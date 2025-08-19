Vito Planeta, il funambolo notturno tra vino e costellazioni d’arte

Sulle pendici dell’Etna, dove il silenzio incontra il respiro delle vigne, Vito Planeta danza come un funambolo . In questa conversazione, il ricordo dello zio si intreccia a una biblioteca sospesa tra carta e mito, a un Ulysses trasformato in pietra e luce, a opere che dialogano con spirali matematiche e neon ribelli. Ogni parola accende una scheggia di racconto: l’arte come ferita luminosa, il vino come lingua segreta della terra, l’ironia come bussola per perdersi e ritrovari nel tempo e nello spazio

In questa intervista, con la grazia anticonvenzionale e lo spirito notturno di un personaggio disegnato da Tim Burton, racconta il legame tra vino e arte contemporanea, il ricordo dello zio Vito, la biblioteca dedicata a Joyce, i festival e le opere che hanno ridisegnato i luoghi di Planeta, dalla vigna all’Etna, con una leggerezza che non rinuncia mai all’autoironia.

Per citare l’aforisma di Ennio Flaiano, Vito Planeta è “un sognatore con i piedi fortemente poggiati sulle nuvole”. Figura elegante e di una ricchezza frugale nello stile e nell’eloquio, sembra appartenere a più epoche: avrebbe potuto conversare con Tristan Tzara al Cabaret Voltaire o posare in smoking nella Golden Room dell’Overlook Hotel, il 4 luglio 1921. Consapevole del mantra di Carmelo Bene – “Il talento fa quello che vuole, il genio fa quello che può” – sorprende sempre, mai corrivo, mai prigioniero delle mode. Come suggeriva Orson Welles in La ricotta di Pier Paolo Pasolini, "Egli danza".

L’intervista a Vito Planeta

Vito, come è nata la tua passione per l’arte? È stato un incontro, un luogo, una persona, o un filo sottile che ha sempre attraversato la tua vita?

Filo sottile forse, o forse per affinità con certi vecchi personaggi e storie ancora recenti per essere materia di letteratura, penso personaggi che sarebbero perfetti per il cinema come mio zio Vito, o mio nonno Gigi, i miei genitori e mio fratello o un certo capitolo della mia vita passato a Venezia o Lia Rumma e la sua galleria, che senza dubbio è stata un caro punto di riferimento stilistico se si parla di arte contemporanea e della mia pratica (d'ispirazione parlando). Assolutamente vecchie rockstar. Ma anche quel clima siciliano altro rispetto alla narrazione ortodossa, da Cuticchio a Tomasi di Lampedusa a Ciprì e Maresco o Guttuso, Nino Vetri, le storie di Sellerio, o senza questo clima geografico, Chatwin e tanti altri in senso ampio, che addizionati alla classica ma ormai tralasciata base politica e letteraria ottocentesca e novecentesca, penso a Breton, Duchamp, Bela Lugosi e al gruppo a lui coevo, creano un interessante punto di riflessione.

Ciò per dire che, non è mai stata una "passione" ma un modo di vivere gli spazi e i tempi, che sono la Sicilia (o dalla Sicilia) nel mio caso. Ritengo sempre di avere avuto una relazione con la materia simile a chi utilizza le materie scientifiche per analizzare il mondo circostante: non è forse un campo ancora molto incognito quello dell'arte contemporanea (a cui mi riferisco io)? Non è forse vero che certe materie diventano facilmente criticabili se lasciate sempre all'altrove e all'altrui?

E poi quella passione ha avuto negli ultimi tempi, obtorto collo, una zona da coltivare che mio zio ha iniziato e che ritengo sia giusto rilanciare vista la sua recente assenza, perché vi sono gli strumenti e perché il territorio se lo merita.

Lo Studiolo dedicato a tuo zio Vito, con la biblioteca consultabile e il capolavoro di Joyce come stella polare, è un luogo che sa di carta antica e luce filtrata dalle vigne. Che emozione provi a vederlo vivo e abitato, e che legame ha con la tua idea di futuro?

La biblioteca è concepita su un’opera di Ignazio Mortellaro, che pendeva dal soffitto, modificata per accogliere la sua raccolta libraria. L'idea è simile a My Bed di Tracey Emin, non accoglie libri soltanto utili ma anche quelli inutili che a modo loro costituiscono un ritratto interessante di una persona. Vi è un'opera poggiata sul tavolo, Ulysses Brickbat dei Claire Fontaine, che è un po' un libretto delle istruzioni per l'utilizzo del libro, nelle sue significanti varie: sarebbe un libro, Ulysses di Joyce appunto, le cui pagine sono un mattone. Al lettore approfondire queste opere-oggetti...

L'idea sarebbe un luogo salubre dove non c'era che un rudere, in mezzo alle vigne, senza pretese di istruzione verso i terzi, solo uno strumento messo a disposizione, di enorme valore umano ed estetico. Che emozione provo? Benvenga il miracolo di far nascere cose, belle e utili, dal nulla. Credo il dichiarare l'indicibile o il rovesciare i pronostici siano un’attività divertente dell'essere umano sulla terra.

Braque diceva: “L’arte è una ferita che diventa luce”. Quanto senti questa frase vicina alla storia della tua famiglia e alla tua visione di Planeta Cultura?

Braque! E invece Fulvia Carnevale diceva "si nasce senza il proprio consenso", motivo per cui si cerca sempre qualche motivo, si cerca una storia, una motivazione. Io credo che la famiglia sia un interessante punto di partenza, di ispirazione per fare (o non fare nella vita). Entrambe le citazioni hanno un interessante verità non per forza negative per via dei termini forti: credo che il termine "cultura", sia una scusa per occuparsi di arte e teatro a partire da una realtà vinicola che ha rivoluzionato il mondo enologico in un territorio che, nei termini in cui lo ha fatto, ne ha bisogno.

Famiglia, storia, cultura? Cosa farne di una storia dell'arte "personale" che, nel recente, ha radici molto forti, da Vanessa Beecroft, ai mitologici Merz, Mario e Marisa, a Ignazio Mortellaro, ai Claire Fontaine?

Farne una cosa simile il più possibile a quello fatto con il vino, non è forse espressione di un territorio questo liquido? Non è forse centrale l'ambiente – nei suoi plurimi significati – nella pratica teorica e formale di un artista? Perché non produrre cultura, nello specifico arte contemporanea e teatro? Mi sembra un processo naturale. Forse incomprensibile superficialmente, ma appunto, spesso le cose belle vengono dalla profondità e per concludere con un'altra citazione, Antonio Presti, in una lezione che abbiamo tenuto insieme a Massimo Valsecchi per dei dottorandi a Palermo diceva "preoccupati quando ti capiscono bene, finché non è tutto chiaro, procedi", va contestualizzata ovviamente!