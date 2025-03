Una parte di me, è uscita la canzone inedita di Pino Daniele

Mercoledì 19 marzo, nel giorno in cui avrebbe compiuto 70 anni Pino Daniele (giorno anche del suo onomastico e della Festa del Papà), è uscito a sorpresa in digitale l'inedito Una parte di me.

Cosa sapere su Una parte di me

Una parte di me è una toccante dedica di Pino Daniele a Francesco, il suo figlio più piccolo. Nella foto di copertina, scattata dal secondogenito Alessandro, sono ritratti proprio Pino e Francesco che si guardano negli occhi. Il titolo della canzone è stato scritto da Francesco, a sottolineare l'intimità di quella canzone.

Il brano è stato composto nel 2009, in un periodo di passaggio tra la produzione di un disco acustico e l’idea di un album di remake con alcuni inediti.

Momentaneamente messa da parte per questioni discografiche, Una parte di me è stata recuperata grazie al ritrovamento dei multitraccia, e portata a termine attraverso un delicato lavoro di coproduzione che ha rispettato in pieno le intenzioni di Pino Daniele: il cantautore desiderava che Gianluca Podio scrivesse un arrangiamento per organico orchestrale, idea che è stata ripresa e concretizzata nella produzione definitiva.

L’inedito porta il sigillo del “70/10 Anniversary”, il marchio distintivo ideato dalla Fondazione Pino Daniele, che garantisce l’autenticità e l’ufficialità delle iniziative dedicate a Pino Daniele, in occasione dei 10 anni dalla sua scomparsa e dei 70 anni dalla sua nascita.