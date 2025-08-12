Padovaland 2025, un'estate da record per il parco acquatico veneto

Un'estate tra palme tropicali, sabbia bianca e turisti con l’accento straniero: Padovaland festeggia una stagione da tutto esaurito e guarda già al futuro con l’obiettivo di tornare ad aprire anche di sera. Un’ondata di caldo e una cascata di novità hanno reso l’estate 2025 una delle più memorabili nella storia del parco acquatico alle porte della città da 36 anni. A trainare i numeri di quest’anno è stato il nuovo Spray Park “Jungle Beach”, un’area tematica tropicale pensata per famiglie e bambini, che combina il divertimento dei giochi d’acqua con l’atmosfera da spiaggia esotica, grazie a sabbia bianchissima, palme caraibiche e scenografie ispirate alla savana. "Siamo diventati il mare dei padovani", spiega Johnny Pozzi, titolare del parco. "E oggi vediamo con soddisfazione che a scoprirci sono anche i turisti stranieri, che dopo aver visitato il centro di Padova scelgono di passare da noi una giornata all’insegna del relax e del gioco".

Numeri e novità

Circa il 20% dei visitatori arriva quest’anno da Germania, Austria, Belgio, Francia, Spagna e Regno Unito, attratti dalla vicinanza al centro città, dalla facilità di accesso e da un’offerta che coniuga divertimento e accoglienza. Padovaland si conferma così una tappa sempre più apprezzata anche nel percorso di visita dei turisti europei in vacanza tra Venezia e le ville venete. Ma il successo della stagione non è stato solo internazionale, con oltre 100 gruppi provenienti da tutta l’area tra Veneto ed Emilia-Romagna. Le presenze in arrivo da Rovigo, Ferrara, Padova, Vicenza, Treviso e persino da Bologna sono cresciute sensibilmente rispetto agli anni precedenti, a conferma di una fidelizzazione costante.



Il cuore della stagione 2025 è stato l’inaugurazione di Jungle Beach, ma l’intero parco ha beneficiato di nuovi investimenti e servizi: dalle cassette di sicurezza sotto ogni ombrellone, che permettono di custodire in serenità oggetti personali, alla nuova spiaggia di sabbia finissima che simula un’autentica giornata al mare. Accanto, la confermata area dog friendly su prenotazione e i 20 scivoli che continuano a garantire divertimento per ogni età, dal Kamikaze al Twin Slide.

Segnali di un parco in crescita, anche grazie a una svolta: l’acquisizione della piena proprietà dell’area, un investimento da 1,3 milioni di euro per 162.000 metri quadrati che include anche il lago della zona industriale. Un passo che apre le porte a investimenti strutturali di lungo periodo. E tra i prossimi obiettivi già in lavorazione, le aperture serali a partire dal 2026. Dopo il grande riscontro ottenuto in passato, il parco sta infatti lavorando per riportare il pubblico anche in notturna