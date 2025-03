Pino Daniele, al cinema il documentario di Lettieri e Vacalebre

Pino Daniele avrebbe compiuto quest'anno settant'anni , un traguardo importante che cade a dieci anni dall' anniversario della sua morte , avvenuta il 4 gennaio del 2015. In una stagione ricca di tributi al grande cantautore, Pino, il nuovo documentario firmato da Francesco Lettieri , è imperdibile per chiunque abbia amato la sua musica e per chi vuole immergersi nell'universo che ha dato corpo e colore alla sua creatività rara. Il documentario, una produzione Grøenlandia, Lucky Red e Tartare Film, arriverà al cinema in tre date, distribuito da Lucky Red. L'appuntamento in sala è per il 31 marzo e per l'1 e il 2 aprile . Ecco i dettagli.

Il Pino Daniele mai raccontato

Pino Daniele non c'è più ma, senza retorica, continua a vivere nello spirito di Napoli e degli artisti che continuano a trarre ispirazione dall'energia unica della città campana, che è stata punto di partenza e di ritorno di un cantautore che però aveva anche molte altre passioni.

Pino Daniele amava Roma, Milano, la Toscana, ed è stato, oltre che un cantautore e un musicista, un marito, un padre, un amico, un compagno di avventure per molte persone che avranno sempre qualcosa di nuovo da raccontare sul suo conto.

Pino, diretto da Francesco Lettieri e da lui anche scritto insieme al giornalista e critico musicale Federico Vacalebre, intende offrire una nuova prospettiva sull'artista, mettendo insieme le voci di chi ha condiviso un pezzo di cammino con lui.

Il documentario esplora il Pino Daniele ancora non raccontato e lo fa servendosi di video mai diffusi di concerti, backstage e sale d’incisione, inediti musicali, foto degli album di famiglia, appunti tratti dal diario e strumenti musicali. Il viaggio conduce alla scoperta di sogni, lotte, delusioni e traguardi.

Alla realizzazione del titolo hanno contribuito Rosario Fiorello, Jovanotti, Vasco Rossi, Fiorella Mannoia, Loredana Bertè e anche James Senese, Rosario Jermano, Tullio De Piscopo, Tony Esposito ed Eric Clapton, che hanno concesso le interviste filmate.

Non mancano i contributi d'archivio per offrire allo spettatore un'esperienza completa del contesto storico dei fatti raccontati. Lettieri, che ha maturato esperienza sia nell'ambito documentaristico che dei videoclip musicali - ha lavorato, tra gli altri, con Calcutta, Cosmo, i Thegiornalisti e più recentemente con Liberato, sul quale ha firmato anche Il segreto di Liberato - è un esperto racconto del mondo musicale per immagini e ha anche girato ex novo videoclip di alcuni successi di Pino Daniele.

Un racconto che vuole offrire nuovi spazi di riflessione e poesia, lontano dallo stereotipo, per dare lustro all'eredità musicale e culturale di un talento unico.