro la possibilità di pubblicare opere inedite, sia in formato digitale sia cartaceo, tramite Kindle Direct Publishing. “Fino al 31 agosto 2025 è possibile candidarsi e pubblicare testi cartacei o digitali tramite Kindle Direct Publishing”, ricorda Amazon
15 anni di Amazon: evoluzione degli acquisti e dei gusti letterari
Il 2025 segna anche il quindicesimo anniversario dell’arrivo di Amazon in Italia. L’analisi “Dalla connessione alla personalizzazione: 15 anni di evoluzione della cultura di consumo italiana” ripercorre i cambiamenti nei comportamenti d’acquisto degli italiani tra il 2010 e il 2025, restituendo un quadro dell’evoluzione del consumo culturale nel nostro Paese. Lo studio è stato condotto da Amazon in collaborazione con la professoressa Patrizia Martello, docente presso l’Università NABA di Milano e l’Università IUAV di Venezia, e con l’istituto AstraRicerche. L’analisi evidenzia come la lettura abbia accompagnato e rispecchiato i cambiamenti sociali, economici e tecnologici che hanno segnato questi quindici anni. Nel 2010 la cultura pop rifletteva lo spirito del tempo, sospesa tra crisi e desiderio di rinascita. In televisione debuttavano i primi programmi di cucina e prendeva piede un nuovo fenomeno editoriale: i ricettari. Tra i bestseller del biennio 2010-2011 su Amazon.it spiccava infatti “Cotto e Mangiato” di Benedetta Parodi. Accanto a questo, tra i titoli più acquistati figuravano anche “Steve Jobs. Lezioni di leadership” di Walter Isaacson, “Il cimitero di Praga” di Umberto Eco e “Io e te” di Niccolò Ammaniti. Nel biennio successivo musica, giochi e acquisti iniziarono a migrare verso dispositivi portatili, e anche i libri iniziarono la loro trasformazione digitale. Era l’epoca della Kindle-mania. A dominare le vendite era “Cinquanta sfumature di grigio” di E.L. James, mentre la categoria “bambini e ragazzi” diventava la più acquistata sulla piattaforma. Con il passare del tempo, mentre i consumi diventavano più rapidi e la personalizzazione un’esigenza imprescindibile, la lettura cominciò a caricarsi di un valore identitario. Nel 2018 spiccava tra i libri più acquistati “Un capitano” di Francesco Totti, un’autobiografia dedicata a uno dei volti più amati del calcio italiano. Durante la pandemia, con la casa tornata al centro della quotidianità, il bisogno di evasione influenzò anche le scelte editoriali. A guidare le vendite furono “Harry Potter e la Pietra Filosofale (Edizione tascabile)” di J.K. Rowling e “La canzone di Achille” di Madeline Miller. Nel 2022 è stata la volta di “Il Fabbricante di lacrime” di Erin Doom, caso editoriale nato dal web e amplificato dalle community digitali. Oggi la lettura si vive e si condivide in forme sempre più diversificate: su carta, su schermo, in cuffia, attraverso i social