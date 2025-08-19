Vito Planeta, il funambolo notturno tra vino e costellazioni d’arte

Vito Planeta: un'intervista tra vino e arte, tra sogni e memoria, tra Joyce e BretonLifestyle Nella foto a partire da sinistra: Vito Planeta in uno scatto di Gabriele Alongi e un dettaglio dell' installazione luminosa “Ettore Majorana” realizzata da Claire Fontaine
Sulle pendici dell’Etna, dove il silenzio incontra il respiro delle vigne, Vito Planeta danza come un funambolo . In questa conversazione, il ricordo dello zio si intreccia a una biblioteca sospesa tra carta e mito, a un Ulysses trasformato in pietra e luce, a opere che dialogano con spirali matematiche e neon ribelli. Ogni parola accende una scheggia di racconto: l’arte come ferita luminosa, il vino come lingua segreta della terra, l’ironia come bussola per perdersi e ritrovari nel tempo e nello spazio
Per citare l’aforisma di Ennio Flaiano, Vito Planeta è “un sognatore con i piedi fortemente poggiati sulle nuvole”. Figura elegante e di una ricchezza frugale nello stile e nell’eloquio, sembra appartenere a più epoche: avrebbe potuto conversare con Tristan Tzara al Cabaret Voltaire o posare in smoking nella Golden Room dell’Overlook Hotel, il 4 luglio 1921. Consapevole del mantra di Carmelo Bene – “Il talento fa quello che vuole, il genio fa quello che può” – sorprende sempre, mai corrivo, mai prigioniero delle mode. Come suggeriva Orson Welles in La ricotta di Pier Paolo Pasolini, "Egli danza".
In questa intervista, con la grazia anticonvenzionale e lo spirito notturno di un personaggio disegnato da Tim Burton, racconta il legame tra vino e arte contemporanea, il ricordo dello zio Vito, la biblioteca dedicata a Joyce, i festival e le opere che hanno ridisegnato i luoghi di Planeta, dalla vigna all’Etna, con una leggerezza che non rinuncia mai all’autoironia.
L’intervista a Vito Planeta
Vito, come è nata la tua passione per l’arte? È stato un incontro, un luogo, una persona, o un filo sottile che ha sempre attraversato la tua vita?
Filo sottile forse, o forse per affinità con certi vecchi personaggi e storie ancora recenti per essere materia di letteratura, penso personaggi che sarebbero perfetti per il cinema come mio zio Vito, o mio nonno Gigi, i miei genitori e mio fratello o un certo capitolo della mia vita passato a Venezia o Lia Rumma e la sua galleria, che senza dubbio è stata un caro punto di riferimento stilistico se si parla di arte contemporanea e della mia pratica (d'ispirazione parlando). Assolutamente vecchie rockstar. Ma anche quel clima siciliano altro rispetto alla narrazione ortodossa, da Cuticchio a Tomasi di Lampedusa a Ciprì e Maresco o Guttuso, Nino Vetri, le storie di Sellerio, o senza questo clima geografico, Chatwin e tanti altri in senso ampio, che addizionati alla classica ma ormai tralasciata base politica e letteraria ottocentesca e novecentesca, penso a Breton, Duchamp, Bela Lugosi e al gruppo a lui coevo, creano un interessante punto di riflessione.
Ciò per dire che, non è mai stata una "passione" ma un modo di vivere gli spazi e i tempi, che sono la Sicilia (o dalla Sicilia) nel mio caso. Ritengo sempre di avere avuto una relazione con la materia simile a chi utilizza le materie scientifiche per analizzare il mondo circostante: non è forse un campo ancora molto incognito quello dell'arte contemporanea (a cui mi riferisco io)? Non è forse vero che certe materie diventano facilmente criticabili se lasciate sempre all'altrove e all'altrui?
E poi quella passione ha avuto negli ultimi tempi, obtorto collo, una zona da coltivare che mio zio ha iniziato e che ritengo sia giusto rilanciare vista la sua recente assenza, perché vi sono gli strumenti e perché il territorio se lo merita.
Lo Studiolo dedicato a tuo zio Vito, con la biblioteca consultabile e il capolavoro di Joyce come stella polare, è un luogo che sa di carta antica e luce filtrata dalle vigne. Che emozione provi a vederlo vivo e abitato, e che legame ha con la tua idea di futuro?
La biblioteca è concepita su un’opera di Ignazio Mortellaro, che pendeva dal soffitto, modificata per accogliere la sua raccolta libraria. L'idea è simile a My Bed di Tracey Emin, non accoglie libri soltanto utili ma anche quelli inutili che a modo loro costituiscono un ritratto interessante di una persona. Vi è un'opera poggiata sul tavolo, Ulysses Brickbat dei Claire Fontaine, che è un po' un libretto delle istruzioni per l'utilizzo del libro, nelle sue significanti varie: sarebbe un libro, Ulysses di Joyce appunto, le cui pagine sono un mattone. Al lettore approfondire queste opere-oggetti...
L'idea sarebbe un luogo salubre dove non c'era che un rudere, in mezzo alle vigne, senza pretese di istruzione verso i terzi, solo uno strumento messo a disposizione, di enorme valore umano ed estetico. Che emozione provo? Benvenga il miracolo di far nascere cose, belle e utili, dal nulla. Credo il dichiarare l'indicibile o il rovesciare i pronostici siano un’attività divertente dell'essere umano sulla terra.
Braque diceva: “L’arte è una ferita che diventa luce”. Quanto senti questa frase vicina alla storia della tua famiglia e alla tua visione di Planeta Cultura?
Braque! E invece Fulvia Carnevale diceva "si nasce senza il proprio consenso", motivo per cui si cerca sempre qualche motivo, si cerca una storia, una motivazione. Io credo che la famiglia sia un interessante punto di partenza, di ispirazione per fare (o non fare nella vita). Entrambe le citazioni hanno un interessante verità non per forza negative per via dei termini forti: credo che il termine "cultura", sia una scusa per occuparsi di arte e teatro a partire da una realtà vinicola che ha rivoluzionato il mondo enologico in un territorio che, nei termini in cui lo ha fatto, ne ha bisogno.
Famiglia, storia, cultura? Cosa farne di una storia dell'arte "personale" che, nel recente, ha radici molto forti, da Vanessa Beecroft, ai mitologici Merz, Mario e Marisa, a Ignazio Mortellaro, ai Claire Fontaine?
Farne una cosa simile il più possibile a quello fatto con il vino, non è forse espressione di un territorio questo liquido? Non è forse centrale l'ambiente – nei suoi plurimi significati – nella pratica teorica e formale di un artista? Perché non produrre cultura, nello specifico arte contemporanea e teatro? Mi sembra un processo naturale. Forse incomprensibile superficialmente, ma appunto, spesso le cose belle vengono dalla profondità e per concludere con un'altra citazione, Antonio Presti, in una lezione che abbiamo tenuto insieme a Massimo Valsecchi per dei dottorandi a Palermo diceva "preoccupati quando ti capiscono bene, finché non è tutto chiaro, procedi", va contestualizzata ovviamente!
Dal respiro salmastro di Menfi al silenzio lunare dell’Etna, dalle vigne di Noto alla Fibonacci Sequence di Mario Merz: come dialogano le rotte del vino siciliano con le Costellazioni dell’arte contemporanea che porti tra gli spazi di Planeta?
Il dialogo è legato a un processo micro-storico. Durante un caldissimo Viaggio in Sicilia, la nostra biennale nomadica con Claire Fontaine, curata da Valentina Bruschi, con me, un altro Vito Planeta e i Claire Fontaine, montammo Patriarchy = CO₂, che calzava perfettamente sulla fronte della cantina disegnata dall’arcinota Maria Giuseppina Grasso Cannizzo.
Negli ultimi tempi, dopo la scomparsa di Vito Planeta senior – che prima di me si occupava di questa zona teorica di Planeta – la mia domanda è stata: da dove ricominciare? Costellazioni d’Arte, insieme al pezzo madre appena citato sul patriarcato e l’anidride carbonica, attinge dal nostro immaginario legato all’astrologia e a una Sicilia arcaica, cui anche l’opera di Ignazio Mortellaro fa riferimento. È una selezione di opere, una costellazione che ospitiamo a Noto, in contrada Buonivini, che raccoglie uno storico di lavori legati al nostro percorso con l’arte contemporanea: dalla Beecroft a Emiliano Maggi, da un bellissimo pezzo della Feriancova a una mappa di Pietro Ruffo.
La cantina sull’Etna sorge accanto a Passopisciaro, dove si trova la casa di Ettore Majorana, personaggio atomico, letteralmente. Un neon di Claire Fontaine ne parla, e dialoga con il Fibonacci di Mario Merz, serie che riprende la formula aritmetica che ritroviamo in forme naturali coordinate come conchiglie e spirali: un amuleto per chi vuole occuparsi d’arte ma anche di natura, meravigliosi eppure tecnicamente opposti.
Dall’altra parte dell’isola c’è lo Studiolo, un luogo di lettura e letteratura. Tutti e tre i poli sono fruibili tutto l’anno, non attrazioni stagionali, e costituiscono oggi i luoghi di Planeta Cultura.
Patriarchy = CO₂ è un titolo che brucia. Come si accoglie una provocazione così forte tra i filari, e quale tipo di conversazione accende con il pubblico in questo scenario di pietra lavica e vento?
Non è così provocante: è matematico, letteralmente. Si tratta di un’opera nata prima della grande narrazione mediatica sul patriarcato, che oggi è argomento centrale. I governi, nonostante possa sembrare diversamente, restano ancora fermi su temi come climate change, questioni di genere o guerra.
È uno slogan che lanciamo? No: è un’opera che non pretende alcuna reazione dovuta. È green o pink washing? Neppure: sono opere collocate nei nostri siti, non c’è mai stata la pretesa di istruire. Chi vuole cogliere il monito, colga. Noi ci identifichiamo con questa dichiarazione e, di fatto, la storia intima di Planeta ha avuto importanti matriarche.
Se dovessi immaginare Sciaranuova tra dieci anni, quale scena ti viene in mente? Un quadro, un suono, un gesto, un profumo?
Per come va il mondo, e per la posizione (sopra un vulcano), mi basta che sia ancora lì. Spero che, con le ultime sistemazioni, si possa incrementare la fruibilità sia di quel sito sia di Buonivini, e condividere con chi lo desidera opere di artisti che non sono sempre disponibili nei circuiti nazionali o regionali.
Portare la parola teatrale sotto un vulcano è un gesto che ricorda Fitzcarraldo e le sue follie poetiche. Qual è stato il tuo “battello” da trascinare fin qui, contro pendenze e ostacoli?
Io mi occupo di arte contemporanea, il teatro è un ministero di Ottavia Casagrande. Per ora mi limito a imparare il più possibile. Il mio predecessore ne sapeva molto di più, e Ottavia ne sa più di tutti. Certo è che un teatro – come un cinema o una galleria – in luoghi del genere diventa un’opera monumentale, in termini poetici.
Lunga vita allo Sciaranuova Festival e al suo Teatro in Vigna. Invito ad approfondire il festival e la figura di Ottavia, cui devo molto negli ultimi tempi come supporto morale in questo ramo di Planeta Cultura.
Con tuo padre Alessio e con l'enologa delle cantine Planeta, Patricia Tóth, condividete un’ironia sottile, mai crudele, e una preziosa autoironia. Quanto conta questa leggerezza nello sguardo con cui affrontate non solo il festival, ma tutto il vostro lavoro, dal vino ai progetti culturali?
Credo che l’autoironia sia fondamentale. La Sicilia è un luogo florido, stupendo, ma anche molto assurdo per certi versi. L’autoironia diventa quindi uno strumento di sopravvivenza.
Per quanto riguarda Planeta Cultura, penso che la serietà non possa mai essere totale senza un po’ di autoironia: altrimenti si rischia la saccenza. Al contrario, molti si rifugiano in una perenne ironia, sempre nell’humour, ma senza essere bretoniani si rischia di essere semplicemente noiosi.
Un libro a cui tengo molto e su cui vorrei scrivere è Antologia dello humour nero di André Breton. È un’interessante guida (spoiler: non si occupa di “humour nero” come lo intendiamo noi, ma di un altro tipo di humour, fondamentale per comprendere quei tempi). Ne avevo due copie: una l’ho regalata a una mia carissima amica, Isabella, che è una vera professionista del settore.
Dada senza essere Dada è ciarlataneria. Per concludere: essere seri, ma senza mai esserlo troppo.
Un brindisi con Breton sotto le costellazioni
All’inizio Vito Planeta sembrava un sognatore sospeso tra le nuvole di Flaiano e le ombre gotiche di Tim Burton. Ma l’ultima immagine è quella di un viaggiatore che, al tramonto, danza tra i filari, sospeso tra costellazioni invisibili. La sua voce mescola il rito del vino e la ferita luminosa dell’arte, mentre l’ironia resta il suo compasso segreto. Poi, come in un titolo di coda scritto da Breton, una frase si imprime sullo schermo nero: «L’immaginario è ciò che tende a diventare reale».