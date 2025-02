"I volti della povertà in carcere", un libro racconta gli invisibili

Le storie dei detenuti

Le storie dei condannati e degli operatori raccolte da Rossana Ruggiero - giurista e bioeticista - si riflettono nelle fotografie in bianco e nero ad opera del fotografo Matteo Pernaselci, che ne catturano gli oggetti e i luoghi e mostrano una povertà sociale e umana troppo spesso ignorata. Tra le tante vicende raccontate c'è quella di Berrich, infermiera tunisina arrivata in Italia per fuggire dal primo matrimonio ora condannata per minacce dopo aver scoperto il tradimento del compagno, e Roberto, ragazzo di 23 anni di cui quattro già passati in carcere per reati commessi sotto l'effetto di sostanze che si prepara a tornare in libertà e a seguire la sua passione per la musica.