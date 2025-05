Le mostre d'arte e i musei gratis a Milano da non perdere a maggio

Maggio porta con sé un fitto calendario di eventi culturali a Milano. Ritorna, come ogni mese, la "Domenica al museo" che prevede l'ingresso gratuito nei musei statali la prima domenica del mese ascolta articolo

Domenica 4 maggio, come ogni prima domenica del mese, ritorna l’apertura gratuita dei Musei statali Milano e in Lombardia per l’evento Domenica al Museo. Un’occasione eccezionale per ammirare i tantissimi capolavori esistenti in città e visitare i musei e i parchi archeologici statali. Inoltre, si può fare visita libera al Castello Sforzesco con ingresso gratuito anche nelle corti oltre che ai musei. Principali musei gratis il 4 maggio: Pinacoteca di Brera

Musei del Castello Sforzesco

Museo del Novecento

Museo del Cenacolo Vinciano

Tra le esposizioni di maggior The World of Banksy, una grande mostra interattiva dedicata al misterioso artista britannico presso Spazio Varesina 204 fino al 29 giugno. La mostra è progettata per rendere il messaggio dell'artista accessibile a un pubblico più ampio, specialmente nelle città dove la sua arte non è ancora apparsa. Gli amanti dell'arte di tutta Europa possono ora godersi l'arte di strada di Banksy in un unico luogo, esplorando temi come guerra, imperialismo, pace, individualismo, avidità, povertà, capitalismo, consumismo e ipocrisia. Felice Casorati Sino al 29 giugno la mostra di Felice Casorati a Milano, allestita negli spazi di Palazzo Reale, presenta la più estesa e completa retrospettiva meneghina dedicata ad uno dei più originali protagonisti del Novecento italiano. La mostra, con la sua ampia selezione di opere che spaziano dalla scultura alla grafica, dal disegno alle illustrazioni fino alle arti applicate e alla musica, permette di comprendere a fondo il valore della versatilità e della creatività di un grande artista che seppe apportare contributi significativi in molti campi artistici.

Yukinori Yanagi Fino al 27 luglio, il Pirelli HangarBicocca di Milano ospita la prima grande antologica europea dedicata a Yukinori Yanagi, artista giapponese tra i più influenti del mondo contemporaneo, celebre per la sua capacità di trasformare simboli rigidi in forme organiche, aprendo nuovi percorsi di lettura, realizzando installazioni dal grande impatto visivo per affrontare temi storici di rilevanza politica e culturale e di sviluppare riflessioni sul rapporto tra identità, spazio e trasformazione sociale. "Typologien", la mostra alla Fondazione Prada La Fondazione Prada presenta "Typologien", un'estesa indagine dedicata alla fotografia tedesca del Novecento, a Milano sino al 14 luglio 2025. Il progetto, ospitato nel Podium, lo spazio centrale della sede milanese, è curato da Susanne Pfeffer, storica dell'arte e direttrice del MUSEUM MMK FÜR MODERNE KUNST di Francoforte. Il progetto applica il principio della "tipologia", nato nel XVII e XVIII secolo in botanica per classificare e studiare le piante, sviluppato dalla fotografia dall'inizio del Novecento e affermatosi in quella tedesca nel corso del XX secolo. Paradossalmente il principio formale proposto permette di stabilire analogie inaspettate tra artisti tedeschi di diverse generazioni e al contempo rivelare i singoli approcci alla fotografia.