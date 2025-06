Gen Z e Millennials uniti contro il Taste Shaming

Nonostante nel nostro Paese la trasgressione culinaria venga vista come una vera eresia, un sondaggio social condotto da Calvé ha evidenziato che in molti, tra Millennial e Gen Z, rivendicano la propria libertà d’espressione in materia gastronomica, dando il via agli abbinamenti più bizzarri senza sensi di colpa o pregiudizi

In un Paese dove la cucina è religione, e la ricetta della Carbonara è paragonabile a un dogma tale per cui che anche solo nominare la panna può essere motivo di esclusione da pranzi di famiglia e gruppi WhatsApp, la trasgressione culinaria è vista come una vera eresia. In questo senso, consuetudini come aggiungere il formaggio sullo spaghetto allo scoglio non sono considerati errori, bensì veri e propri crimini culturali. In questo clima di sacralità gastronomica, uscire dai binari delle tradizioni può costare molto caro. Eppure sono in molti, tra Millennial e Gen Z, a rivendicare la propria libertà d’espressione culinaria. È quanto emerge da un sondaggio social condotto da Calvé e realizzato in occasione del lancio della campagna Maio Land, il primo luogo sulla Terra dove ogni “crimine culinario” può essere non solo perdonato ma addirittura celebrato, senza sensi di colpa. Lo storico brand scende in campo a fianco dei più giovani, per liberalizzare gli abbinamenti gastronomici più bizzarri e garantire ai consumatori di tutte le età un mondo libero da pregiudizi.