Le mostre d'arte e i musei gratis a Napoli da non perdere ad aprile

Domenica 6 aprile, come ogni prima domenica del mese, ritorna l’apertura gratuita dei Musei statali a Napoli e in Campania per l’evento Domenica al Museo. Un’occasione eccezionale per ammirare i tantissimi capolavori esistenti in città e in tutta la regione e visitare i musei e i parchi archeologici statali.

"Gli Anni. Capitolo 1"

Al Museo Madre, prosegue, fino al 19 maggio, la mostra “Gli Anni. Capitolo 1” che offre una panoramica sull’arte contemporanea dagli anni ’60 ai giorni nostri. Un percorso suggestivo per comprendere le radici della creatività moderna.

Gli Impressionistri alla Basilica di Pietrasanta"

Alla Basilica della Pietrasanta,invece, fino al 27 aprile è possibile ammirare la straordinaria collezione degli Impressionisti, con opere che trasportano il pubblico nella magia della luce e del colore.

"The World of Banksy"

La mostra The World of Banksy – The Immersive Experience resterà sino al 4 maggio all'Arena Flegrea indoor, alla Mostra d'Oltremare.

Andy Warhol

In mostra alle Gallerie d'Italia un significativo focus espositivo di opere di Andy Warhol, tra cui tre fondamentali cicli grafici riuniti per la prima volta e provenienti dalla Collezione Luigi e Peppino Agrati, importante raccolta d’arte contemporanea formata tra gli anni Sessanta e Ottanta del Novecento e confluita, grazie al lascito del Cavalier Luigi Agrati, nel patrimonio storico-artistico tutelato e valorizzato da Intesa Sanpaolo.