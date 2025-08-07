Libri, città italiane dove si legge di più. La classifica Amazon

Il 2025 segna anche il quindicesimo anniversario dell’arrivo di Amazon in Italia. L’analisi “Dalla connessione alla personalizzazione: 15 anni di evoluzione della cultura di consumo italiana” ripercorre i cambiamenti nei comportamenti d’acquisto degli italiani tra il 2010 e il 2025, restituendo un quadro dell’evoluzione del consumo culturale nel nostro Paese. Lo studio è stato condotto da Amazon in collaborazione con la professoressa Patrizia Martello, docente presso l’Università NABA di Milano e l’Università IUAV di Venezia, e con l’istituto AstraRicerche. L’analisi evidenzia come la lettura abbia accompagnato e rispecchiato i cambiamenti sociali, economici e tecnologici che hanno segnato questi quindici anni. Nel 2010 la cultura pop rifletteva lo spirito del tempo, sospesa tra crisi e desiderio di rinascita. In televisione debuttavano i primi programmi di cucina e prendeva piede un nuovo fenomeno editoriale: i ricettari. Tra i bestseller del biennio 2010-2011 su Amazon.it spiccava infatti “Cotto e Mangiato” di Benedetta Parodi. Accanto a questo, tra i titoli più acquistati figuravano anche “Steve Jobs. Lezioni di leadership” di Walter Isaacson, “Il cimitero di Praga” di Umberto Eco e “Io e te” di Niccolò Ammaniti. Nel biennio successivo musica, giochi e acquisti iniziarono a migrare verso dispositivi portatili, e anche i libri iniziarono la loro trasformazione digitale. Era l’epoca della Kindle-mania. A dominare le vendite era “Cinquanta sfumature di grigio” di E.L. James, mentre la categoria “bambini e ragazzi” diventava la più acquistata sulla piattaforma. Con il passare del tempo, mentre i consumi diventavano più rapidi e la personalizzazione un’esigenza imprescindibile, la lettura cominciò a caricarsi di un valore identitario. Nel 2018 spiccava tra i libri più acquistati “Un capitano” di Francesco Totti, un’autobiografia dedicata a uno dei volti più amati del calcio italiano. Durante la pandemia, con la casa tornata al centro della quotidianità, il bisogno di evasione influenzò anche le scelte editoriali. A guidare le vendite furono “Harry Potter e la Pietra Filosofale (Edizione tascabile)” di J.K. Rowling e “La canzone di Achille” di Madeline Miller. Nel 2022 è stata la volta di “Il Fabbricante di lacrime” di Erin Doom, caso editoriale nato dal web e amplificato dalle community digitali. Oggi la lettura si vive e si condivide in forme sempre più diversificate: su carta, su schermo, in cuffia, attraverso i social