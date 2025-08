Gardaland apre le porte di LEGOLAND Water Park a tutti

Una novità importante, come spiegato da Alessandra Zanoni, Direttore Operativo di Gardaland Resort: “Questa decisione arriva anche in risposta alle richieste dei nostri visitatori, che in più occasioni ci hanno chiesto di poter vivere l’esperienza LEGO® senza limiti d’età. Siamo felici di averli ascoltati”. Situato all’interno di Gardaland Park su una superficie di 15.000 mq, LEGOLAND® Water Park include 7 aree tematiche, tra scivoli mozzafiato, piscine, giochi interattivi e mattoncini galleggianti. Il tutto in un’atmosfera colorata e creativa, perfetta per ogni fascia d’età.

Quand'è il momento giusto per andare al parco di divertimenti?

Gardaland Resort punta così a sfatare il mito del “troppo caldo” per visitare i parchi divertimento. Il segreto? Organizzare la giornata in base al meteo: la mattina per le attrazioni più adrenaliniche, il pomeriggio per tuffarsi nelle aree acquatiche, indoor o nei teatri climatizzati, come il Gardaland Theatre con lo spettacolo “A.I. The Future is Here”. Chi desidera vivere Gardaland fino a tarda sera, può approfittare di Gardaland Night is Magic, con apertura estesa fino alle 23:00. Disponibile anche un biglietto serale dalle ore 18:00, perfetto per chi ama le atmosfere al tramonto.